新西兰储备银行(RBNZ)非居民债务持有量 (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
部门：
政府
|低级别
|58.0%
|60.4%
|
58.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|57.0%
|
58.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
新西兰储备银行(RBNZ)非居民债务持有量反映了非居民持有的政府债券的比例。该值是根据除了储备银行和地震委员会所持有的证券之外，市场上的证券总量计算而成的。
最后值:
真实值
预测值
"新西兰储备银行(RBNZ)非居民债务持有量 (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
58.0%
60.4%
58.6%
10月 2025
58.6%
56.3%
57.8%
9月 2025
57.8%
58.7%
59.6%
8月 2025
59.6%
60.8%
5月 2025
59.7%
58.7%
58.8%
4月 2025
58.8%
59.2%
59.2%
3月 2025
59.2%
58.3%
59.2%
2月 2025
59.2%
60.1%
59.3%
1月 2025
59.3%
59.0%
59.2%
12月 2024
59.2%
57.9%
58.6%
11月 2024
58.6%
60.1%
59.2%
10月 2024
59.2%
58.4%
58.3%
9月 2024
58.3%
56.5%
56.9%
8月 2024
56.9%
56.6%
56.3%
7月 2024
56.3%
57.4%
57.2%
6月 2024
57.2%
57.6%
57.8%
5月 2024
57.8%
57.9%
58.5%
4月 2024
58.5%
60.0%
58.9%
3月 2024
58.9%
59.8%
58.7%
2月 2024
58.7%
57.7%
1月 2024
57.7%
57.4%
12月 2023
57.4%
56.8%
11月 2023
56.8%
57.9%
10月 2023
57.9%
59.5%
58.5%
9月 2023
58.5%
59.4%
58.6%
8月 2023
58.6%
57.2%
58.3%
7月 2023
58.3%
58.9%
59.4%
6月 2023
59.4%
59.5%
58.7%
5月 2023
58.7%
58.5%
57.6%
4月 2023
57.6%
55.8%
56.2%
3月 2023
56.2%
55.7%
56.0%
2月 2023
56.0%
57.5%
57.1%
1月 2023
56.8%
57.8%
56.5%
12月 2022
56.5%
56.5%
55.2%
11月 2022
55.3%
54.2%
54.0%
10月 2022
54.0%
53.0%
53.2%
9月 2022
53.2%
53.5%
53.6%
8月 2022
53.6%
53.9%
53.7%
7月 2022
53.7%
53.9%
53.7%
6月 2022
53.7%
52.8%
53.4%
5月 2022
53.4%
53.3%
53.5%
4月 2022
53.5%
54.3%
53.7%
3月 2022
53.7%
51.4%
53.8%
2月 2022
53.8%
50.3%
52.6%
1月 2022
52.6%
50.6%
51.8%
12月 2021
51.8%
53.7%
50.9%
11月 2021
50.9%
52.7%
50.1%
10月 2021
50.1%
46.5%
48.6%
9月 2021
48.6%
45.1%
47.7%
8月 2021
47.7%
48.8%
46.6%
