- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
float veya double türündeki bir diziyi istenilen formatta uchar türünde bir diziye kopyalar.
bool ArrayToFP8(
Double türü için aşırı yükleme
bool ArrayToFP8(
Parametreler
dst_array[]
[out] uchar türünde alıcı dizi.
src_array[]
[in] float veya double türünde kaynak dizi.
fmt
[in] ENUM_FLOAT8_FORMAT numaralandırmasından kopyalama formatı.
Geri dönüş değeri
Başarılı ise true, aksi takdirde false geri döndürür.
Not
Tüm FP8 format türleri ENUM_FLOAT8_FORMAT numaralandırmasında tanımlanır ve MQL5'te yalnızca ONNX modelleriyle yapılan çalışmalar için kullanılır.
Fonksiyon, float veya double türündeki girdi parametrelerini FP8 türlerinden birine dönüştürür. Bu girdi parametreleri daha sonra OnnxRun fonksiyonunda kullanılır.
FP8 (8-bit floating point), ondalıklı sayıları temsil etmek için kullanılan veri türlerinden biridir. FP8'de her sayı 8 veri biti ile temsil edilir ve tipik olarak üç bileşene ayrılır: işaret, üs ve mantis. Bu format, doğruluk ve depolama verimliliği arasında bir denge sunarak bellek ve hesaplama verimliliği gerektiren uygulamalar için ideal hale gelir.
FP8, kompakt sayı temsili kullanarak bellek gereksinimlerini azaltır ve hesaplamaları hızlandırır. Buna ek olarak, FP8 aritmetik hesaplamalar ve sinyal işleme gibi düşük seviyeli işlemleri uygulamak için de faydalı olabilir.
Örnek: makaleden fonksiyon - ONNX modelleriyle float16 ve float8 formatlarında çalışma
//+------------------------------------------------------------------+
