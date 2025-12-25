Индекс менеджеров по закупкам от Markit (Markit PMI) — индикатор деловых условий в ЮАР от IHS Markit, рассчитываемый на основе ежемесячных опросов, которые рассылаются менеджерам по снабжению в примерно 400 компаний частного сектора.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий из всех секторов, включая сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, производство, строительство, услуги, оптовую и розничную торговлю.

Менеджеры по снабжению заполняют опросник, в котором характеризуют основные параметры своей деятельности: уплаченные и полученные цены, занятость, уровень производства, количество новых заказов и т. д. Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности. Ответы собираются во второй половине каждого месяца.

Для расчета итогового индекса к проценту ответов, оценивающих текущие уровни как "более высокие", прибавляется половина доли ответов "на прежнем уровне". Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую деятельность всего частного сектора ЮАР. Его трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост Markit PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки южноафриканского рэнда.

График последних значений: