InitIndicators

모든 지표와 시계열을 초기화합니다.

virtual bool InitIndicators(
   CIndicators* indicators=NULL  // 포인터
   )

Parameters

indicators
[in]  지표 및 시계열 모음에 대한 포인터.

반환 값

성공이면 true, 그렇지 않으면 false.

참고

시계열은 개체가 초기화할 때 정의된 심볼 또는 타임프레임과 다른 심볼 또는 타임프레임을 사용하는 경우에만 초기화됩니다.