新西兰ANZ活动前景 (ANZ New Zealand Activity Outlook)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
部门：
业务
|低级别
|60.9
|
53.1
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|53.6
|
60.9
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
新西兰ANZ活动前景是从专业角度提供了关于新西兰公司和整个国民经济的预期未来状态的简要概述。
最后值:
真实值
预测值
"新西兰ANZ活动前景 (ANZ New Zealand Activity Outlook)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
60.9
53.1
11月 2025
N/D
46.0
44.6
10月 2025
44.6
48.6
43.4
9月 2025
43.4
46.9
38.7
8月 2025
38.7
25.7
40.6
7月 2025
40.6
35.7
40.9
6月 2025
40.9
27.3
34.8
5月 2025
34.8
51.4
47.7
4月 2025
47.7
50.5
48.6
3月 2025
48.6
43.9
45.1
2月 2025
45.1
43.6
45.8
1月 2025
45.8
39.4
50.3
12月 2024
50.3
37.0
48.0
11月 2024
48.0
40.2
45.9
10月 2024
45.9
59.4
45.3
9月 2024
45.3
49.6
37.1
8月 2024
37.1
18.1
16.3
7月 2024
16.3
11.6
12.2
6月 2024
12.2
2.6
11.8
5月 2024
11.8
7.0
14.3
4月 2024
14.3
26.9
22.5
3月 2024
22.5
29.5
2月 2024
29.5
25.6
1月 2024
25.6
29.3
12月 2023
29.3
24.8
26.3
11月 2023
26.3
17.1
23.1
10月 2023
23.1
11.1
10.9
9月 2023
10.9
6.0
11.2
8月 2023
11.2
1.7
0.8
7月 2023
0.8
-0.9
2.7
6月 2023
2.7
-6.0
-4.5
5月 2023
-4.5
-8.1
-7.6
4月 2023
-7.6
-8.9
-8.5
3月 2023
-8.5
-12.5
-9.2
2月 2023
-9.2
-20.7
-15.8
1月 2023
-15.8
-19.7
-25.6
12月 2022
-25.6
-8.1
-13.7
11月 2022
-13.7
-2.1
-2.5
10月 2022
-2.5
-2.9
-1.8
9月 2022
-1.8
-6.3
-4.0
8月 2022
-4.0
-8.9
-8.7
7月 2022
-8.7
-6.9
-9.1
6月 2022
-9.1
1.7
-4.7
5月 2022
-4.7
5.7
8.0
4月 2022
8.0
0.5
3.3
3月 2022
3.3
4.8
-2.2
2月 2022
-2.2
13.4
11.8
12月 2021
11.8
18.4
15.0
11月 2021
15.0
20.0
21.7
10月 2021
21.7
18.7
18.2
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件