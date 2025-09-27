Calendario Economico
Nuova Zelanda Autorizzazioni Edilizie m/m (New Zealand Building Consents m/m)
|Basso
|5.4%
|9.9%
|
-6.0%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.2%
|
5.4%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
I permessi di costruzione m/m riflettono i dati riepiloganziali sui permessi per la costruzione di edifici residenziali e non residenziali al prezzo di 5000 $ e superiori, concessi dalle autorità di consenso della Nuova Zelanda. L'indicatore è calcolato come variazione nel mese riportato rispetto al precedente. Il calcolo tiene conto delle imposte su beni e servizi, tuttavia non è corretto per l'inflazione.
I dati sulle approvazioni delle costruzioni sono considerati un indicatore della fiducia nell'economia nazionale, pertanto i consensi di costruzione sono anche considerati un indicatore principale dell'attività del settore delle costruzioni.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Nuova Zelanda Autorizzazioni Edilizie m/m (New Zealand Building Consents m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
