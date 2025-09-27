CalendarioSezioni

ANZ Nuova Zelanda Activity Outlook (ANZ New Zealand Activity Outlook)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
ANZ Bank Nuova Zelanda Limited (ANZ Bank New Zealand Limited)
Settore
Azienda
Basso 38.7 25.7
40.6
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
46.9
38.7
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
ANZ New Zealand Activity Outlook fornisce una breve panoramica dell'opinione professionale sullo stato futuro previsto delle società neozelandesi e dell'intera economia nazionale.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"ANZ Nuova Zelanda Activity Outlook (ANZ New Zealand Activity Outlook)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
38.7
25.7
40.6
lug 2025
40.6
35.7
40.9
giu 2025
40.9
27.3
34.8
mag 2025
34.8
51.4
47.7
apr 2025
47.7
50.5
48.6
mar 2025
48.6
43.9
45.1
feb 2025
45.1
43.6
45.8
gen 2025
45.8
39.4
50.3
dic 2024
50.3
37.0
48.0
nov 2024
48.0
40.2
45.9
ott 2024
45.9
59.4
45.3
set 2024
45.3
49.6
37.1
ago 2024
37.1
18.1
16.3
lug 2024
16.3
11.6
12.2
giu 2024
12.2
2.6
11.8
mag 2024
11.8
7.0
14.3
apr 2024
14.3
26.9
22.5
mar 2024
22.5
29.5
feb 2024
29.5
25.6
gen 2024
25.6
29.3
dic 2023
29.3
24.8
26.3
nov 2023
26.3
17.1
23.1
ott 2023
23.1
11.1
10.9
set 2023
10.9
6.0
11.2
ago 2023
11.2
1.7
0.8
lug 2023
0.8
-0.9
2.7
giu 2023
2.7
-6.0
-4.5
mag 2023
-4.5
-8.1
-7.6
apr 2023
-7.6
-8.9
-8.5
mar 2023
-8.5
-12.5
-9.2
feb 2023
-9.2
-20.7
-15.8
gen 2023
-15.8
-19.7
-25.6
dic 2022
-25.6
-8.1
-13.7
nov 2022
-13.7
-2.1
-2.5
ott 2022
-2.5
-2.9
-1.8
set 2022
-1.8
-6.3
-4.0
ago 2022
-4.0
-8.9
-8.7
lug 2022
-8.7
-6.9
-9.1
giu 2022
-9.1
1.7
-4.7
mag 2022
-4.7
5.7
8.0
apr 2022
8.0
0.5
3.3
mar 2022
3.3
4.8
-2.2
feb 2022
-2.2
13.4
11.8
dic 2021
11.8
18.4
15.0
nov 2021
15.0
20.0
21.7
ott 2021
21.7
18.7
18.2
set 2021
18.2
22.8
19.2
ago 2021
19.2
29.1
26.3
lug 2021
26.3
30.5
31.6
giu 2021
31.6
29.1
29.1
12345
