BusinessNZ新西兰服务指数 (BusinessNZ New Zealand Services Index)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
源：
部门：
业务
|低级别
|N/D
|
48.7
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
新西兰BusinessNZ服务业指数提供了整个行业活动的早期评估。它是一个综合指数，是根据销售、新订单、交付、库存和就业指数计算得出。
高于50的指数值表示服务业活动有所扩展，可被视为对新西兰元报价有利。相反，低于50的数值被认为是服务业活动下降的指示。
最后值:
真实值
"BusinessNZ新西兰服务指数 (BusinessNZ New Zealand Services Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
48.7
10月 2025
48.7
48.3
9月 2025
48.3
47.5
8月 2025
47.5
48.9
7月 2025
48.9
47.6
6月 2025
47.3
44.1
5月 2025
44.0
48.1
4月 2025
48.5
48.9
3月 2025
49.1
49.0
2月 2025
49.1
50.4
1月 2025
50.4
48.1
12月 2024
47.9
49.1
11月 2024
49.5
46.2
10月 2024
46.0
45.7
9月 2024
45.7
45.7
8月 2024
45.5
45.2
7月 2024
44.6
40.7
6月 2024
40.2
42.6
5月 2024
43.0
46.6
4月 2024
47.1
47.2
3月 2024
47.5
52.6
2月 2024
53.0
52.2
1月 2024
52.1
48.8
12月 2023
48.8
51.2
11月 2023
51.2
49.2
10月 2023
48.9
50.7
9月 2023
50.7
47.7
8月 2023
47.1
48.0
7月 2023
47.8
49.6
6月 2023
50.1
53.1
5月 2023
53.3
50.1
4月 2023
49.8
53.8
3月 2023
54.4
55.8
2月 2023
55.8
54.7
1月 2023
54.5
52.0
12月 2022
52.1
53.8
11月 2022
53.7
57.1
10月 2022
57.4
55.9
9月 2022
55.8
58.6
8月 2022
58.6
54.4
7月 2022
51.2
54.7
6月 2022
55.4
55.3
5月 2022
55.2
52.2
4月 2022
51.4
51.5
3月 2022
51.6
48.9
2月 2022
48.6
46.0
1月 2022
45.9
49.8
12月 2021
49.7
47.2
11月 2021
46.5
44.9
10月 2021
44.6
46.5
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件