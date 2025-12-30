経済指標カレンダー
香港輸出前月比 (Hong Kong Exports y/y)
国：
香港
HKD, 香港ドル
セクター
取引
|低
|18.8%
|15.5%
|
17.5%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|17.9%
|
18.8%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
輸出前年比指標は、指定された月の香港の商品及びサービスの輸出の前年同月と比較した変化を反映しています。輸出に関する情報は、香港の対外貿易活動と香港の製造業者の財に対する需要を評価するために使われます。指標の伸びは、香港ドル相場にとってプラスと見なすことができます。 /p>
直近値:
実際のデータ
予想値
"香港輸出前月比 (Hong Kong Exports y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
18.8%
15.5%
17.5%
10月 2025
17.5%
16.8%
16.1%
9月 2025
16.1%
16.1%
14.5%
8月 2025
14.5%
12.8%
14.3%
7月 2025
14.3%
9.3%
11.9%
6月 2025
11.9%
15.3%
15.5%
5月 2025
15.5%
8.7%
14.7%
4月 2025
14.7%
7.3%
18.5%
3月 2025
18.5%
4.8%
15.4%
2月 2025
15.4%
5.0%
0.1%
1月 2025
0.1%
-14.6%
5.2%
12月 2024
5.2%
0.9%
2.1%
11月 2024
2.1%
4.3%
3.5%
10月 2024
3.5%
8.1%
4.7%
9月 2024
4.7%
12.4%
6.4%
8月 2024
6.4%
14.5%
13.1%
7月 2024
13.1%
16.2%
10.7%
6月 2024
10.7%
17.6%
14.8%
5月 2024
14.8%
18.7%
11.9%
4月 2024
11.9%
18.1%
4.7%
3月 2024
4.7%
-0.2%
-0.8%
2月 2024
-0.8%
26.4%
33.6%
1月 2024
33.6%
30.7%
11.0%
12月 2023
11.0%
24.8%
7.4%
11月 2023
7.4%
4.8%
1.4%
10月 2023
1.4%
0.9%
-5.3%
9月 2023
-5.3%
-2.6%
-3.7%
8月 2023
-3.7%
-6.4%
-9.1%
7月 2023
-9.1%
-13.6%
-11.4%
6月 2023
-11.4%
-24.2%
-15.6%
5月 2023
-15.6%
-17.3%
-13.0%
4月 2023
-13.0%
-21.6%
-1.5%
3月 2023
-1.5%
-24.5%
-8.8%
2月 2023
-8.8%
-26.8%
-36.7%
1月 2023
-36.7%
-23.7%
-28.9%
12月 2022
-28.9%
-24.6%
-24.1%
11月 2022
-24.1%
-22.9%
-10.4%
10月 2022
-10.4%
-23.3%
-9.1%
9月 2022
-9.1%
-23.6%
-14.3%
8月 2022
-14.3%
-20.9%
-8.9%
7月 2022
-8.9%
-18.1%
-6.4%
6月 2022
-6.4%
-14.8%
-1.4%
5月 2022
-1.4%
-11.6%
1.1%
4月 2022
1.1%
6.1%
-8.9%
3月 2022
-8.9%
16.6%
0.9%
2月 2022
0.9%
23.9%
18.4%
1月 2022
18.4%
12.1%
24.8%
12月 2021
24.8%
12.3%
25.0%
11月 2021
25.0%
14.1%
21.4%
10月 2021
21.4%
24.9%
16.5%
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用