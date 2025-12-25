КалендарьРазделы

Общие продажи новых транспортных средств в ЮАР г/г (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)

Страна:
Южно-Африканская Республика
ZAR, Южноафриканский рэнд
Источник:
Национальная ассоциация автопроизводителей Южной Африки (NAAMSA) (National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA))
Сектор:
Бизнес
Низкая 12.5% 20.2%
16.0%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
14.3%
12.5%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Общие продажи новых транспортных средств г/г (Total New Vehicle Sales y/y) отражают изменение в количестве всех проданных транспортных средств, реализованных через южноафриканские розничные пункты продаж в текущем месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.

Национальная ассоциация автопроизводителей Южной Африки NAAMSA ежемесячно публикует данные о продажах с разбивкой по типам транспортных средств: автомобили, малые и средние коммерческие транспортные средства, грузовые автомобили и автобусы. Статистика включает в себя не только внутренние продажи, но и экспорт, который занимает значительную долю в общих продажах. Кроме того, в публикуемом отчете содержатся прогнозируемые значения на ближайший год. Автомобильная отрасль вносит ощутимый вклад в ВВП страны и создает рабочие места, поэтому индикатор отражает состояние экономики. Рост значения отражает рост потребления и благоприятную экономическую обстановку в стране. Поэтому рост индекса может положительно отразиться на котировках южноафриканского рэнда.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Общие продажи новых транспортных средств в ЮАР г/г (South Africa Total New Vehicle Sales y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
12.5%
20.2%
16.0%
окт. 2025
16.0%
21.5%
24.3%
сент. 2025
24.3%
17.2%
18.7%
авг. 2025
18.7%
6.5%
15.6%
июль 2025
15.6%
8.5%
18.7%
июнь 2025
18.7%
10.8%
22.0%
май 2025
22.0%
7.4%
11.9%
апр. 2025
11.9%
6.6%
12.5%
март 2025
12.5%
5.0%
7.3%
февр. 2025
7.3%
4.5%
10.4%
янв. 2025
10.4%
4.3%
2.5%
дек. 2024
2.5%
5.4%
8.1%
нояб. 2024
8.1%
4.5%
5.5%
окт. 2024
5.5%
4.1%
-4.1%
сент. 2024
-4.1%
0.0%
-4.9%
авг. 2024
-4.9%
-1.5%
1.5%
июль 2024
1.5%
-6.1%
-14.0%
июнь 2024
-14.0%
-19.3%
-14.2%
май 2024
-14.2%
-3.7%
2.2%
апр. 2024
2.2%
0.2%
-11.7%
март 2024
-11.7%
-2.6%
-0.9%
февр. 2024
-0.9%
5.8%
-3.8%
янв. 2024
-3.8%
-3.3%
дек. 2023
-3.3%
3.2%
-13.4%
нояб. 2023
-13.4%
6.7%
-2.0%
окт. 2023
-2.0%
11.4%
-4.1%
сент. 2023
-4.1%
17.1%
-3.1%
авг. 2023
-3.1%
23.4%
1.3%
июль 2023
1.3%
29.4%
14.0%
июнь 2023
14.0%
34.2%
10.1%
май 2023
10.1%
36.5%
-0.2%
апр. 2023
-0.2%
35.1%
-0.6%
март 2023
-0.6%
28.5%
2.6%
февр. 2023
2.6%
15.8%
4.8%
янв. 2023
4.8%
-4.3%
16.2%
дек. 2022
16.2%
-32.2%
18.2%
нояб. 2022
18.2%
-68.1%
11.4%
окт. 2022
11.4%
-108.5%
10.8%
сент. 2022
10.8%
-233.0%
14.2%
авг. 2022
14.2%
-233.0%
30.9%
июль 2022
30.9%
-325.8%
7.6%
июнь 2022
7.6%
-401.3%
2.1%
май 2022
2.1%
-388.5%
4.3%
апр. 2022
4.3%
-331.0%
16.5%
март 2022
16.5%
33.9%
18.4%
февр. 2022
18.4%
89.2%
19.5%
янв. 2022
19.5%
13202.7%
-3.5%
дек. 2021
-3.5%
-12345.3%
6.6%
нояб. 2021
6.6%
-6522.5%
6.1%
окт. 2021
6.1%
12127.8%
15.8%
