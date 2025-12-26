意大利消费者信心指数 (Italy Consumer Confidence)
国家：
意大利
EUR, 欧元
部门：
消费者
|低级别
|96.6
|96.3
|
95.0
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
消费者信心经济指标是衡量意大利经济活动消费者信心水平的指数。
该指数是根据18岁及18岁以上个人的调查进行计算。受访者会被问及9个问题，这些问题能够评估消费者的乐观或悲观情绪。请这些个人提供有关意大利总体经济状况的评估和预期、有关失业的预期、有关家庭财务状况的评估和预期、储蓄的当前机会和未来可能性、耐用品购买的情况、家庭预算的评估。调查结果根据季节进行调整。
这是一个重要指标，因为通过它可以预测消费支出，这项支出构成意大利整体经济活动的重要组成部分。这一经济指标的高值反映了消费者的乐观情绪。
关于交易解读，高于预测的数值应被视为对欧元有利（看涨），低于预测的数值应被视为对欧元不利（看跌）。
最后值:
真实值
预测值
"意大利消费者信心指数 (Italy Consumer Confidence)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
96.6
96.3
95.0
11月 2025
95.0
96.4
97.6
10月 2025
97.6
96.3
96.8
9月 2025
96.8
96.3
96.2
8月 2025
96.2
96.3
97.2
7月 2025
97.2
96.4
96.1
6月 2025
96.1
96.4
96.5
5月 2025
96.5
93.7
92.7
4月 2025
92.7
96.8
95.0
3月 2025
95.0
98.4
98.8
2月 2025
98.8
100.1
98.2
1月 2025
98.2
98.4
96.3
12月 2024
96.3
100.3
96.6
11月 2024
96.6
100.5
97.4
10月 2024
97.4
99.9
98.3
9月 2024
98.3
98.8
96.1
8月 2024
96.1
97.9
98.9
7月 2024
98.9
95.8
98.3
6月 2024
98.3
102.5
96.4
5月 2024
96.4
90.2
95.2
4月 2024
95.2
96.6
96.5
3月 2024
96.5
98.5
97.0
2月 2024
97.0
93.1
96.4
1月 2024
96.4
108.0
95.8
12月 2023
106.7
102.6
103.6
11月 2023
103.6
103.5
101.6
10月 2023
101.6
105.9
105.4
9月 2023
105.4
106.6
106.5
8月 2023
106.5
107.7
106.7
7月 2023
106.7
106.9
108.6
6月 2023
108.6
105.3
105.1
5月 2023
105.1
105.3
105.5
4月 2023
105.5
104.5
105.1
3月 2023
105.1
102.4
104.0
2月 2023
104.0
101.6
100.9
1月 2023
100.9
100.3
102.5
12月 2022
102.5
94.0
98.1
11月 2022
98.1
92.3
90.1
10月 2022
90.1
96.4
94.8
9月 2022
94.8
96.5
98.3
8月 2022
98.3
96.4
94.8
7月 2022
94.8
100.4
98.3
6月 2022
98.3
101.3
102.7
5月 2022
102.7
100.3
100.0
4月 2022
100.0
106.5
100.8
3月 2022
100.8
113.4
112.4
2月 2022
112.4
116.1
114.2
1月 2022
114.2
117.8
117.7
12月 2021
117.7
118.1
117.5
11月 2021
117.5
119.2
118.4
