CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Exportações da Suíça (Switzerland Exports)

País:
Suíça
CHF, Franco suíço
Fonte:
Administração Aduaneira Federal (Federal Customs Administration)
Setor:
Comércio
Baixa ₣​23.478 bilh
₣​25.278 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
₣​23.478 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

As Exportações da Suíça (Switzerland Exports) refletem o valor nominal de bens e serviços suíços exportados durante o mês de referência. O cálculo inclui a venda direta de bens e serviços, e operações em espécie.

As estatísticas comerciais são calculadas com base nas informações fornecidas por exportadores a agências governamentais. Antes de entrar nas estatísticas da balança de pagamentos, os dados estão sujeitos a ajustes. Na prática, as estatísticas de exportação abrangem mercadorias sujeitas ao regime aduaneiro e para as quais é elaborada uma declaração alfandegária completa. O cálculo não leva em conta pedras preciosas, metais, objetos de arte e antiguidades.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isso indica que existe um alto nível de desenvolvimento da produção e que a região produz mais bens e serviços do que pode consumir.

A exportação é um componente importante do PIB do país. Portanto, sua variação é um dos fatores na avaliação da situação econômica. No entanto, o impacto das exportações nas cotações do franco suíço é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos (como da dinâmica da produção). Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Ao exportarem, os residentes de outros países muitas vezes têm que comprar moeda suíça para pagar a fornecedores. O que causa que o crescimento das exportações afete favoravelmente as cotações do franco.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Exportações da Suíça (Switzerland Exports)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
₣​23.478 bilh
₣​25.278 bilh
out. 2025
₣​25.351 bilh
₣​23.870 bilh
set. 2025
₣​23.972 bilh
₣​18.907 bilh
ago. 2025
₣​18.930 bilh
₣​23.220 bilh
jul. 2025
₣​23.158 bilh
₣​24.140 bilh
jun. 2025
₣​24.140 bilh
₣​23.456 bilh
mai. 2025
₣​23.300 bilh
₣​25.384 bilh
abr. 2025
₣​25.447 bilh
₣​30.322 bilh
mar. 2025
₣​30.239 bilh
₣​24.738 bilh
fev. 2025
₣​24.744 bilh
₣​24.530 bilh
jan. 2025
₣​24.450 bilh
₣​21.689 bilh
dez. 2024
₣​21.630 bilh
₣​24.392 bilh
nov. 2024
₣​23.682 bilh
₣​27.826 bilh
out. 2024
₣​27.745 bilh
₣​22.562 bilh
set. 2024
₣​22.526 bilh
₣​20.649 bilh
ago. 2024
₣​20.491 bilh
₣​24.092 bilh
jul. 2024
₣​24.116 bilh
₣​24.239 bilh
jun. 2024
₣​24.290 bilh
₣​24.907 bilh
mai. 2024
₣​24.874 bilh
₣​24.731 bilh
abr. 2024
₣​24.734 bilh
₣​22.403 bilh
mar. 2024
₣​22.111 bilh
₣​22.538 bilh
fev. 2024
₣​22.474 bilh
₣​22.746 bilh
jan. 2024
₣​22.804 bilh
₣​18.788 bilh
dez. 2023
₣​18.798 bilh
₣​24.287 bilh
nov. 2023
₣​24.216 bilh
₣​23.135 bilh
out. 2023
₣​23.091 bilh
₣​24.788 bilh
set. 2023
₣​24.795 bilh
₣​20.932 bilh
ago. 2023
₣​21.159 bilh
₣​20.735 bilh
jul. 2023
₣​20.713 bilh
₣​24.892 bilh
jun. 2023
₣​24.917 bilh
₣​23.879 bilh
mai. 2023
₣​23.828 bilh
₣​19.667 bilh
abr. 2023
₣​19.902 bilh
₣​27.031 bilh
mar. 2023
₣​27.136 bilh
₣​22.636 bilh
fev. 2023
₣​22.556 bilh
₣​24.086 bilh
jan. 2023
₣​24.115 bilh
₣​20.736 bilh
dez. 2022
₣​21.242 bilh
₣​24.003 bilh
nov. 2022
₣​24.223 bilh
₣​24.443 bilh
out. 2022
₣​24.129 bilh
₣​24.596 bilh
set. 2022
₣​24.157 bilh
₣​20.934 bilh
ago. 2022
₣​20.942 bilh
₣​22.242 bilh
jul. 2022
₣​22.224 bilh
₣​24.266 bilh
jun. 2022
₣​24.410 bilh
₣​23.955 bilh
mai. 2022
₣​23.722 bilh
₣​21.436 bilh
abr. 2022
₣​21.438 bilh
₣​25.093 bilh
mar. 2022
₣​25.056 bilh
₣​23.833 bilh
fev. 2022
₣​23.850 bilh
₣​21.603 bilh
jan. 2022
₣​21.585 bilh
₣​21.248 bilh
dez. 2021
₣​21.201 bilh
₣​25.283 bilh
nov. 2021
₣​25.186 bilh
₣​22.391 bilh
out. 2021
₣​22.309 bilh
₣​22.158 bilh
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido