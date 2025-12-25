Экономический календарь
Общие продажи новых транспортных средств в ЮАР (South Africa Total New Vehicle Sales)
|Низкая
|54.896 тыс
|
55.973 тыс
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
54.896 тыс
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Общие продажи новых транспортных средств (Total New Vehicle Sales) отражают количество всех транспортных средств, реализованных через южноафриканские розничные пункты продаж в текущем месяце.
Национальная ассоциация автопроизводителей Южной Африки NAAMSA ежемесячно публикует данные о продажах с разбивкой по типам транспортных средств: автомобили, малые и средние коммерческие транспортные средства, грузовые автомобили и автобусы. Статистика включает в себя не только внутренние продажи, но и экспорт, который занимает значительную долю в общих продажах. Кроме того, в публикуемом отчете содержатся прогнозируемые значения на ближайший год.
Автомобильная отрасль вносит ощутимый вклад в ВВП страны и создает рабочие места, поэтому индикатор отражает состояние экономики. Рост значения отражает рост потребления и благоприятную экономическую обстановку в стране. Поэтому значения индикатора выше ожидаемых могут положительно отразиться на котировках южноафриканского рэнда.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Общие продажи новых транспортных средств в ЮАР (South Africa Total New Vehicle Sales)".
