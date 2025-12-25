Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Absa - индикатор деловых условий в промышленном секторе ЮАР, составляемый Южноафриканским бюро экономических исследований при спонсорстве компании Absa. Индикатор основан на популярном и широко используемом индексе PMI от Института управления поставками IHS.

Для расчета составных индексов Бюро исследований ежемесячно рассылает опрос менеджерам по закупками промышленных компаний из выборки, в котором им предлагается оценить состояние конкретной деятельности (например, производства) для их компании: увеличилась она, уменьшилась или осталась неизменной. Для расчета индекса к проценту респондентов, сообщивших об увеличении активности, прибавляется половина ответов, указывающих на отсутствие изменений. В результате получается индекс, в котором значение 50 указывает на отсутствие изменений, значение выше 50 — увеличение активности, а значение ниже 50 указывает на ее снижение.

Индекс менеджеров по закупкам рассчитывается как средневзвешенное значение следующих индексов (веса в скобках): деловая активность (0,05), новые заказы (0,20), занятость (0,20), поставки от поставщиков (0,40) и запасы на складе (0,15).

Экономисты особенно тщательно следят за промышленным PMI. Производственный сектор является поставщиком товаров для первичной отрасли (сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность), а также для третичной отрасли (например, розничная и оптовая торговля). Поэтому считается, что изменения в экономике начинаются именно с промышленного сектора.

PMI трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост индекса характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки южноафриканского рэнда.

