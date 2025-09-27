CalendarioSezioni

M2 Money Supply Banca di Corea a/a (Bank of Korea M2 Money Supply y/y)

Paese:
Corea del Sud
KRW, Won sudcoreano
Sorgente:
Banca di Corea (Bank of Korea)
Settore
Denaro
Basso 6.4% 5.7%
5.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
5.7%
6.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il M2 Money Supply della Banca di Corea (BOK) a/a riflette una variazione mensile dell'importo totale della valuta sudcoreana in banconote e monete circolanti in Corea del Sud, nonché fondi su conti bancari, nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La crescita del M2 Money Supply è un'indicazione di un aumento del potere d'acquisto della popolazione ed è quindi vista come positiva per le quotazioni KRW.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"M2 Money Supply Banca di Corea a/a (Bank of Korea M2 Money Supply y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
6.4%
5.7%
5.4%
giu 2025
5.4%
5.5%
6.0%
mag 2025
6.0%
5.2%
5.8%
apr 2025
5.8%
5.2%
4.9%
mar 2025
4.9%
4.5%
5.7%
feb 2025
5.6%
3.9%
5.7%
gen 2025
4.0%
6.0%
5.1%
dic 2024
5.6%
6.2%
6.1%
nov 2024
6.1%
5.5%
5.6%
ott 2024
5.6%
5.3%
5.3%
set 2024
5.3%
5.3%
5.2%
ago 2024
5.2%
5.2%
5.5%
lug 2024
5.5%
5.7%
5.2%
giu 2024
5.2%
4.8%
4.6%
mag 2024
4.6%
7.5%
5.6%
apr 2024
5.6%
5.9%
4.6%
mar 2024
4.6%
5.1%
4.4%
feb 2024
4.4%
2.0%
4.0%
gen 2024
4.0%
1.9%
3.0%
dic 2023
2.8%
1.8%
2.4%
nov 2023
2.4%
1.3%
1.6%
ott 2023
1.6%
1.0%
1.9%
set 2023
1.9%
1.2%
2.0%
ago 2023
1.9%
2.2%
2.1%
lug 2023
2.1%
3.1%
2.7%
giu 2023
2.9%
3.1%
2.2%
mag 2023
2.1%
4.2%
2.8%
apr 2023
4.1%
4.6%
4.4%
mar 2023
4.5%
4.8%
4.6%
feb 2023
4.4%
5.9%
4.3%
gen 2023
5.1%
3.3%
4.8%
dic 2022
4.4%
4.9%
5.7%
nov 2022
5.7%
6.5%
6.0%
ott 2022
5.9%
6.6%
6.7%
set 2022
6.7%
6.8%
6.8%
ago 2022
6.8%
6.4%
7.1%
lug 2022
7.1%
6.7%
7.5%
giu 2022
7.5%
8.4%
8.6%
mag 2022
8.6%
7.9%
7.4%
apr 2022
7.4%
9.5%
8.5%
mar 2022
8.5%
10.2%
9.5%
feb 2022
9.5%
10.3%
10.0%
gen 2022
10.0%
10.4%
10.5%
dic 2021
10.2%
10.4%
9.8%
nov 2021
9.8%
10.4%
10.1%
ott 2021
10.1%
10.3%
9.6%
set 2021
9.6%
10.5%
10.3%
ago 2021
10.3%
10.0%
9.9%
lug 2021
9.9%
9.3%
9.4%
giu 2021
9.3%
9.5%
8.8%
1234
