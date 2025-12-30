経済指標カレンダー
香港輸入前月比 (Hong Kong Imports y/y)
香港
HKD, 香港ドル
|18.1%
|16.2%
18.3%
|18.5%
18.1%
輸入前年比指標は、指定された月の香港の商品及びサービスの輸入の前年同月と比較した変化を反映しています。これらには、香港の管轄外で生産され、国内消費または再輸出を意図した商品、および香港製の再輸入品が含まれます。指数計算には物価、保険、運輸などの価格が使用されます。指標の伸びは、香港ドル相場にとってプラスと見なすことができます。 /p>
実際のデータ
予想値
"香港輸入前月比 (Hong Kong Imports y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
18.1%
16.2%
18.3%
10月 2025
18.3%
12.7%
13.6%
9月 2025
13.6%
14.1%
11.5%
8月 2025
11.5%
14.0%
16.5%
7月 2025
16.5%
7.5%
11.1%
6月 2025
11.1%
7.1%
18.9%
5月 2025
18.9%
6.1%
15.8%
4月 2025
15.8%
6.5%
16.6%
3月 2025
16.6%
4.4%
11.8%
2月 2025
11.8%
4.8%
0.5%
1月 2025
0.5%
-15.9%
-1.1%
12月 2024
-1.1%
-3.2%
5.7%
11月 2024
5.7%
3.9%
4.5%
10月 2024
4.5%
5.6%
1.4%
9月 2024
1.4%
10.7%
7.9%
8月 2024
7.9%
7.1%
9.9%
7月 2024
9.9%
9.0%
9.0%
6月 2024
9.0%
12.7%
9.6%
5月 2024
9.6%
14.1%
3.7%
4月 2024
3.7%
15.0%
5.3%
3月 2024
5.3%
2.3%
-1.8%
2月 2024
-1.8%
18.9%
21.7%
1月 2024
21.7%
11.3%
11.6%
12月 2023
11.6%
8.5%
7.1%
11月 2023
7.1%
5.3%
2.6%
10月 2023
2.6%
1.8%
-0.4%
9月 2023
-0.4%
-1.9%
-0.3%
8月 2023
-0.3%
-5.3%
-7.9%
7月 2023
-7.9%
-8.2%
-12.3%
6月 2023
-12.3%
-11.1%
-16.7%
5月 2023
-16.7%
-13.5%
-11.9%
4月 2023
-11.9%
-16.5%
-0.6%
3月 2023
-0.6%
-18.5%
-4.1%
2月 2023
-4.1%
-24.0%
-30.2%
1月 2023
-30.2%
-16.4%
-23.5%
12月 2022
-23.5%
-14.6%
-20.3%
11月 2022
-20.3%
-18.5%
-11.9%
10月 2022
-11.9%
-18.2%
-7.8%
9月 2022
-7.8%
-17.9%
-16.3%
8月 2022
-16.3%
-15.2%
-9.9%
7月 2022
-9.9%
-13.1%
0.5%
6月 2022
0.5%
-12.4%
1.3%
5月 2022
1.3%
-10.4%
2.1%
4月 2022
2.1%
-6.8%
-6.0%
3月 2022
-6.0%
0.9%
6.2%
2月 2022
6.2%
6.2%
9.6%
1月 2022
9.6%
10.7%
19.3%
12月 2021
19.3%
13.3%
20.0%
11月 2021
20.0%
19.2%
17.7%
10月 2021
17.7%
25.4%
23.5%
