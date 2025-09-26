CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Indice de confiance des consommateurs en France (France Consumer Confidence Index)

Pays :
France
EUR, Euro
Source
Institut National de Statistique et d’ Études Économiques (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Secteur
Consommateur
Bas 87 84
87
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
91
87
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’indice de confiance des consommateurs (ICC) traduit le sentiment des particuliers à l’égard de l’activité économique. L’indice est calculé sur la base d’une enquête mensuelle auprès des ménages, qui comprend l’opinion des consommateurs sur les questions suivantes: situation économique générale en France, situation financière propre aux personnes interrogées et leurs intentions en termes d’épargne et de dépenses. Les participants à l’enquête fournissent une évaluation des tendances au cours des douze mois précédents et des perspectives pour les douze prochains mois. Les perspectives à court terme de l’économie française peuvent être mesurées sur la base de l’indice de confiance des consommateurs.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice de confiance des consommateurs en France (France Consumer Confidence Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
87
84
87
août 2025
87
91
88
juil. 2025
89
87
88
juin 2025
88
87
88
mai 2025
88
91
91
avr. 2025
92
93
92
mars 2025
92
91
93
févr. 2025
93
94
92
janv. 2025
92
88
89
déc. 2024
89
89
90
nov. 2024
90
94
93
oct. 2024
94
96
95
sept. 2024
95
93
93
août 2024
92
93
91
juil. 2024
91
88
90
juin 2024
89
89
90
mai 2024
90
91
90
avr. 2024
90
93
91
mars 2024
91
89
90
févr. 2024
89
93
91
janv. 2024
91
88
89
déc. 2023
89
84
88
nov. 2023
87
81
84
oct. 2023
84
81
83
sept. 2023
83
82
85
août 2023
85
82
85
juil. 2023
85
83
85
juin 2023
85
84
83
mai 2023
83
85
83
avr. 2023
83
84
82
mars 2023
81
84
82
févr. 2023
82
83
83
janv. 2023
80
84
81
déc. 2022
82
83
83
nov. 2022
83
82
82
oct. 2022
82
80
79
sept. 2022
79
81
82
août 2022
82
80
80
juil. 2022
80
80
82
juin 2022
82
83
85
mai 2022
86
86
87
avr. 2022
88
93
90
mars 2022
91
99
97
févr. 2022
98
100
99
janv. 2022
99
100
100
déc. 2021
100
100
98
nov. 2021
99
100
99
oct. 2021
99
101
101
sept. 2021
102
101
99
août 2021
99
102
100
1234
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration