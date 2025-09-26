Calendrier économique
Indice d’enquête auprès des entreprises manufacturières de la Banque de Corée (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))
|Bas
|70
|66
|
70
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|70
|
70
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La Banque de Corée (BOK) Manufacturing BSI traduit les conditions générales des affaires en Corée du Sud du point de vue des dirigeants d’entreprises industrielles. L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête, au cours de laquelle les personnes interrogées évaluent les conditions, les ventes et les rendements du mois en cours, ainsi que des perspectives pour le mois prochain. Une indication plus élevée que prévue peut affecter favorablement les cours du won sud-coréen.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice d’enquête auprès des entreprises manufacturières de la Banque de Corée (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress