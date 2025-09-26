La Banque de Corée (BOK) Manufacturing BSI traduit les conditions générales des affaires en Corée du Sud du point de vue des dirigeants d’entreprises industrielles. L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête, au cours de laquelle les personnes interrogées évaluent les conditions, les ventes et les rendements du mois en cours, ainsi que des perspectives pour le mois prochain. Une indication plus élevée que prévue peut affecter favorablement les cours du won sud-coréen.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice d’enquête auprès des entreprises manufacturières de la Banque de Corée (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.