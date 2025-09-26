Calendrier économique
Indice de confiance des consommateurs en France (France Consumer Confidence Index)
|Bas
|87
|84
|
87
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|91
|
87
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice de confiance des consommateurs (ICC) traduit le sentiment des particuliers à l’égard de l’activité économique. L’indice est calculé sur la base d’une enquête mensuelle auprès des ménages, qui comprend l’opinion des consommateurs sur les questions suivantes: situation économique générale en France, situation financière propre aux personnes interrogées et leurs intentions en termes d’épargne et de dépenses. Les participants à l’enquête fournissent une évaluation des tendances au cours des douze mois précédents et des perspectives pour les douze prochains mois. Les perspectives à court terme de l’économie française peuvent être mesurées sur la base de l’indice de confiance des consommateurs.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice de confiance des consommateurs en France (France Consumer Confidence Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
