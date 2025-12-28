As Reservas Internacionais do Banco Nacional da Suíça (Switzerland Foreign Currency Reserves) são os ativos de reserva do regulador suíço detidos em moeda estrangeira.

O portfólio de reservas do regulador suíço inclui tanto moedas (dólar americano, canadense e australiano, euro, iene japonês, libra esterlina, yuan chinês, etc.) quanto títulos emitidos por não residentes em moeda estrangeira (depósitos bancários, títulos, notas do tesouro, etc.). Também inclui direitos de saque especiais, isto é, ativos de reserva internacional que estão na conta da Suíça no FMI.

As reservas cambiais são formadas pelo regulador para preservar o bem-estar financeiro do país. Graças a elas, é mantida a balança de pagamentos do estado. Se necessário, as reservas monetárias do país são usadas para cobrir o déficit da balança de pagamentos, para pagar os empréstimos estaduais externos, para formar estoques líquidos e para atender operações de pagamento com outros países. Além disso, a diversificação da carteira de divisas do estado ajuda a manter um equilíbrio de liquidez no caso de um ativo perder seu valor acentuadamente.

O volume de reservas cambiais depende das atuais metas econômicas e financeiras do estado. Sua mudança não é considerada um fator que afeta diretamente as cotações do franco suíço, e suas informações são analisadas em conjunto com outros indicadores.

Últimos valores: