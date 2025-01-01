MQL5 ReferenceStandard LibraryStrategy ModulesBase classes for Expert AdvisorsCExpertBasePriceLevelUnit InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic PriceLevelUnit Gets the price level unit. virtual double PriceLevelUnit() Return Value The value of price level unit. Note The method of a base class returns the "weight" of the 2/4 digits point. InitRealVolume StartIndex