Индекс менеджеров по закупкам в ЮАР от S&P Global (S&P Global South Africa Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Южно-Африканская Республика
ZAR, Южноафриканский рэнд
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Низкая 49.0 48.8
48.8
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
48.7
49.0
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам от Markit (Markit PMI) — индикатор деловых условий в ЮАР от IHS Markit, рассчитываемый на основе ежемесячных опросов, которые рассылаются менеджерам по снабжению в примерно 400 компаний частного сектора.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий из всех секторов, включая сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, производство, строительство, услуги, оптовую и розничную торговлю.

Менеджеры по снабжению заполняют опросник, в котором характеризуют основные параметры своей деятельности: уплаченные и полученные цены, занятость, уровень производства, количество новых заказов и т. д. Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности. Ответы собираются во второй половине каждого месяца.

Для расчета итогового индекса к проценту ответов, оценивающих текущие уровни как "более высокие", прибавляется половина доли ответов "на прежнем уровне". Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую деятельность всего частного сектора ЮАР. Его трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост Markit PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки южноафриканского рэнда.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в ЮАР от S&P Global (S&P Global South Africa Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
49.0
48.8
48.8
окт. 2025
48.8
50.5
50.2
сент. 2025
50.2
50.3
50.1
авг. 2025
50.1
49.9
50.3
июль 2025
50.3
50.0
50.1
июнь 2025
50.1
51.3
50.8
май 2025
50.8
50.7
50.0
апр. 2025
50.0
48.4
48.3
март 2025
48.3
49.8
49.0
февр. 2025
49.0
49.2
47.4
янв. 2025
47.4
50.5
49.9
дек. 2024
49.9
50.4
50.9
нояб. 2024
50.9
49.8
50.6
окт. 2024
50.6
49.9
51.0
сент. 2024
51.0
49.6
50.5
авг. 2024
50.5
49.4
49.3
июль 2024
49.3
49.5
49.2
июнь 2024
49.2
49.6
50.4
май 2024
50.4
49.9
50.3
апр. 2024
50.3
50.0
48.4
март 2024
48.4
50.1
50.8
февр. 2024
50.8
50.2
49.2
янв. 2024
49.2
50.4
49.0
дек. 2023
49.0
49.7
50.0
нояб. 2023
50.0
49.4
48.9
окт. 2023
48.9
49.2
49.9
сент. 2023
49.9
49.6
51.0
авг. 2023
51.0
48.4
48.2
июль 2023
48.2
48.2
48.7
июнь 2023
48.7
48.7
47.9
май 2023
47.9
49.6
49.6
апр. 2023
49.6
50.1
49.7
март 2023
49.7
49.6
50.5
февр. 2023
50.5
49.4
48.7
янв. 2023
48.7
50.4
50.2
дек. 2022
50.2
50.0
50.6
нояб. 2022
50.6
49.3
49.5
окт. 2022
49.5
50.4
49.2
сент. 2022
49.2
52.2
51.7
авг. 2022
51.7
52.6
52.7
июль 2022
52.7
51.6
52.5
июнь 2022
52.5
50.5
50.7
май 2022
50.7
50.8
50.3
апр. 2022
50.3
51.1
51.4
март 2022
51.4
50.9
50.9
февр. 2022
50.9
49.6
50.9
янв. 2022
50.9
50.0
48.4
дек. 2021
48.4
50.1
51.7
нояб. 2021
51.7
49.6
48.6
окт. 2021
48.6
50.3
50.7
123
