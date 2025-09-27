Calendario Economico
M2 Money Supply Banca di Corea a/a (Bank of Korea M2 Money Supply y/y)
|Basso
|6.4%
|5.7%
|
5.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|5.7%
|
6.4%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il M2 Money Supply della Banca di Corea (BOK) a/a riflette una variazione mensile dell'importo totale della valuta sudcoreana in banconote e monete circolanti in Corea del Sud, nonché fondi su conti bancari, nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La crescita del M2 Money Supply è un'indicazione di un aumento del potere d'acquisto della popolazione ed è quindi vista come positiva per le quotazioni KRW.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"M2 Money Supply Banca di Corea a/a (Bank of Korea M2 Money Supply y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
