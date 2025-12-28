Calendário Econômico
Exportações da Suíça (Switzerland Exports)
|Baixa
|₣23.478 bilh
|
₣25.278 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
₣23.478 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Exportações da Suíça (Switzerland Exports) refletem o valor nominal de bens e serviços suíços exportados durante o mês de referência. O cálculo inclui a venda direta de bens e serviços, e operações em espécie.
As estatísticas comerciais são calculadas com base nas informações fornecidas por exportadores a agências governamentais. Antes de entrar nas estatísticas da balança de pagamentos, os dados estão sujeitos a ajustes. Na prática, as estatísticas de exportação abrangem mercadorias sujeitas ao regime aduaneiro e para as quais é elaborada uma declaração alfandegária completa. O cálculo não leva em conta pedras preciosas, metais, objetos de arte e antiguidades.
Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isso indica que existe um alto nível de desenvolvimento da produção e que a região produz mais bens e serviços do que pode consumir.
A exportação é um componente importante do PIB do país. Portanto, sua variação é um dos fatores na avaliação da situação econômica. No entanto, o impacto das exportações nas cotações do franco suíço é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos (como da dinâmica da produção). Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Ao exportarem, os residentes de outros países muitas vezes têm que comprar moeda suíça para pagar a fornecedores. O que causa que o crescimento das exportações afete favoravelmente as cotações do franco.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Exportações da Suíça (Switzerland Exports)".
