Quantum Agent-o1 XAU PRO：高级机构级自动交易引擎

1.0 产品概述 Quantum Agent-o1 XAU PRO 是专为黄金 (XAUUSD) 研发的 Quantum Agent 交易引擎的全面优化高级版本。在不受基础市场 EA 功能限制的情况下，PRO 版本利用扩展的状态空间数学推理模型来应对市场波动、压缩回撤，并大幅加快利润生成。



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1.5 策略测试器配置与回测协议

为了在 MetaTrader 5 策略测试器中准确模拟 Quantum Agent-o1 XAU 的执行模型，您必须使用以下精确的机构参数配置您的测试环境。使用不正确的建模模式或不准确的存款参数将扭曲内部头寸缩放网格，导致测试结果无效或人为的回测失败。

强制性策略测试器设置

交易品种 (Symbol): XAUUSD (黄金) - 根据账户选择 CENT 或 Standard

周期 (Timeframe): M1 (1 分钟)

建模 (Modelling Mode): 基于真实分笔的每个分笔 (滴答级别精度的强制要求)

延迟 (Delays / Latency): 5 ms

存款 (Deposit): 标准 USD 账户为 $100000，美分账户为 $1000。

杠杆 (Leverage): 1:2000 (将杠杆设置为您能获得的最高值)

优化 (Optimization): 禁用 (Disabled)

注意： 在进行回测时，图表可能会显示一些由高影响力新闻引起的浮动净值回撤尖峰。这是因为新闻过滤器在回测中无法运行。在真实账户部署中，没有经历过此类回撤，因为新闻拦截器在高影响力新闻发布期间成功阻止了交易。



所需的回测初始存款

策略测试器存款必须反映 100,000 单位的强制性运行最低要求。根据目标账户类型配置您的测试器存款：

标准 USD 账户测试： 将初始存款设置为 $100,000 USD 。

美分 (Cent / USC) 账户测试： 将初始存款设置为 $1,000 USD (这代表了 100,000 USC 单位的确切等值)。

严重警告：真实账户的强制性资本要求

严格的运行余额协议： Quantum Agent 算法在数学上是围绕内部状态空间头寸网格设计的，这要求最低运行余额为 100,000 单位。

真实美分 (Cent / USC) 账户要求： 您必须在美分/USC账户上存入至少 $1,000 USD ，以生成所需的 100,000 USC 起始余额。

真实标准 USD 账户要求： 如果在标准 USD 账户上部署，您必须存入至少 $100,000 USD。

资本不足风险与免责声明： 在起始余额低于 100,000 单位的真实账户上部署此软件（例如，试图在标准或美分账户上用 100 美元的存款运行），将破坏头寸缩放矩阵，超出允许的保证金缓冲，并导致必然的账户亏损和爆仓。

开发者及开发团队对因配置不当、资本不足或未遵守 100,000 单位最低余额协议而导致的财务损失不承担任何责任或义务。





2.0 高级性能架构（PRO 功能） PRO 版本代表了 Quantum Agent 架构的高收益层级：

增强的 Alpha 提取： 采用无限制的执行逻辑进行设计，在相同的市场条件下，PRO 引擎提供的 每日平仓利润是基础版本的 1.5 到 2 倍 。

目标性能： 在保留严格资本保护协议的同时，校准为实现 每月 20% 至 30%+ 的稳定收益。

无限制数学网格： 绕过市场代码限制，部署动态空间晶格，在黄金波动周期内最大化提取利润。

直接获取合作伙伴折扣： 通过官方 Telegram 社区直接获取 PRO 许可证的用户，可享受 249 美元标准定价的 20% 独家折扣。

3.0 绝对强制性要求：最低资金和免责声明

严格的资金要求： Quantum Agent-o1 PRO 核心算法依赖于高精度的空间头寸缩放。它在数学上硬编码要求初始运行余额必须正好为 100,000 单位。

资金不足失败警告： 在余额低于 100,000 单位的账户上部署此 EA 将破坏头寸缩放网格、摧毁内部保证金缓冲限制，并 导致不可避免的账户亏损和爆仓 。

零责任免责声明： 对于因在低于强制性 100,000 单位要求的账户余额上部署 EA 而导致的财务损失、净值止损或账户清算，开发者及开发团队承担绝对零责任。如果您在资金不足的情况下运行此软件，您将完全自行承担风险。

4.0 强制性账户配置选项

要达到强制性的 100,000 运行单位，请选择以下两种部署方法之一：

选项 A：零售标准（强烈推荐） 账户类型： CENT / USC (美分账户) 最低存款： 1,000 美元 架构： 您的 1,000 美元存款被经纪商转换为 100,000 美分 (USC)，为 PRO 引擎的安全运行提供了准确的数学深度。

选项 B：机构标准 账户类型： Standard USD (标准美元账户) 最低存款： 100,000 美元 架构： 以 100,000 美元的真实资金直接部署在机构流动性上。

执行基础设施： 最低 1:500 的杠杆和到经纪商服务器延迟低于 10ms 的专用 24/5 VPS（虚拟专用服务器） 是实盘部署的强制性先决条件。

模拟与回测规则： 在回测 EA 时，您 必须 将初始测试资金设置为 美分 (USC) 账户上最低 1,000 美元 （等于 100,000 单位）或 标准美元账户上 100,000 美元 。任何低于 100,000 单位的测试都会导致回测立即失败。 关于回测回撤的说明： 由于基本面新闻的波动，历史回测可能会显示短暂的较高回撤期。这是因为 MetaTrader 策略测试器在回测期间禁用了 MQL5 日历 API。在实盘执行中，主动新闻过滤器会阻止在重大新闻事件期间进行交易，从而避免这些回撤。



5.0 VIP 优先支持和社区访问 PRO 版本许可证持有者将获得开发者的直接访问权限和设置验证：

购买后，向开发者发送包含您的账号的私信，以接收您的许可证验证、最佳参数设置指南和直接的技术支持。

官方 Telegram 社区： https://t.me/Quantum_Agent_o1_XAU

6.0 核心系统特性

智能波段入场逻辑： 处于待机状态，直到微观和宏观波段频率对齐，仅在达到统计概率阈值时执行。

隐形目标提取： 内部止盈目标在内存中计算，从不发送到经纪商服务器，使系统完全免疫经纪商的猎杀止损和点差扩大。

宏观退相干护盾（新闻过滤器）： 在第一梯队高影响力基本面新闻（CPI、NFP、FOMC）发布前自动暂停交易，将资金与混乱的价格跳空隔离开来。

绝对紧急故障安全： 如果账户安全阈值被突破，硬编码的净值底线和保证金一致性保护将执行紧急头寸清算。

7.0 推荐经纪商架构 为了实现最佳的隐形执行、最小点差和正确的美分账户基础设施，Quantum Agent-o1 PRO 针对以下经纪商进行了校准：

Vantage Markets（首选推荐） 开户链接： https://vigco.co/la-com-inv/Xauris

合作伙伴代码： Xauris

严格要求： 在创建账户时，必须在“推荐人”部分输入合作伙伴代码 Xauris ，以确保正确路由到低点差环境。 Exness（次要推荐） 开户链接： https://one.exnessonelink.com/a/dx5ymhn8s2

合作伙伴代码： dx5ymhn8s2

8.0 引擎初始化（用户参数） PRO 版本作为一个专有的黑盒系统运行。第 2 组到第 10 组被开发者锁定以保持数学稳定性。用户只需要配置 第 1 组：引擎初始化 (Engine Initialization)：

Quantum_Entanglement_ID ： 用于跟踪头寸的唯一魔术码。

Enable_Dynamic_Qubit_Scaling ： 自动复利引擎。设置为 True 时，头寸交易量会随着余额的增长动态缩放。

关键参数通知（请勿更改）： Base_Capital_Per_Qubit （默认值：100,000）： 必须保持在 100,000 以维持交易量缩放逻辑。 Absolute_Decoherence_Floor ： 紧急账户净值底线。 Minimum_Margin_Coherence_Pct ： 追加保证金保护失效安全。



9.0 法律免责声明 使用保证金交易外汇和现货金属具有高风险。过去的表现不保证未来的结果。部署 Quantum Agent-o1 XAU PRO 即表示您确认自己承担运行该软件的风险。在任何情况下，开发者及相关合作伙伴对财务损失或资金损失概不负责。建议在实盘执行前进行彻底的模拟验证。