经济日历部分

经济日历

国家

意大利贸易差额 (Italy Trade Balance)

国家：
意大利
EUR, 欧元
源：
意大利国家统计局 (National Institute of Statistics)
部门：
交易
低级别 €​4.156 B €​4.458 B
€​2.968 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

意大利贸易差额指数衡量的是出口商品和进口商品价值的差额，即根据出口减去进口来计算。参考时段是当前月份。数据显示为正值表示在报告时段，出口的商品和服务要多于进口到该国的商品和服务。在这种情况下，表示该国贸易差额为正。

它是衡量一个国家国际收支最重要的指标。出口数据突显了意大利的经济增长。相反，进口数据反映了意大利的国内需求。最新数据显示，意大利的主要出口商品包括包装药品、汽车和汽车零部件。主要进口商品包括汽车和原油。

意大利是世界第七大出口国，传统意义上贸易差额为正。

就欧元货币和交易而言，由于外国必须购买本国货币用于出口，它可以对欧元货币产生重大影响：可以认为高于预测值可以解释为对欧元有利，并使欧元货币升值（看涨）。相反，低于预测值可视为对欧元不利，并使欧元货币贬值（看跌）。

最后值:

真实值

预测值

"意大利贸易差额 (Italy Trade Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
€​4.156 B
€​4.458 B
€​2.968 B
9月 2025
€​2.852 B
€​3.281 B
€​1.875 B
8月 2025
€​2.050 B
€​6.707 B
€​7.829 B
7月 2025
€​7.908 B
€​8.843 B
€​5.384 B
6月 2025
€​5.409 B
€​4.257 B
€​6.103 B
5月 2025
€​6.163 B
€​4.298 B
€​2.448 B
4月 2025
€​2.482 B
€​2.481 B
€​4.706 B
3月 2025
€​3.657 B
€​5.177 B
€​4.444 B
2月 2025
€​4.466 B
€​2.730 B
€​-0.288 B
1月 2025
€​-0.264 B
€​4.065 B
€​5.820 B
12月 2024
€​5.980 B
€​4.231 B
€​3.995 B
11月 2024
€​4.218 B
€​4.660 B
€​5.067 B
10月 2024
€​5.153 B
€​4.726 B
€​2.583 B
9月 2024
€​2.580 B
€​4.046 B
€​1.335 B
8月 2024
€​1.431 B
€​5.109 B
€​6.817 B
7月 2024
€​6.743 B
€​5.353 B
€​5.150 B
6月 2024
€​5.065 B
€​5.140 B
€​6.377 B
5月 2024
€​6.430 B
€​4.831 B
€​4.829 B
4月 2024
€​4.807 B
€​4.415 B
€​4.296 B
3月 2024
€​4.341 B
€​5.805 B
€​6.034 B
2月 2024
€​6.034 B
€​3.844 B
€​2.495 B
1月 2024
€​2.655 B
€​2.065 B
€​5.527 B
12月 2023
€​5.614 B
€​-0.469 B
€​3.884 B
11月 2023
€​3.889 B
€​2.890 B
€​4.732 B
10月 2023
€​4.699 B
€​8.093 B
€​2.393 B
9月 2023
€​2.346 B
€​1.335 B
€​1.951 B
8月 2023
€​2.070 B
€​0.597 B
€​6.109 B
7月 2023
€​6.375 B
€​11.437 B
€​3.461 B
6月 2023
€​7.718 B
€​6.489 B
€​4.767 B
5月 2023
€​4.711 B
€​3.831 B
€​0.362 B
4月 2023
€​0.318 B
€​2.753 B
€​7.623 B
3月 2023
€​7.541 B
€​-2.633 B
€​2.095 B
2月 2023
€​2.108 B
€​-3.427 B
€​-4.236 B
1月 2023
€​-4.194 B
€​-0.183 B
€​1.360 B
12月 2022
€​1.067 B
€​-2.916 B
€​1.423 B
11月 2022
€​1.445 B
€​-5.144 B
€​-2.057 B
10月 2022
€​-2.123 B
€​-4.583 B
€​-6.512 B
9月 2022
€​-6.454 B
€​-7.119 B
€​-9.508 B
8月 2022
€​-9.569 B
€​-4.575 B
€​-0.460 B
7月 2022
€​-0.361 B
€​0.219 B
€​-2.512 B
6月 2022
€​-2.166 B
€​-1.368 B
€​-0.062 B
5月 2022
€​-0.012 B
€​-2.528 B
€​-3.639 B
4月 2022
€​-3.666 B
€​-0.374 B
€​-0.229 B
3月 2022
€​-0.084 B
€​-1.620 B
€​-1.766 B
2月 2022
€​-1.662 B
€​-1.170 B
€​-5.128 B
1月 2022
€​-5.052 B
€​2.942 B
€​1.103 B
12月 2021
€​1.103 B
€​5.734 B
€​4.179 B
11月 2021
€​4.163 B
€​5.467 B
€​3.891 B
10月 2021
€​3.888 B
€​5.961 B
€​2.444 B
9月 2021
€​2.454 B
€​4.866 B
€​1.317 B
1234
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码