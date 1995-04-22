Risk Assistant Pro

Возьмите торговлю под полный контроль и защитите свой капитал с помощью RiskAssistant Pro — мощной торговой утилиты, разработанной для ручных трейдеров и пользователей советников. Забудьте о ручном расчете размера лота и сложности управления множеством открытых позиций. RiskAssistant Pro автоматизирует управление рисками и исполнение сделок с высокой точностью и скоростью.

🔥 КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Динамический расчет лота: Автоматически рассчитывает точный размер лота на основе вашего Risk % и баланса по High Water Mark.

Гибкие режимы Stop Loss (SL): Points: Ручное указание SL/TP в пунктах. Prev Wick: Автоматическая установка SL по High/Low предыдущей свечи (Shift 1). Current Wick: Автоматическая установка SL по High/Low текущей свечи (Shift 0).

Визуальный предпросмотр на графике: Линии и точки в реальном времени показывают ваши уровни SL и цели Risk/Reward (R:R) до входа в рынок. Легко переключайтесь между режимами BUY Only и SELL Only , чтобы график оставался чистым.

Исполнение и управление в один клик: Быстрое открытие сделок BUY / SELL . Partial Close: Мгновенное частичное закрытие указанного процента (например, 50%) от открытых позиций. Быстрое закрытие: Отдельные кнопки для мгновенного закрытия CLOSE BUY, CLOSE SELL или CLOSE ALL позиций. Breakeven All: Перевод всех активных сделок в безубыток одним кликом.

Продвинутый Trailing Stop: Автоматическое подтягивание Stop Loss с настраиваемыми параметрами Start Distance, Trailing Distance и Step Points.

Поддержка ручных сделок и EA: Эффективно управляет как ручными ордерами (Magic = 0), так и сделками, открытыми другими советниками.

⚙️ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (INPUT PARAMETERS)

Allowed Account No.: Привязка EA к конкретному счету (0 = без ограничений).

Include Manual Trades: Включение/выключение управления ручными сделками.

Default Risk %: Процент риска по умолчанию на одну сделку.

Default SL Mode & Points: Выбор режима расчета SL по умолчанию.

Target R:R: Настройка желаемого соотношения Risk-to-Reward.

Trailing Stop Settings: Полная настройка параметров Trail Start, Distance и Step.

🎯 ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ RISKASSISTANT PRO? Независимо от того, торгуете ли вы на Forex, Золоте (XAUUSD) или Индексах, RiskAssistant Pro исключает человеческие ошибки в расчетах, экономя драгоценные секунды во время высокой волатильности и обеспечивая строгое соблюдение правил мани-менеджмента в каждой сделке.

⚠️ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О ТЕСТИРОВАНИИ И В BACKTESTER:

Обратите внимание, что RiskAssistant Pro является интерактивной панелью для ручной торговли.

Из-за технических ограничений Strategy Tester в MetaTrader 5 (MT5), интерактивные графические объекты (кнопки, поля ввода и события кликов мышью) не обрабатывают нажатия пользователя в реальном времени во время стандартного бэктеста.