Quantum Agent o1 XAU Pro

Quantum Agent-o1 XAU PRO: Премиальная институциональная автоматизированная торговая система

1.0 Обзор продукта Quantum Agent-o1 XAU PRO — это полностью оптимизированная премиальная версия торгового ядра Quantum Agent, разработанная исключительно для золота (XAUUSD). Работая без функциональных ограничений, налагаемых на базовые советники (EA) на маркете, PRO-версия использует расширенную математическую модель пространства состояний для навигации в условиях рыночной волатильности, минимизации просадок и значительного ускорения получения прибыли.

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1.5 Конфигурация тестера стратегий и протокол тестирования

Чтобы точно смоделировать модель исполнения Quantum Agent-o1 XAU в тестере стратегий MetaTrader 5, вы должны настроить тестовую среду, используя точные институциональные параметры ниже. Использование неправильных режимов моделирования или неточных параметров депозита исказит внутреннюю сетку масштабирования позиций, что приведет к недействительным результатам тестирования или искусственному сбою бэктеста.

Обязательные настройки тестера стратегий

  • Символ (Symbol): XAUUSD (Gold) - CENT или Standard в зависимости от счета

  • Таймфрейм (Timeframe): M1 (1 минута)

  • Моделирование (Modelling Mode): Каждый тик на основе реальных тиков (Обязательно для точности на уровне тиков)

  • Задержки (Delays / Latency): 5 ms

  • Депозит (Deposit): $100000 для счета Standard USD и $1000 для счета Cent.

  • Кредитное плечо (Leverage): 1:2000 (установите максимально возможное кредитное плечо)

  • Оптимизация (Optimization): Отключена (Disabled)

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время тестирования на истории (бэктеста) на графике могут отображаться всплески плавающей просадки средств, возникающие из-за выхода важных новостей. Это происходит потому, что новостной фильтр не работает в тестере стратегий. На реальных счетах таких просадок не наблюдалось, поскольку блокировщик новостей успешно останавливал торговлю в периоды выхода важных макроэкономических данных.

Требуемый начальный депозит для бэктеста

Депозит в тестере стратегий должен отражать обязательный рабочий минимум в 100 000 единиц. Настройте депозит тестера в зависимости от целевого типа счета:

  • Тестирование счета Standard USD: Установите начальный депозит в размере $100,000 USD.

  • Тестирование счета Cent / USC: Установите начальный депозит в размере $1,000 USD (Это представляет собой точный эквивалент 100 000 единиц USC).

КРИТИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАПИТАЛУ НА РЕАЛЬНОМ СЧЕТЕ

СТРОГИЙ ПРОТОКОЛ РАБОЧЕГО БАЛАНСА: Алгоритм Quantum Agent математически построен на основе внутренней сетки позиций в пространстве состояний, которая требует минимального рабочего баланса в 100 000 единиц.

  • Требование для реального счета Cent / USC: Вы ОБЯЗАНЫ внести минимум $1,000 USD на счет Cent/USC, чтобы сформировать требуемый начальный баланс в 100 000 USC.

  • Требование для реального счета Standard USD: Вы ОБЯЗАНЫ внести минимум $100,000 USD, если используете счет Standard USD.

РИСК НЕДОСТАТОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Развертывание этого программного обеспечения на реальном счете с начальным балансом менее 100 000 единиц (например, попытка запустить депозит $100 на счете Standard или Cent) повредит матрицу масштабирования позиций, превысит допустимые буферы маржи и ПРИВЕДЕТ К ГАРАНТИРОВАННЫМ УБЫТКАМ И ЛИКВИДАЦИИ СЧЕТА.

Разработчик и команда разработчиков АБСОЛЮТНО НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за финансовые убытки, возникшие в результате неправильной конфигурации, недостаточной капитализации или несоблюдения обязательного протокола минимального баланса в 100 000 единиц.


2.0 Продвинутая архитектура производительности (Возможности PRO) Версия PRO представляет собой высокодоходный уровень архитектуры Quantum Agent:

  • Улучшенное извлечение альфы: Разработанный с неограниченной логикой исполнения, PRO-движок обеспечивает в 1.5–2 раза больше ежедневной закрытой прибыли по сравнению с базовым вариантом в тех же рыночных условиях.

  • Целевая производительность: Откалибрована на стабильную доходность от 20% до 30%+ в месяц при строгом соблюдении протоколов сохранения капитала.

  • Неограниченная математическая сетка: Обходит ограничения кода маркетплейса для развертывания динамической пространственной решетки, максимизируя прибыль во время циклов волатильности золота.

  • Прямая партнерская скидка: Пользователи, приобретающие лицензию PRO напрямую через официальное сообщество Telegram, получают эксклюзивную скидку 20% от стандартной цены в $249.


3.0 КРИТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: МИНИМАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СТРОГОЕ ТРЕБОВАНИЕ К КАПИТАЛУ: Алгоритм Quantum Agent-o1 PRO полагается на высокоточное пространственное масштабирование позиций. На математическом уровне жестко задано требование к минимальному рабочему стартовому балансу ровно в 100,000 единиц.

  • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕДОСТАТОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ: Запуск этого советника на счете с балансом менее 100,000 единиц нарушит сетку масштабирования позиций, разрушит внутренние буферные лимиты маржи и ПРИВЕДЕТ К ГАРАНТИРОВАННЫМ УБЫТКАМ И ЛИКВИДАЦИИ СЧЕТА.

  • ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Разработчик и команда НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за финансовые потери, стоп-ауты или ликвидацию счетов в результате развертывания советника на балансах ниже обязательного требования в 100,000 единиц. Запуская это программное обеспечение с недостаточным капиталом, вы берете все риски на себя.

4.0 Варианты обязательной конфигурации счета

Для достижения обязательных 100,000 рабочих единиц выберите один из двух методов развертывания:

  • Вариант А: Розничный стандарт (Настоятельно рекомендуется)

    • Тип счета: CENT / USC (Центовый счет)

    • Минимальный депозит: $1,000 USD

    • Архитектура: Ваш депозит в $1,000 конвертируется брокером в 100,000 центов (USC), обеспечивая точную математическую глубину, необходимую для безопасной работы PRO-движка.

  • Вариант B: Институциональный стандарт

    • Тип счета: Standard USD (Стандартный счет)

    • Минимальный депозит: $100,000 USD

    • Архитектура: Прямое развертывание на институциональной ликвидности с реальным капиталом в $100,000.

  • Инфраструктура исполнения: Минимальное кредитное плечо 1:500 и выделенный VPS-сервер 24/5 с задержкой до сервера брокера менее 10 мс являются обязательными условиями для реальной торговли.

  • Правила демо и тестирования (Backtesting): При тестировании советника вы ОБЯЗАНЫ установить начальный депозит в тестере минимум на $1,000 для счета Cent/USC (что равно 100,000 единиц) или $100,000 для счета Standard USD. Тестирование на любой сумме ниже 100,000 единиц приведет к немедленному сбою теста.

    • Примечание о просадках в тестере: Исторические тесты могут показывать кратковременные периоды высокой просадки из-за фундаментальных новостных всплесков. Это происходит потому, что тестер стратегий MetaTrader отключает API календаря MQL5. В реальной торговле активный новостной фильтр предотвращает эти просадки, блокируя торговлю во время важных новостей.

5.0 Приоритетная VIP-поддержка и доступ к сообществу Владельцы лицензии PRO Edition получают прямой доступ к разработчику и проверку настроек:

  • После покупки отправьте разработчику личное сообщение с номером вашего счета, чтобы получить верификацию лицензии, руководства по оптимальной настройке и прямую техническую поддержку.

  • Официальное сообщество в Telegram: https://t.me/Quantum_Agent_o1_XAU

6.0 Основные характеристики системы

  • Умная логика входа по волнам: Работает в режиме ожидания до тех пор, пока частоты микро- и макроволн не совпадут, выполняя сделки только на порогах статистической вероятности.

  • Скрытое извлечение целей: Внутренние цели Take-Profit рассчитываются в памяти и никогда не отправляются на серверы брокера, что делает систему неуязвимой для охоты за стопами и расширения спредов.

  • Макро-защита от декогеренции (Новостной фильтр): Автоматически останавливает торговлю перед публикацией важных фундаментальных новостей (CPI, NFP, FOMC), чтобы оградить капитал от хаотичных ценовых разрывов.

  • Абсолютные аварийные предохранители: Жестко запрограмнированные минимальные уровни эквити и защита от маржин-колла запускают аварийную ликвидацию позиций при нарушении порогов безопасности счета.

7.0 Рекомендуемая архитектура брокера Для оптимального скрытого исполнения, минимальных спредов и правильной инфраструктуры центовых счетов Quantum Agent-o1 PRO откалиброван для следующих брокеров:

  1. Vantage Markets (Основная рекомендация)

    • Ссылка для открытия счета: https://vigco.co/la-com-inv/Xauris

    • Партнерский код: Xauris

    • Строгое требование: Партнерский код Xauris ДОЛЖЕН быть введен в разделе "Referred By" при создании счета для обеспечения правильной маршрутизации с низкими спредами.

  2. Exness (Вторичная рекомендация)

8.0 Инициализация ядра (Пользовательские параметры) Версия PRO функционирует как запатентованная система "Черный ящик". Группы со 2 по 10 заблокированы разработчиком для поддержания математической стабильности. Пользователям требуется настроить только Группу 1: Инициализация ядра (Engine Initialization):

  • Quantum_Entanglement_ID : Уникальный Magic Number для отслеживания позиций.

  • Enable_Dynamic_Qubit_Scaling : Движок авто-реинвестирования. Установите True для динамического масштабирования объема позиций по мере роста баланса.

  • Предупреждение о критических параметрах (НЕ ИЗМЕНЯТЬ):

    • Base_Capital_Per_Qubit (По умолчанию: 100,000): Должно оставаться на уровне 100,000 для поддержания логики масштабирования объема.

    • Absolute_Decoherence_Floor : Аварийный минимальный уровень эквити счета.

    • Minimum_Margin_Coherence_Pct : Защита от маржин-колла.

9.0 Юридический отказ от ответственности Торговля иностранной валютой и спотовыми металлами с использованием маржи несет высокий риск. Прошлые результаты не гарантируют будущих прибылей. Развертывая Quantum Agent-o1 XAU PRO, вы подтверждаете, что используете программное обеспечение на свой страх и риск. Разработчик и партнеры не несут ответственности за финансовые убытки или потерю капитала ни при каких обстоятельствах. Перед реальной торговлей рекомендуется тщательная проверка на демо-счете.


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ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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Somya Ritesh Jaiswal
4.75 (4)
Эксперты
Quantum Agent-o1 XAU: Институциональная автоматизированная торговая система 1.0 Обзор продукта Quantum Agent-o1 XAU — это полностью автоматизированный торговый алгоритм институционального уровня, разработанный исключительно для золота (XAUUSD). Вместо того чтобы полагаться на розничные индикаторы или прогнозирование направления рынка, система использует передовую математическую логику для навигации в условиях рыночной волатильности и извлечения стабильной прибыли. 2.0 Уведомление об обновлени
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