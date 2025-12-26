经济日历部分

南非制造业生产年率y/y (South Africa Manufacturing Production y/y)

国家：
南非
ZAR, 南非兰特
源：
南非统计局 (Statistics South Africa)
部门：
业务
低级别 0.2% 0.3%
1.0%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
2.2%
0.2%
下次发布 实际值 预测值
以前
制造业生产年率y/y衡量的是与前一年同月相比，在报告所述月份南非制造业企业的产量变化。该指标涵盖所有生产行业：采矿业、工业企业以及电力、天然气和自来水的供应商。

若要计算该指标，南非统计局每月对约3000家制造业企业进行调查。调查的统计单位是定义为法定单位或单位组合的企业，其中包括并直接控制执行生产活动所需的所有职能。抽样企业根据注册为增值税和所得税纳税人的企业列表进行选择。

在调查期间，受访者提供有关其销售和库存的数据，并根据这些数据计算企业的产出。生产指数是指报告期间的生产产量与基准期的生产产量之比，等于100（基准期当前设定为2015年）。年同比指数版本未经过季节调整，因此被认为更适合评估长期趋势。

制造业生产指数是该国经济统计的最重要指标之一。分析人士使用这个指数来评估经济发展的早期变化，以及预测南非的GDP（国民生产总值）。 与前一年相比的指数增长可能表明经济正在扩张，并被视为对南非兰特报价有利。相反，低于预期的数值被视为不利，可能会对ZAR报价产生不利影响。

最后值:

真实值

预测值

"南非制造业生产年率y/y (South Africa Manufacturing Production y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
0.2%
0.3%
1.0%
9月 2025
0.3%
-0.6%
-1.5%
8月 2025
-1.5%
0.2%
-1.3%
7月 2025
-0.7%
0.7%
1.9%
6月 2025
1.9%
-0.4%
0.7%
5月 2025
0.5%
-2.1%
-6.4%
4月 2025
-6.3%
-0.6%
-1.2%
3月 2025
-0.8%
-0.7%
-3.2%
2月 2025
-3.2%
-0.7%
-3.2%
1月 2025
-3.3%
-0.7%
-1.2%
12月 2024
-1.2%
-0.9%
-1.9%
11月 2024
-2.6%
0.8%
10月 2024
0.8%
-1.3%
-1.4%
9月 2024
-0.8%
-1.0%
-0.8%
8月 2024
-1.2%
1.6%
7月 2024
1.7%
-5.2%
6月 2024
-5.2%
-2.4%
-0.6%
5月 2024
-0.6%
5.3%
4月 2024
5.3%
-6.4%
3月 2024
-6.4%
1.0%
4.0%
2月 2024
4.1%
2.1%
2.9%
1月 2024
2.6%
2.6%
1.3%
12月 2023
0.7%
2.2%
2.5%
11月 2023
1.9%
0.4%
2.3%
10月 2023
2.1%
0.8%
-4.1%
9月 2023
-4.3%
1.0%
1.5%
8月 2023
1.6%
1.1%
2.2%
7月 2023
2.3%
1.2%
5.9%
6月 2023
5.5%
1.2%
2.4%
5月 2023
2.5%
1.2%
3.6%
4月 2023
3.4%
1.0%
-1.8%
3月 2023
-1.1%
0.6%
-5.6%
2月 2023
-5.2%
0.0%
-4.1%
1月 2023
-3.7%
-1.0%
-4.5%
12月 2022
-4.7%
-2.2%
-1.8%
11月 2022
-1.1%
-3.5%
1.0%
10月 2022
1.0%
-4.8%
2.9%
9月 2022
2.9%
-6.4%
1.7%
8月 2022
1.4%
-8.1%
3.9%
7月 2022
3.7%
-10.1%
-3.4%
6月 2022
-3.5%
-11.2%
-1.8%
5月 2022
-2.3%
-9.0%
-7.6%
4月 2022
-7.8%
-2.4%
-0.6%
3月 2022
-0.8%
-20.8%
0.7%
2月 2022
0.2%
-21.8%
2.0%
1月 2022
2.9%
-23.6%
-0.2%
12月 2021
-0.1%
-24.2%
-0.1%
11月 2021
-0.7%
-23.5%
-8.5%
10月 2021
-8.9%
-19.5%
0.7%
9月 2021
1.3%
-22.7%
1.9%
123
