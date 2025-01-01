MQL5 ReferenceStandard LibraryStrategy ModulesBase classes for Expert AdvisorsCExpertBaseMagic InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic Magic Sets the Expert Advisor ID. void Magic( ulong value // magic ) Parameters value [in] Expert Advisor ID. Return Value None. Period ValidationSettings