I permessi di costruzione m/m riflettono i dati riepiloganziali sui permessi per la costruzione di edifici residenziali e non residenziali al prezzo di 5000 $ e superiori, concessi dalle autorità di consenso della Nuova Zelanda. L'indicatore è calcolato come variazione nel mese riportato rispetto al precedente. Il calcolo tiene conto delle imposte su beni e servizi, tuttavia non è corretto per l'inflazione.

I dati sulle approvazioni delle costruzioni sono considerati un indicatore della fiducia nell'economia nazionale, pertanto i consensi di costruzione sono anche considerati un indicatore principale dell'attività del settore delle costruzioni.

