Общие продажи новых транспортных средств в ЮАР (South Africa Total New Vehicle Sales)

Страна:
Южно-Африканская Республика
ZAR, Южноафриканский рэнд
Источник:
Национальная ассоциация автопроизводителей Южной Африки (NAAMSA) (National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA))
Сектор:
Бизнес
Низкая 54.896 тыс
55.973 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Предыдущее
54.896 тыс
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Предыдущее
Общие продажи новых транспортных средств (Total New Vehicle Sales) отражают количество всех транспортных средств, реализованных через южноафриканские розничные пункты продаж в текущем месяце.

Национальная ассоциация автопроизводителей Южной Африки NAAMSA ежемесячно публикует данные о продажах с разбивкой по типам транспортных средств: автомобили, малые и средние коммерческие транспортные средства, грузовые автомобили и автобусы. Статистика включает в себя не только внутренние продажи, но и экспорт, который занимает значительную долю в общих продажах. Кроме того, в публикуемом отчете содержатся прогнозируемые значения на ближайший год.

Автомобильная отрасль вносит ощутимый вклад в ВВП страны и создает рабочие места, поэтому индикатор отражает состояние экономики. Рост значения отражает рост потребления и благоприятную экономическую обстановку в стране. Поэтому значения индикатора выше ожидаемых могут положительно отразиться на котировках южноафриканского рэнда.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Общие продажи новых транспортных средств в ЮАР (South Africa Total New Vehicle Sales)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
54.896 тыс
55.973 тыс
окт. 2025
55.956 тыс
54.686 тыс
сент. 2025
54.700 тыс
51.775 тыс
авг. 2025
51.880 тыс
51.489 тыс
июль 2025
51.383 тыс
47.210 тыс
июнь 2025
47.294 тыс
45.206 тыс
май 2025
45.308 тыс
42.379 тыс
апр. 2025
42.401 тыс
49.460 тыс
март 2025
49.493 тыс
47.943 тыс
февр. 2025
47.978 тыс
46.990 тыс
янв. 2025
46.398 тыс
41.092 тыс
дек. 2024
41.273 тыс
48.557 тыс
нояб. 2024
48.585 тыс
47.990 тыс
окт. 2024
47.924 тыс
43.995 тыс
сент. 2024
44.081 тыс
43.681 тыс
авг. 2024
43.588 тыс
44.325 тыс
июль 2024
44.229 тыс
39.873 тыс
июнь 2024
40.072 тыс
37.120 тыс
май 2024
37.105 тыс
38.062 тыс
апр. 2024
38.172 тыс
44.008 тыс
март 2024
44.237 тыс
44.732 тыс
февр. 2024
44.749 тыс
42.215 тыс
янв. 2024
41.636 тыс
40.268 тыс
дек. 2023
40.329 тыс
44.877 тыс
нояб. 2023
43.281 тыс
45.460 тыс
окт. 2023
45.445 тыс
45.997 тыс
сент. 2023
46.021 тыс
45.727 тыс
авг. 2023
45.679 тыс
43.575 тыс
июль 2023
43.389 тыс
46.800 тыс
июнь 2023
46.810 тыс
43.205 тыс
май 2023
43.060 тыс
37.238 тыс
апр. 2023
37.107 тыс
49.993 тыс
март 2023
50.157 тыс
45.198 тыс
февр. 2023
45.352 тыс
44.082 тыс
янв. 2023
43.509 тыс
41.723 тыс
дек. 2022
41.783 тыс
49.698 тыс
нояб. 2022
49.413 тыс
45.981 тыс
окт. 2022
45.966 тыс
47.984 тыс
сент. 2022
47.786 тыс
47.346 тыс
авг. 2022
47.420 тыс
43.264 тыс
июль 2022
43.593 тыс
41.052 тыс
июнь 2022
41.019 тыс
39.063 тыс
май 2022
39.177 тыс
37.168 тыс
апр. 2022
37.107 тыс
50.465 тыс
март 2022
50.607 тыс
44.128 тыс
февр. 2022
44.229 тыс
41.330 тыс
янв. 2022
41.382 тыс
35.944 тыс
дек. 2021
35.948 тыс
41.630 тыс
нояб. 2021
41.588 тыс
41.041 тыс
окт. 2021
41.035 тыс
43.146 тыс
123
