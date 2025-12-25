Производство в обрабатывающей промышленности г/г (Manufacturing Production y/y) — индикатор изменений объема продукции, выпущенной промышленными предприятиями ЮАР в текущем месяце, по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Индикатор охватывает все промышленные сектора: добыча полезных ископаемых, производство и коммунальные услуги (электричество, газ и вода).

Для подсчета объемов производства Статистическая служба ЮАР проводит ежемесячный опрос среди более 3000 промышленных предприятий страны. Статистическая единица таких опросов — предприятие, определяемое как юридическая единица или комбинация юридических единиц, выполняющая и непосредственно контролирующая функции по осуществлению производственной деятельности. В выборку включаются предприятия на основе списка компаний, зарегистрированных как плательщики НДС и налога на прибыль.

В отчете предприятия указывают объемы продаж и складских запасов, на основе чего и рассчитывается объем производства. Индекс производства рассчитывается как соотношение объема производства за отчетный период и объема производства за базовый период, уровень в который принято считать равным 100 (на данный момент базовым установлен 2015 год). Для версии индекса г/г не применяется поправка на сезонность, он считается наиболее подходящим для оценки долгосрочного тренда.

Индекс промышленного производства — один из важнейших показателей экономической статистики страны. Аналитики используют его для оценки изменения экономического развития на ранних стадиях, а также для прогноза ВВП. Рост производства по сравнению с предыдущим годом свидетельствует о росте экономики и поэтому считается благоприятным для котировок южноафриканского рэнда. И наоборот, значения ниже ожидаемых считаются неблагоприятными и могут негативно отразиться на котировках.

График последних значений: