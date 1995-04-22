Risk Assistant Pro

使用 RiskAssistant Pro 完全掌控您的交易并保护您的资金。这是一款专为手动交易者和 EA 用户打造的强大交易辅助工具。无需再浪费时间手动计算手数或繁琐地管理多个持仓，RiskAssistant Pro 能以极高的精确度和速度实现风险管理与订单执行的自动化。

🔥 核心功能

动态手数计算： 根据您设定的 Risk %（风险百分比） 和 High Water Mark 账户余额，自动精确计算所需手数。

灵活的止损 (SL) 模式： Points（点数）： 手动输入固定点数设置 SL/TP。 Prev Wick（前一烛台影线）： 自动根据前一根 K 线（Shift 1）的高低点设置止损。 Current Wick（当前烛台影线）： 自动根据当前 K 线（Shift 0）的高低点设置止损。

图表实时预览： 在入场前，图表上的点和线会实时显示精确的风险回报比（R:R）目标及止损位置。可随时切换 仅显示 BUY 或 仅显示 SELL ，保持图表整洁。

一键执行与一键平仓： 快速执行 BUY / SELL 订单。 Partial Close（部分平仓）： 一键按指定比例（例如 50%）平仓当前持仓。 分类平仓： 设有专门的按钮可一键执行 CLOSE BUY（平多）、CLOSE SELL（平空）或 CLOSE ALL（全平）。 Breakeven All（全部保本）： 一键将所有盈利订单设为保本状态，锁定利润。

高级移动止损（Trailing Stop）： 支持自定义起始距离（Start Distance）、追踪距离（Trailing Distance）和步长（Step Points），实现全自动移动止损。

同时支持手动与 EA 交易： 既能管理手动开仓的订单（Magic = 0），也能完美兼容其他 EA 生成的订单。

⚙️ 输入参数 (INPUT PARAMETERS)

Allowed Account No.： 绑定特定交易账户（0 = 不限制）。

Include Manual Trades： 开启/关闭对手动交易订单的管理。

Default Risk %： 设置单笔交易的默认风险百分比。

Default SL Mode & Points： 选择默认止损计算模式及点数。

Target R:R： 设定预期的风险回报比（R:R）。

Trailing Stop Settings： 完全自定义追踪止损的起点、距离和步长。

🎯 为什么选择 RISKASSISTANT PRO？ 无论您交易外汇、黄金（XAUUSD）还是股指，RiskAssistant Pro 都能消除人工计算错误，在行情大幅波动时为您节省宝贵的下单时间，并在每笔交易中严格执行风险管理规则。

⚠️ 关于回测（Strategy Tester）的重要说明：

请注意，RiskAssistant Pro 是一款交互式的手动交易辅助面板工具。

由于 MetaTrader 5 (MT5) 策略测试器（Strategy Tester）的底层技术限制，在标准回测过程中，图表上的交互式对象（如按钮、输入框及点击事件）无法实时接收并处理用户的鼠标点击。