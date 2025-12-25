Экономический календарь
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе ЮАР от Absa (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Низкая
|42.0
|47.9
|
49.2
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|46.2
|
42.0
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Absa - индикатор деловых условий в промышленном секторе ЮАР, составляемый Южноафриканским бюро экономических исследований при спонсорстве компании Absa. Индикатор основан на популярном и широко используемом индексе PMI от Института управления поставками IHS.
Для расчета составных индексов Бюро исследований ежемесячно рассылает опрос менеджерам по закупками промышленных компаний из выборки, в котором им предлагается оценить состояние конкретной деятельности (например, производства) для их компании: увеличилась она, уменьшилась или осталась неизменной. Для расчета индекса к проценту респондентов, сообщивших об увеличении активности, прибавляется половина ответов, указывающих на отсутствие изменений. В результате получается индекс, в котором значение 50 указывает на отсутствие изменений, значение выше 50 — увеличение активности, а значение ниже 50 указывает на ее снижение.
Индекс менеджеров по закупкам рассчитывается как средневзвешенное значение следующих индексов (веса в скобках): деловая активность (0,05), новые заказы (0,20), занятость (0,20), поставки от поставщиков (0,40) и запасы на складе (0,15).
Экономисты особенно тщательно следят за промышленным PMI. Производственный сектор является поставщиком товаров для первичной отрасли (сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность), а также для третичной отрасли (например, розничная и оптовая торговля). Поэтому считается, что изменения в экономике начинаются именно с промышленного сектора.
PMI трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост индекса характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки южноафриканского рэнда.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе ЮАР от Absa (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress