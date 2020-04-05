Fibo Matrix

FiboMatrix: Институциональный конвергентный движок на основе Фибоначчи





Представьте себе торговую систему, созданную не просто для получения прибыли, а для абсолютного сохранения капитала. Если вы устали от стандартных розничных советников, которые показывают отличные результаты на бэк-тестах, но терпят крах при неожиданной волатильности на реальном рынке, вы по достоинству оцените спокойствие, которое дарит FiboMatrix.





Сочетая классические коррекции Фибоначчи с конвергенцией множества индикаторов и институциональной защитой от брокерских манипуляций, FiboMatrix преобразует хаотичные рыночные движения в высокоструктурированные и высоковероятностные торговые возможности.





ФИЛОСОФИЯ FIBOMATRIX: АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ С ПРИОРИТЕТОМ ЗАЩИТЫ





Большинство коммерческих советников полагаются на агрессивные математические модели, которые гарантированно ведут к краху в долгосрочной перспективе. FiboMatrix создан иначе. Это алгоритмический движок с приоритетом защиты. Перед открытием любой сделки система анализирует рыночную волатильность, качество исполнения брокера и строгие маржинальные требования, чтобы убедиться в абсолютной безопасности торговой среды.





ТОРГУЙТЕ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ИГРОК: FiboMatrix автоматически определяет высоковероятностные экстремумы (максимумы и минимумы разворота), рассчитывая динамические уровни Фибоначчи (0, 23.6, 76.4, 100). Валидация входов выполняется с помощью согласования тренда на нескольких таймфреймах, а также индикаторов RSI, ATR и адаптивных полос Боллинджера, что гарантирует вход в сделку только при подавляющем перевесе вероятностей в вашу пользу.





НЕПРОБИВАЕМАЯ ЗАЩИТА ОТ БРОКЕРА: Чувствуйте себя в полной безопасности. Наш проприетарный детектор высокого маржинального требования (HMR) автоматически приостанавливает входы, если ваш брокер изменяет маржинальные требования перед важными новостями. Рандомизатор ордеров слегка варьирует размеры лотов и время входа, чтобы скрыть вашу торговлю от радара B-Book брокера.





АДАПТИВНОЕ К ВОЛАТИЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ: При резком росте волатильности FiboMatrix инстинктивно уменьшает размер ваших лотов. Это гарантирует, что ваш счет никогда не будет чрезмерно перегружен во время бурных рыночных колебаний.





АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА КАПИТАЛА: Ваш капитал защищен жестко заданными лимитом дневного убытка и порогом максимальной просадки. В случае события "черный лебедь" FiboMatrix блокирует ваш счет и ликвидирует все открытые позиции.





БЕЗОПАСНОЕ ЗАКРЫТИЕ ЧАСТЯМИ: Чтобы обойти ограничения по объему на крупных неттинговых счетах, FiboMatrix интеллектуально разбивает закрытие крупных позиций на безопасные и управляемые части.





ПРОДВИНУТЫЕ МОДУЛИ ИСПОЛНЕНИЯ





Четыре интеллектуальных режима входа: Адаптируйтесь к любым рыночным условиям с помощью режимов Limit Follow, Limit Reverse, Stop Follow и Stop Reverse.





Динамический фактор восстановления убытков: Строго контролируемая альтернатива токсичным стратегиям Мартингейла, интеллектуально масштабирующая риск для безопасного выхода из просадок.





Умные выходы и частичные закрытия: Фиксируйте прибыль на ранних этапах с помощью блокировки безубытка. По мере движения сделки в прибыль, движок частичного закрытия может автоматически ликвидировать определенный процент вашего объема.





Встроенный экономический календарь MT5: Автоматически приостанавливает торговлю до и после выхода новостей с высоким влиянием.





Ликвидация перед выходными в пятницу: Систематически ликвидирует все рыночные позиции перед окончанием торговой недели, чтобы избежать рисков гэпов на выходных.





ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ





Элитные настройки и стратегия

TradingPreset: Выбор предварительно заданных профилей стратегии.

AllowedSymbols: Ограничение торговли конкретными валютными парами.

UseAdaptiveRisk: Автоматическое уменьшение размера лотов в периоды высоких значений ATR.

EA_Magic: Уникальный идентификатор для сделок FiboMatrix.

TradingMode: Выбор предпочтительного стиля входа.

FixedLots: Базовый размер лота, если динамический мани-менеджмент отключен.

PendingDistance: Расстояние (в пунктах) для установки отложенных ордеров.

BarsBack: Количество исторических баров, анализируемых для расчета экстремумов Фибоначчи.

Fibo_TP_Ratio: Коэффициент расширения Фибоначчи для целей Take Profit (например, 161.8).

Slippage: Максимально допустимое проскальзывание (в пунктах).

EnableGrid: Включение/отключение функциональности масштабирования сетки с множественными входами.





Управление капиталом и расширенные выходы

UseMoneyManagement: Включение динамического расчета размера лота на основе баланса счета.

RiskPercent: Процент от баланса счета, которым вы рискуете на одну сделку.

ATRPeriod и ATRMultiplier: Периоды и множители, используемые для расчета интеллектуальных расстояний Stop Loss.

BEActivationPoints и BELockPoints: Расстояние для активации безубытка и размер фиксируемой прибыли.

PartialClosePoints и PartialClosePercent: Расстояние для активации частичного закрытия и процент объема для ликвидации.

WeekendCloseHour: Час в пятницу (0-23) для автоматического закрытия всех открытых позиций.

NewsFilterEnabled и NewsImpact: Включение новостного фильтра MT5 и установка минимального уровня влияния.

NewsPauseBeforeMins и NewsPauseAfterMins: Количество минут для защитной паузы вокруг выхода новостей.