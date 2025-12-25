КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе ЮАР от Absa (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Южно-Африканская Республика
ZAR, Южноафриканский рэнд
Источник:
Бюро экономических исследований (BER) (Bureau for Economic Research (BER))
Сектор:
Бизнес
Низкая 42.0 47.9
49.2
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
46.2
42.0
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Absa - индикатор деловых условий в промышленном секторе ЮАР, составляемый Южноафриканским бюро экономических исследований при спонсорстве компании Absa. Индикатор основан на популярном и широко используемом индексе PMI от Института управления поставками IHS.

Для расчета составных индексов Бюро исследований ежемесячно рассылает опрос менеджерам по закупками промышленных компаний из выборки, в котором им предлагается оценить состояние конкретной деятельности (например, производства) для их компании: увеличилась она, уменьшилась или осталась неизменной. Для расчета индекса к проценту респондентов, сообщивших об увеличении активности, прибавляется половина ответов, указывающих на отсутствие изменений. В результате получается индекс, в котором значение 50 указывает на отсутствие изменений, значение выше 50 — увеличение активности, а значение ниже 50 указывает на ее снижение.

Индекс менеджеров по закупкам рассчитывается как средневзвешенное значение следующих индексов (веса в скобках): деловая активность (0,05), новые заказы (0,20), занятость (0,20), поставки от поставщиков (0,40) и запасы на складе (0,15).

Экономисты особенно тщательно следят за промышленным PMI. Производственный сектор является поставщиком товаров для первичной отрасли (сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность), а также для третичной отрасли (например, розничная и оптовая торговля). Поэтому считается, что изменения в экономике начинаются именно с промышленного сектора.

PMI трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост индекса характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки южноафриканского рэнда.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе ЮАР от Absa (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
42.0
47.9
49.2
окт. 2025
49.2
47.8
50.8
сент. 2025
52.2
49.5
авг. 2025
49.5
47.8
50.8
июль 2025
50.8
46.3
48.5
июнь 2025
48.5
48.0
43.1
май 2025
43.1
48.2
44.7
апр. 2025
44.7
48.3
48.7
март 2025
48.7
48.3
44.7
февр. 2025
44.7
48.4
45.3
янв. 2025
45.3
48.7
46.2
дек. 2024
46.2
48.5
48.1
нояб. 2024
48.1
48.2
52.6
окт. 2024
52.6
47.4
53.3
сент. 2024
52.8
47.3
43.6
авг. 2024
43.6
48.3
52.4
июль 2024
52.4
47.5
45.7
июнь 2024
45.7
47.5
43.8
май 2024
43.8
47.2
54.0
апр. 2024
54.0
49.2
март 2024
49.2
51.7
февр. 2024
51.7
43.6
янв. 2024
43.6
50.9
дек. 2023
50.9
46.8
48.2
нояб. 2023
48.2
47.1
45.4
окт. 2023
45.4
48.7
46.2
сент. 2023
45.4
49.2
49.7
авг. 2023
49.7
49.8
47.3
июль 2023
47.3
50.0
47.6
июнь 2023
47.6
48.9
49.2
май 2023
49.2
49.1
49.8
апр. 2023
49.8
50.3
48.1
март 2023
48.1
51.9
48.8
февр. 2023
48.8
52.7
53.0
янв. 2023
53.0
51.5
53.1
дек. 2022
53.1
50.2
52.6
нояб. 2022
52.6
49.8
50.0
окт. 2022
50.0
49.6
48.2
сент. 2022
48.2
50.8
52.1
авг. 2022
52.1
51.7
47.6
июль 2022
47.6
53.2
52.2
июнь 2022
52.2
55.5
54.8
май 2022
54.8
57.0
50.7
апр. 2022
50.7
58.3
60.0
март 2022
60.0
56.7
58.6
февр. 2022
58.6
56.0
57.1
янв. 2022
57.1
55.3
54.1
дек. 2021
54.1
56.0
57.2
нояб. 2021
57.2
55.3
53.6
окт. 2021
53.6
52.9
54.7
123
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания