Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Reserve Bank of New Zealand
Settore
Governo
Basso 59.6% -
60.8%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
58.7%
59.6%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

RBNZ Non-Resident Debt Holdings riflette la percentuale di titoli di debito pubblico detenuti da non residenti. Il valore è calcolato in base all'importo totale dei titoli sul mercato, ad eccezione di quelli detenuti dalla Reserve Bank e dalla Earthquake Commission.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
59.6%
60.8%
mag 2025
59.7%
58.7%
58.8%
apr 2025
58.8%
59.2%
59.2%
mar 2025
59.2%
58.3%
59.2%
feb 2025
59.2%
60.1%
59.3%
gen 2025
59.3%
59.0%
59.2%
dic 2024
59.2%
57.9%
58.6%
nov 2024
58.6%
60.1%
59.2%
ott 2024
59.2%
58.4%
58.3%
set 2024
58.3%
56.5%
56.9%
ago 2024
56.9%
56.6%
56.3%
lug 2024
56.3%
57.4%
57.2%
giu 2024
57.2%
57.6%
57.8%
mag 2024
57.8%
57.9%
58.5%
apr 2024
58.5%
60.0%
58.9%
mar 2024
58.9%
59.8%
58.7%
feb 2024
58.7%
57.7%
gen 2024
57.7%
57.4%
dic 2023
57.4%
56.8%
nov 2023
56.8%
57.9%
ott 2023
57.9%
59.5%
58.5%
set 2023
58.5%
59.4%
58.6%
ago 2023
58.6%
57.2%
58.3%
lug 2023
58.3%
58.9%
59.4%
giu 2023
59.4%
59.5%
58.7%
mag 2023
58.7%
58.5%
57.6%
apr 2023
57.6%
55.8%
56.2%
mar 2023
56.2%
55.7%
56.0%
feb 2023
56.0%
57.5%
57.1%
gen 2023
56.8%
57.8%
56.5%
dic 2022
56.5%
56.5%
55.2%
nov 2022
55.3%
54.2%
54.0%
ott 2022
54.0%
53.0%
53.2%
set 2022
53.2%
53.5%
53.6%
ago 2022
53.6%
53.9%
53.7%
lug 2022
53.7%
53.9%
53.7%
giu 2022
53.7%
52.8%
53.4%
mag 2022
53.4%
53.3%
53.5%
apr 2022
53.5%
54.3%
53.7%
mar 2022
53.7%
51.4%
53.8%
feb 2022
53.8%
50.3%
52.6%
gen 2022
52.6%
50.6%
51.8%
dic 2021
51.8%
53.7%
50.9%
nov 2021
50.9%
52.7%
50.1%
ott 2021
50.1%
46.5%
48.6%
set 2021
48.6%
45.1%
47.7%
ago 2021
47.7%
48.8%
46.6%
lug 2021
46.6%
44.4%
45.1%
giu 2021
45.1%
45.3%
44.2%
mag 2021
44.2%
44.4%
44.9%
123
Esporta

