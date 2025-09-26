CalendrierSections

Indice d’enquête auprès des entreprises manufacturières de la Banque de Corée (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))

Pays :
Corée du Sud
KRW, Won sud-coréen
Source
Banque de Corée (Bank of Korea)
Secteur
Affaires
Bas 70 66
70
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
70
70
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
La Banque de Corée (BOK) Manufacturing BSI traduit les conditions générales des affaires en Corée du Sud du point de vue des dirigeants d’entreprises industrielles. L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête, au cours de laquelle les personnes interrogées évaluent les conditions, les ventes et les rendements du mois en cours, ainsi que des perspectives pour le mois prochain. Une indication plus élevée que prévue peut affecter favorablement les cours du won sud-coréen.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice d’enquête auprès des entreprises manufacturières de la Banque de Corée (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
oct. 2025
70
66
70
sept. 2025
70
68
68
août 2025
68
73
70
juil. 2025
70
70
73
juin 2025
73
66
68
mai 2025
68
63
68
avr. 2025
68
70
65
mars 2025
65
63
63
févr. 2025
63
65
62
janv. 2025
62
68
68
déc. 2024
68
70
69
nov. 2024
69
72
69
oct. 2024
69
73
71
sept. 2024
71
74
73
août 2024
73
80
78
juil. 2024
78
69
72
juin 2024
72
70
71
mai 2024
71
74
74
avr. 2024
74
77
76
mars 2024
76
74
72
févr. 2024
72
75
72
janv. 2024
72
75
72
déc. 2023
72
73
71
nov. 2023
71
68
69
oct. 2023
69
66
67
sept. 2023
67
71
71
août 2023
71
68
69
juil. 2023
69
71
70
juin 2023
70
72
68
mai 2023
68
68
67
avr. 2023
67
64
65
mars 2023
65
65
66
févr. 2023
66
73
71
janv. 2023
71
70
70
déc. 2022
70
72
75
nov. 2022
75
72
73
oct. 2022
73
82
82
sept. 2022
82
77
80
août 2022
80
85
82
juil. 2022
82
89
85
juin 2022
85
80
85
mai 2022
85
76
83
avr. 2022
83
94
93
mars 2022
93
97
93
févr. 2022
93
92
93
janv. 2022
89
88
88
déc. 2021
88
87
87
nov. 2021
87
91
92
oct. 2021
92
90
94
sept. 2021
94
93
96
1234
