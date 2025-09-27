CalendarioSezioni

Nuova Zelanda Autorizzazioni Edilizie m/m (New Zealand Building Consents m/m)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Settore
Housing
Basso 5.4% 9.9%
-6.0%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
-0.2%
5.4%
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
I permessi di costruzione m/m riflettono i dati riepiloganziali sui permessi per la costruzione di edifici residenziali e non residenziali al prezzo di 5000 $ e superiori, concessi dalle autorità di consenso della Nuova Zelanda. L'indicatore è calcolato come variazione nel mese riportato rispetto al precedente. Il calcolo tiene conto delle imposte su beni e servizi, tuttavia non è corretto per l'inflazione.

I dati sulle approvazioni delle costruzioni sono considerati un indicatore della fiducia nell'economia nazionale, pertanto i consensi di costruzione sono anche considerati un indicatore principale dell'attività del settore delle costruzioni.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Nuova Zelanda Autorizzazioni Edilizie m/m (New Zealand Building Consents m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
5.4%
9.9%
-6.0%
giu 2025
-6.4%
5.6%
10.3%
mag 2025
10.4%
-10.9%
-14.6%
apr 2025
-15.6%
5.9%
10.7%
mar 2025
9.6%
-3.0%
0.7%
feb 2025
0.7%
2.1%
2.6%
gen 2025
2.6%
8.9%
-5.6%
dic 2024
-5.6%
4.4%
4.9%
nov 2024
5.3%
10.5%
-5.2%
ott 2024
-5.2%
-11.5%
2.4%
set 2024
2.6%
9.2%
-5.2%
ago 2024
-5.3%
22.2%
26.4%
lug 2024
26.2%
-0.9%
-17.0%
giu 2024
-13.8%
-1.3%
-1.9%
mag 2024
-1.7%
0.8%
-2.1%
apr 2024
-1.9%
0.9%
-0.2%
mar 2024
-0.2%
3.6%
15.9%
feb 2024
14.9%
2.8%
-8.6%
gen 2024
-8.8%
-3.2%
3.6%
dic 2023
3.7%
0.0%
-10.6%
nov 2023
-10.6%
0.9%
8.5%
ott 2023
8.7%
0.1%
-4.6%
set 2023
-4.7%
-1.4%
-7.0%
ago 2023
-6.7%
0.8%
-5.4%
lug 2023
-5.2%
0.2%
3.4%
giu 2023
3.5%
0.3%
-2.3%
mag 2023
-2.2%
-1.8%
-2.6%
apr 2023
-2.6%
1.6%
6.6%
mar 2023
7.0%
-0.3%
-9.4%
feb 2023
-9.0%
0.5%
-5.2%
gen 2023
-1.5%
-1.0%
-7.1%
dic 2022
-7.2%
-0.1%
6.7%
nov 2022
7.0%
-0.1%
-10.7%
ott 2022
-10.7%
2.4%
3.6%
set 2022
3.8%
-1.2%
-1.6%
ago 2022
-1.6%
2.0%
4.9%
lug 2022
5.0%
2.0%
-2.2%
giu 2022
-2.3%
-0.3%
-0.5%
mag 2022
-0.5%
-0.6%
-8.6%
apr 2022
-8.5%
0.4%
6.2%
mar 2022
5.8%
-0.1%
12.2%
feb 2022
10.5%
-0.2%
-8.7%
gen 2022
-9.2%
0.5%
0.4%
dic 2021
0.6%
-0.8%
0.6%
nov 2021
0.6%
1.0%
-2.1%
ott 2021
-2.0%
-0.4%
-2.0%
set 2021
-1.9%
-1.2%
3.8%
ago 2021
3.8%
2.3%
2.2%
lug 2021
2.1%
-1.9%
4.0%
giu 2021
3.8%
0.5%
-2.4%
12345
