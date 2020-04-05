Quantum Agent o1 XAU Pro
- Эксперты
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- Версия: 1.50
- Обновлено: 7 августа 2026
- Активации: 5
Quantum Agent-o1 XAU PRO: Премиальная институциональная автоматизированная торговая система
1.0 Обзор продукта Quantum Agent-o1 XAU PRO — это полностью оптимизированная премиальная версия торгового ядра Quantum Agent, разработанная исключительно для золота (XAUUSD). Работая без функциональных ограничений, налагаемых на базовые советники (EA) на маркете, PRO-версия использует расширенную математическую модель пространства состояний для навигации в условиях рыночной волатильности, минимизации просадок и значительного ускорения получения прибыли.
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1.5 Конфигурация тестера стратегий и протокол тестирования
Чтобы точно смоделировать модель исполнения Quantum Agent-o1 XAU в тестере стратегий MetaTrader 5, вы должны настроить тестовую среду, используя точные институциональные параметры ниже. Использование неправильных режимов моделирования или неточных параметров депозита исказит внутреннюю сетку масштабирования позиций, что приведет к недействительным результатам тестирования или искусственному сбою бэктеста.
Обязательные настройки тестера стратегий
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Символ (Symbol): XAUUSD (Gold) - CENT или Standard в зависимости от счета
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Таймфрейм (Timeframe): M1 (1 минута)
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Моделирование (Modelling Mode): Каждый тик на основе реальных тиков (Обязательно для точности на уровне тиков)
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Задержки (Delays / Latency): 5 ms
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Депозит (Deposit): $100000 для счета Standard USD и $1000 для счета Cent.
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Кредитное плечо (Leverage): 1:2000 (установите максимально возможное кредитное плечо)
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Оптимизация (Optimization): Отключена (Disabled)
Требуемый начальный депозит для бэктеста
Депозит в тестере стратегий должен отражать обязательный рабочий минимум в 100 000 единиц. Настройте депозит тестера в зависимости от целевого типа счета:
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Тестирование счета Standard USD: Установите начальный депозит в размере $100,000 USD.
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Тестирование счета Cent / USC: Установите начальный депозит в размере $1,000 USD (Это представляет собой точный эквивалент 100 000 единиц USC).
КРИТИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАПИТАЛУ НА РЕАЛЬНОМ СЧЕТЕ
СТРОГИЙ ПРОТОКОЛ РАБОЧЕГО БАЛАНСА: Алгоритм Quantum Agent математически построен на основе внутренней сетки позиций в пространстве состояний, которая требует минимального рабочего баланса в 100 000 единиц.
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Требование для реального счета Cent / USC: Вы ОБЯЗАНЫ внести минимум $1,000 USD на счет Cent/USC, чтобы сформировать требуемый начальный баланс в 100 000 USC.
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Требование для реального счета Standard USD: Вы ОБЯЗАНЫ внести минимум $100,000 USD, если используете счет Standard USD.
РИСК НЕДОСТАТОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Развертывание этого программного обеспечения на реальном счете с начальным балансом менее 100 000 единиц (например, попытка запустить депозит $100 на счете Standard или Cent) повредит матрицу масштабирования позиций, превысит допустимые буферы маржи и ПРИВЕДЕТ К ГАРАНТИРОВАННЫМ УБЫТКАМ И ЛИКВИДАЦИИ СЧЕТА.
Разработчик и команда разработчиков АБСОЛЮТНО НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за финансовые убытки, возникшие в результате неправильной конфигурации, недостаточной капитализации или несоблюдения обязательного протокола минимального баланса в 100 000 единиц.
2.0 Продвинутая архитектура производительности (Возможности PRO) Версия PRO представляет собой высокодоходный уровень архитектуры Quantum Agent:
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Улучшенное извлечение альфы: Разработанный с неограниченной логикой исполнения, PRO-движок обеспечивает в 1.5–2 раза больше ежедневной закрытой прибыли по сравнению с базовым вариантом в тех же рыночных условиях.
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Целевая производительность: Откалибрована на стабильную доходность от 20% до 30%+ в месяц при строгом соблюдении протоколов сохранения капитала.
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Неограниченная математическая сетка: Обходит ограничения кода маркетплейса для развертывания динамической пространственной решетки, максимизируя прибыль во время циклов волатильности золота.
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Прямая партнерская скидка: Пользователи, приобретающие лицензию PRO напрямую через официальное сообщество Telegram, получают эксклюзивную скидку 20% от стандартной цены в $249.
3.0 КРИТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: МИНИМАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТРОГОЕ ТРЕБОВАНИЕ К КАПИТАЛУ: Алгоритм Quantum Agent-o1 PRO полагается на высокоточное пространственное масштабирование позиций. На математическом уровне жестко задано требование к минимальному рабочему стартовому балансу ровно в 100,000 единиц.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕДОСТАТОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ: Запуск этого советника на счете с балансом менее 100,000 единиц нарушит сетку масштабирования позиций, разрушит внутренние буферные лимиты маржи и ПРИВЕДЕТ К ГАРАНТИРОВАННЫМ УБЫТКАМ И ЛИКВИДАЦИИ СЧЕТА.
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ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Разработчик и команда НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за финансовые потери, стоп-ауты или ликвидацию счетов в результате развертывания советника на балансах ниже обязательного требования в 100,000 единиц. Запуская это программное обеспечение с недостаточным капиталом, вы берете все риски на себя.
4.0 Варианты обязательной конфигурации счета
Для достижения обязательных 100,000 рабочих единиц выберите один из двух методов развертывания:
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Вариант А: Розничный стандарт (Настоятельно рекомендуется)
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Тип счета: CENT / USC (Центовый счет)
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Минимальный депозит: $1,000 USD
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Архитектура: Ваш депозит в $1,000 конвертируется брокером в 100,000 центов (USC), обеспечивая точную математическую глубину, необходимую для безопасной работы PRO-движка.
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Вариант B: Институциональный стандарт
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Тип счета: Standard USD (Стандартный счет)
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Минимальный депозит: $100,000 USD
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Архитектура: Прямое развертывание на институциональной ликвидности с реальным капиталом в $100,000.
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Инфраструктура исполнения: Минимальное кредитное плечо 1:500 и выделенный VPS-сервер 24/5 с задержкой до сервера брокера менее 10 мс являются обязательными условиями для реальной торговли.
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Правила демо и тестирования (Backtesting): При тестировании советника вы ОБЯЗАНЫ установить начальный депозит в тестере минимум на $1,000 для счета Cent/USC (что равно 100,000 единиц) или $100,000 для счета Standard USD. Тестирование на любой сумме ниже 100,000 единиц приведет к немедленному сбою теста.
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Примечание о просадках в тестере: Исторические тесты могут показывать кратковременные периоды высокой просадки из-за фундаментальных новостных всплесков. Это происходит потому, что тестер стратегий MetaTrader отключает API календаря MQL5. В реальной торговле активный новостной фильтр предотвращает эти просадки, блокируя торговлю во время важных новостей.
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5.0 Приоритетная VIP-поддержка и доступ к сообществу Владельцы лицензии PRO Edition получают прямой доступ к разработчику и проверку настроек:
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После покупки отправьте разработчику личное сообщение с номером вашего счета, чтобы получить верификацию лицензии, руководства по оптимальной настройке и прямую техническую поддержку.
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Официальное сообщество в Telegram: https://t.me/Quantum_Agent_o1_XAU
6.0 Основные характеристики системы
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Умная логика входа по волнам: Работает в режиме ожидания до тех пор, пока частоты микро- и макроволн не совпадут, выполняя сделки только на порогах статистической вероятности.
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Скрытое извлечение целей: Внутренние цели Take-Profit рассчитываются в памяти и никогда не отправляются на серверы брокера, что делает систему неуязвимой для охоты за стопами и расширения спредов.
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Макро-защита от декогеренции (Новостной фильтр): Автоматически останавливает торговлю перед публикацией важных фундаментальных новостей (CPI, NFP, FOMC), чтобы оградить капитал от хаотичных ценовых разрывов.
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Абсолютные аварийные предохранители: Жестко запрограмнированные минимальные уровни эквити и защита от маржин-колла запускают аварийную ликвидацию позиций при нарушении порогов безопасности счета.
7.0 Рекомендуемая архитектура брокера Для оптимального скрытого исполнения, минимальных спредов и правильной инфраструктуры центовых счетов Quantum Agent-o1 PRO откалиброван для следующих брокеров:
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Vantage Markets (Основная рекомендация)
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Ссылка для открытия счета: https://vigco.co/la-com-inv/Xauris
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Партнерский код: Xauris
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Строгое требование: Партнерский код Xauris ДОЛЖЕН быть введен в разделе "Referred By" при создании счета для обеспечения правильной маршрутизации с низкими спредами.
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Exness (Вторичная рекомендация)
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Ссылка для открытия счета: https://one.exnessonelink.com/a/dx5ymhn8s2
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Партнерский код: dx5ymhn8s2
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8.0 Инициализация ядра (Пользовательские параметры) Версия PRO функционирует как запатентованная система "Черный ящик". Группы со 2 по 10 заблокированы разработчиком для поддержания математической стабильности. Пользователям требуется настроить только Группу 1: Инициализация ядра (Engine Initialization):
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Quantum_Entanglement_ID : Уникальный Magic Number для отслеживания позиций.
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Enable_Dynamic_Qubit_Scaling : Движок авто-реинвестирования. Установите True для динамического масштабирования объема позиций по мере роста баланса.
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Предупреждение о критических параметрах (НЕ ИЗМЕНЯТЬ):
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Base_Capital_Per_Qubit (По умолчанию: 100,000): Должно оставаться на уровне 100,000 для поддержания логики масштабирования объема.
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Absolute_Decoherence_Floor : Аварийный минимальный уровень эквити счета.
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Minimum_Margin_Coherence_Pct : Защита от маржин-колла.
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9.0 Юридический отказ от ответственности Торговля иностранной валютой и спотовыми металлами с использованием маржи несет высокий риск. Прошлые результаты не гарантируют будущих прибылей. Развертывая Quantum Agent-o1 XAU PRO, вы подтверждаете, что используете программное обеспечение на свой страх и риск. Разработчик и партнеры не несут ответственности за финансовые убытки или потерю капитала ни при каких обстоятельствах. Перед реальной торговлей рекомендуется тщательная проверка на демо-счете.