La masse monétaire M2 de la Banque de Corée (BOK) traduit une variation mensuelle du montant total de la monnaie sud-coréenne en billets et pièces circulant en Corée du Sud, ainsi que des fonds sur des comptes bancaires, au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. La croissance de la masse monétaire M2 est une indication de l’augmentation du pouvoir d’achat de la population et est donc considérée comme favorable pour les cours KRW

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque de Corée M2 Masse monétaire a/a (Bank of Korea M2 Money Supply y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.