Risk Assistant Pro
- Эксперты
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- Версия: 1.0
- Активации: 10
Возьмите торговлю под полный контроль и защитите свой капитал с помощью RiskAssistant Pro — мощной торговой утилиты, разработанной для ручных трейдеров и пользователей советников. Забудьте о ручном расчете размера лота и сложности управления множеством открытых позиций. RiskAssistant Pro автоматизирует управление рисками и исполнение сделок с высокой точностью и скоростью.
🔥 КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Динамический расчет лота: Автоматически рассчитывает точный размер лота на основе вашего Risk % и баланса по High Water Mark.
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Гибкие режимы Stop Loss (SL):
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Points: Ручное указание SL/TP в пунктах.
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Prev Wick: Автоматическая установка SL по High/Low предыдущей свечи (Shift 1).
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Current Wick: Автоматическая установка SL по High/Low текущей свечи (Shift 0).
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Визуальный предпросмотр на графике: Линии и точки в реальном времени показывают ваши уровни SL и цели Risk/Reward (R:R) до входа в рынок. Легко переключайтесь между режимами BUY Only и SELL Only, чтобы график оставался чистым.
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Исполнение и управление в один клик:
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Быстрое открытие сделок BUY / SELL.
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Partial Close: Мгновенное частичное закрытие указанного процента (например, 50%) от открытых позиций.
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Быстрое закрытие: Отдельные кнопки для мгновенного закрытия CLOSE BUY, CLOSE SELL или CLOSE ALL позиций.
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Breakeven All: Перевод всех активных сделок в безубыток одним кликом.
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Продвинутый Trailing Stop: Автоматическое подтягивание Stop Loss с настраиваемыми параметрами Start Distance, Trailing Distance и Step Points.
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Поддержка ручных сделок и EA: Эффективно управляет как ручными ордерами (Magic = 0), так и сделками, открытыми другими советниками.
⚙️ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (INPUT PARAMETERS)
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Allowed Account No.: Привязка EA к конкретному счету (0 = без ограничений).
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Include Manual Trades: Включение/выключение управления ручными сделками.
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Default Risk %: Процент риска по умолчанию на одну сделку.
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Default SL Mode & Points: Выбор режима расчета SL по умолчанию.
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Target R:R: Настройка желаемого соотношения Risk-to-Reward.
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Trailing Stop Settings: Полная настройка параметров Trail Start, Distance и Step.
🎯 ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ RISKASSISTANT PRO? Независимо от того, торгуете ли вы на Forex, Золоте (XAUUSD) или Индексах, RiskAssistant Pro исключает человеческие ошибки в расчетах, экономя драгоценные секунды во время высокой волатильности и обеспечивая строгое соблюдение правил мани-менеджмента в каждой сделке.
⚠️ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О ТЕСТИРОВАНИИ И В BACKTESTER:
Обратите внимание, что RiskAssistant Pro является интерактивной панелью для ручной торговли.
Из-за технических ограничений Strategy Tester в MetaTrader 5 (MT5), интерактивные графические объекты (кнопки, поля ввода и события кликов мышью) не обрабатывают нажатия пользователя в реальном времени во время стандартного бэктеста.
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Как правильно протестировать: Чтобы оценить полный интерактивный функционал, пожалуйста, запускайте и тестируйте утилиту на демо-счете (Demo Account) на вашей платформе MT5.
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Примечание для Market Validation: В код встроен автоматический тестовый алгоритм исключительно для прохождения автоматической проверки MQL5 Market.