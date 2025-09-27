Il M2 Money Supply della Banca di Corea (BOK) a/a riflette una variazione mensile dell'importo totale della valuta sudcoreana in banconote e monete circolanti in Corea del Sud, nonché fondi su conti bancari, nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La crescita del M2 Money Supply è un'indicazione di un aumento del potere d'acquisto della popolazione ed è quindi vista come positiva per le quotazioni KRW.

Ultimi valori: