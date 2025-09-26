L’indice de confiance des consommateurs (ICC) traduit le sentiment des particuliers à l’égard de l’activité économique. L’indice est calculé sur la base d’une enquête mensuelle auprès des ménages, qui comprend l’opinion des consommateurs sur les questions suivantes: situation économique générale en France, situation financière propre aux personnes interrogées et leurs intentions en termes d’épargne et de dépenses. Les participants à l’enquête fournissent une évaluation des tendances au cours des douze mois précédents et des perspectives pour les douze prochains mois. Les perspectives à court terme de l’économie française peuvent être mesurées sur la base de l’indice de confiance des consommateurs.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice de confiance des consommateurs en France (France Consumer Confidence Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.