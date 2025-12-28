CalendárioSeções

Reservas Internacionais da Suíça (Switzerland Foreign Currency Reserves)

País:
Suíça
CHF, Franco suíço
Fonte:
Banco Nacional Suíço (Swiss National Bank)
Setor:
Dinheiro
Baixa ₣​727.386 bilh
₣​724.906 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
₣​727.386 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Reservas Internacionais do Banco Nacional da Suíça (Switzerland Foreign Currency Reserves) são os ativos de reserva do regulador suíço detidos em moeda estrangeira.

O portfólio de reservas do regulador suíço inclui tanto moedas (dólar americano, canadense e australiano, euro, iene japonês, libra esterlina, yuan chinês, etc.) quanto títulos emitidos por não residentes em moeda estrangeira (depósitos bancários, títulos, notas do tesouro, etc.). Também inclui direitos de saque especiais, isto é, ativos de reserva internacional que estão na conta da Suíça no FMI.

As reservas cambiais são formadas pelo regulador para preservar o bem-estar financeiro do país. Graças a elas, é mantida a balança de pagamentos do estado. Se necessário, as reservas monetárias do país são usadas para cobrir o déficit da balança de pagamentos, para pagar os empréstimos estaduais externos, para formar estoques líquidos e para atender operações de pagamento com outros países. Além disso, a diversificação da carteira de divisas do estado ajuda a manter um equilíbrio de liquidez no caso de um ativo perder seu valor acentuadamente.

O volume de reservas cambiais depende das atuais metas econômicas e financeiras do estado. Sua mudança não é considerada um fator que afeta diretamente as cotações do franco suíço, e suas informações são analisadas em conjunto com outros indicadores.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Reservas Internacionais da Suíça (Switzerland Foreign Currency Reserves)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
₣​727.386 bilh
₣​724.906 bilh
out. 2025
₣​724.841 bilh
₣​726.837 bilh
set. 2025
₣​726.739 bilh
₣​715.156 bilh
ago. 2025
₣​715.124 bilh
₣​716.481 bilh
jul. 2025
₣​716.440 bilh
₣​713.101 bilh
jun. 2025
₣​712.996 bilh
₣​703.598 bilh
mai. 2025
₣​703.568 bilh
₣​702.954 bilh
abr. 2025
₣​702.895 bilh
₣​725.551 bilh
mar. 2025
₣​725.616 bilh
₣​735.440 bilh
fev. 2025
₣​735.371 bilh
₣​736.437 bilh
jan. 2025
₣​736.392 bilh
₣​730.872 bilh
dez. 2024
₣​730.959 bilh
₣​724.694 bilh
nov. 2024
₣​724.555 bilh
₣​718.727 bilh
out. 2024
₣​718.829 bilh
₣​715.699 bilh
set. 2024
₣​715.581 bilh
₣​693.921 bilh
ago. 2024
₣​693.827 bilh
₣​703.660 bilh
jul. 2024
₣​703.510 bilh
₣​711.838 bilh
jun. 2024
₣​711.456 bilh
₣​717.695 bilh
mai. 2024
₣​717.575 bilh
₣​720.307 bilh
abr. 2024
₣​720.373 bilh
₣​715.132 bilh
mar. 2024
₣​715.132 bilh
₣​677.808 bilh
fev. 2024
₣​677.808 bilh
₣​662.176 bilh
jan. 2024
₣​662.429 bilh
₣​654.174 bilh
dez. 2023
₣​653.742 bilh
₣​642.363 bilh
nov. 2023
₣​642.363 bilh
₣​657.516 bilh
out. 2023
₣​657.756 bilh
₣​678.287 bilh
set. 2023
₣​678.447 bilh
₣​693.974 bilh
ago. 2023
₣​694.337 bilh
₣​698.066 bilh
jul. 2023
₣​697.599 bilh
₣​725.177 bilh
jun. 2023
₣​724.637 bilh
₣​733.980 bilh
mai. 2023
₣​734.116 bilh
₣​732.892 bilh
abr. 2023
₣​732.205 bilh
₣​743.007 bilh
mar. 2023
₣​742.740 bilh
₣​770.065 bilh
fev. 2023
₣​770.597 bilh
₣​785.284 bilh
jan. 2023
₣​784.404 bilh
₣​783.828 bilh
dez. 2022
₣​784.006 bilh
₣​791.193 bilh
nov. 2022
₣​789.958 bilh
₣​816.883 bilh
out. 2022
₣​817.156 bilh
₣​806.114 bilh
set. 2022
₣​807.130 bilh
₣​859.340 bilh
ago. 2022
₣​859.639 bilh
₣​849.684 bilh
jul. 2022
₣​849.403 bilh
₣​848.983 bilh
jun. 2022
₣​849.798 bilh
₣​925.451 bilh
mai. 2022
₣​925.430 bilh
₣​925.304 bilh
abr. 2022
₣​926.050 bilh
₣​910.090 bilh
mar. 2022
₣​910.538 bilh
₣​937.981 bilh
fev. 2022
₣​938.349 bilh
₣​946.749 bilh
jan. 2022
₣​947.150 bilh
₣​944.497 bilh
dez. 2021
₣​944.532 bilh
₣​921.690 bilh
nov. 2021
₣​1006.404 bilh
₣​1011.832 bilh
out. 2021
₣​922.975 bilh
₣​939.294 bilh
