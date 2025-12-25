Общие продажи новых транспортных средств г/г (Total New Vehicle Sales y/y) отражают изменение в количестве всех проданных транспортных средств, реализованных через южноафриканские розничные пункты продаж в текущем месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.

Национальная ассоциация автопроизводителей Южной Африки NAAMSA ежемесячно публикует данные о продажах с разбивкой по типам транспортных средств: автомобили, малые и средние коммерческие транспортные средства, грузовые автомобили и автобусы. Статистика включает в себя не только внутренние продажи, но и экспорт, который занимает значительную долю в общих продажах. Кроме того, в публикуемом отчете содержатся прогнозируемые значения на ближайший год. Автомобильная отрасль вносит ощутимый вклад в ВВП страны и создает рабочие места, поэтому индикатор отражает состояние экономики. Рост значения отражает рост потребления и благоприятную экономическую обстановку в стране. Поэтому рост индекса может положительно отразиться на котировках южноафриканского рэнда.

График последних значений: