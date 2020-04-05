Fibo Matrix

FiboMatrix: Институциональный конвергентный движок на основе Фибоначчи

Представьте себе торговую систему, созданную не просто для получения прибыли, а для абсолютного сохранения капитала. Если вы устали от стандартных розничных советников, которые показывают отличные результаты на бэк-тестах, но терпят крах при неожиданной волатильности на реальном рынке, вы по достоинству оцените спокойствие, которое дарит FiboMatrix.

Сочетая классические коррекции Фибоначчи с конвергенцией множества индикаторов и институциональной защитой от брокерских манипуляций, FiboMatrix преобразует хаотичные рыночные движения в высокоструктурированные и высоковероятностные торговые возможности.

ФИЛОСОФИЯ FIBOMATRIX: АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ С ПРИОРИТЕТОМ ЗАЩИТЫ

Большинство коммерческих советников полагаются на агрессивные математические модели, которые гарантированно ведут к краху в долгосрочной перспективе. FiboMatrix создан иначе. Это алгоритмический движок с приоритетом защиты. Перед открытием любой сделки система анализирует рыночную волатильность, качество исполнения брокера и строгие маржинальные требования, чтобы убедиться в абсолютной безопасности торговой среды.

ТОРГУЙТЕ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ИГРОК: FiboMatrix автоматически определяет высоковероятностные экстремумы (максимумы и минимумы разворота), рассчитывая динамические уровни Фибоначчи (0, 23.6, 76.4, 100). Валидация входов выполняется с помощью согласования тренда на нескольких таймфреймах, а также индикаторов RSI, ATR и адаптивных полос Боллинджера, что гарантирует вход в сделку только при подавляющем перевесе вероятностей в вашу пользу.

НЕПРОБИВАЕМАЯ ЗАЩИТА ОТ БРОКЕРА: Чувствуйте себя в полной безопасности. Наш проприетарный детектор высокого маржинального требования (HMR) автоматически приостанавливает входы, если ваш брокер изменяет маржинальные требования перед важными новостями. Рандомизатор ордеров слегка варьирует размеры лотов и время входа, чтобы скрыть вашу торговлю от радара B-Book брокера.

АДАПТИВНОЕ К ВОЛАТИЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ: При резком росте волатильности FiboMatrix инстинктивно уменьшает размер ваших лотов. Это гарантирует, что ваш счет никогда не будет чрезмерно перегружен во время бурных рыночных колебаний.

АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА КАПИТАЛА: Ваш капитал защищен жестко заданными лимитом дневного убытка и порогом максимальной просадки. В случае события "черный лебедь" FiboMatrix блокирует ваш счет и ликвидирует все открытые позиции.

БЕЗОПАСНОЕ ЗАКРЫТИЕ ЧАСТЯМИ: Чтобы обойти ограничения по объему на крупных неттинговых счетах, FiboMatrix интеллектуально разбивает закрытие крупных позиций на безопасные и управляемые части.

ПРОДВИНУТЫЕ МОДУЛИ ИСПОЛНЕНИЯ

Четыре интеллектуальных режима входа: Адаптируйтесь к любым рыночным условиям с помощью режимов Limit Follow, Limit Reverse, Stop Follow и Stop Reverse.

Динамический фактор восстановления убытков: Строго контролируемая альтернатива токсичным стратегиям Мартингейла, интеллектуально масштабирующая риск для безопасного выхода из просадок.

Умные выходы и частичные закрытия: Фиксируйте прибыль на ранних этапах с помощью блокировки безубытка. По мере движения сделки в прибыль, движок частичного закрытия может автоматически ликвидировать определенный процент вашего объема.

Встроенный экономический календарь MT5: Автоматически приостанавливает торговлю до и после выхода новостей с высоким влиянием.

Ликвидация перед выходными в пятницу: Систематически ликвидирует все рыночные позиции перед окончанием торговой недели, чтобы избежать рисков гэпов на выходных.

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Элитные настройки и стратегия
TradingPreset: Выбор предварительно заданных профилей стратегии.
AllowedSymbols: Ограничение торговли конкретными валютными парами.
UseAdaptiveRisk: Автоматическое уменьшение размера лотов в периоды высоких значений ATR.
EA_Magic: Уникальный идентификатор для сделок FiboMatrix.
TradingMode: Выбор предпочтительного стиля входа.
FixedLots: Базовый размер лота, если динамический мани-менеджмент отключен.
PendingDistance: Расстояние (в пунктах) для установки отложенных ордеров.
BarsBack: Количество исторических баров, анализируемых для расчета экстремумов Фибоначчи.
Fibo_TP_Ratio: Коэффициент расширения Фибоначчи для целей Take Profit (например, 161.8).
Slippage: Максимально допустимое проскальзывание (в пунктах).
EnableGrid: Включение/отключение функциональности масштабирования сетки с множественными входами.

Управление капиталом и расширенные выходы
UseMoneyManagement: Включение динамического расчета размера лота на основе баланса счета.
RiskPercent: Процент от баланса счета, которым вы рискуете на одну сделку.
ATRPeriod и ATRMultiplier: Периоды и множители, используемые для расчета интеллектуальных расстояний Stop Loss.
BEActivationPoints и BELockPoints: Расстояние для активации безубытка и размер фиксируемой прибыли.
PartialClosePoints и PartialClosePercent: Расстояние для активации частичного закрытия и процент объема для ликвидации.
WeekendCloseHour: Час в пятницу (0-23) для автоматического закрытия всех открытых позиций.
NewsFilterEnabled и NewsImpact: Включение новостного фильтра MT5 и установка минимального уровня влияния.
NewsPauseBeforeMins и NewsPauseAfterMins: Количество минут для защитной паузы вокруг выхода новостей. 
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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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