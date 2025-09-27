CalendarioSezioni

Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))

Paese:
Corea del Sud
KRW, Won sudcoreano
Sorgente:
Banca di Corea (Bank of Korea)
Settore
Azienda
Basso 70 66
70
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
70
70
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Manufacturing BSI della Banca di Corea (BOK) riflette le condizioni generali di business in Corea del Sud dal punto di vista dei manager delle società industriali. L'indicatore viene calcolato sulla base di un sondaggio, durante il quale gli intervistati valutano le condizioni del mese corrente, le vendite e i rendimenti, oltre a fornire prospettive per il mese successivo. Una lettura superiore al previsto può influenzare positivamente le quotazioni del won sudcoreano.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ott 2025
70
66
70
set 2025
70
68
68
ago 2025
68
73
70
lug 2025
70
70
73
giu 2025
73
66
68
mag 2025
68
63
68
apr 2025
68
70
65
mar 2025
65
63
63
feb 2025
63
65
62
gen 2025
62
68
68
dic 2024
68
70
69
nov 2024
69
72
69
ott 2024
69
73
71
set 2024
71
74
73
ago 2024
73
80
78
lug 2024
78
69
72
giu 2024
72
70
71
mag 2024
71
74
74
apr 2024
74
77
76
mar 2024
76
74
72
feb 2024
72
75
72
gen 2024
72
75
72
dic 2023
72
73
71
nov 2023
71
68
69
ott 2023
69
66
67
set 2023
67
71
71
ago 2023
71
68
69
lug 2023
69
71
70
giu 2023
70
72
68
mag 2023
68
68
67
apr 2023
67
64
65
mar 2023
65
65
66
feb 2023
66
73
71
gen 2023
71
70
70
dic 2022
70
72
75
nov 2022
75
72
73
ott 2022
73
82
82
set 2022
82
77
80
ago 2022
80
85
82
lug 2022
82
89
85
giu 2022
85
80
85
mag 2022
85
76
83
apr 2022
83
94
93
mar 2022
93
97
93
feb 2022
93
92
93
gen 2022
89
88
88
dic 2021
88
87
87
nov 2021
87
91
92
ott 2021
92
90
94
set 2021
94
93
96
