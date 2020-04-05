Triumph Gold

TRIUMPH — двухскоростной золотой движок (XAUUSD M30)

Triumph — полностью автоматическая торговая система для XAUUSD на таймфрейме M30. Она не предсказывает направление и никогда не усредняет убыток. Она ждёт одного конкретного измеримого события: ускорения цены — последнее движение должно быть быстрее предыдущего — в момент, когда цена уже находится на краю собственного недавнего диапазона.

Прежде чем открыть позицию, должны совпасть два независимых показания:

  • Ускорение — несущий фильтр. Вторая разность цены, ранжированная относительно собственного недавнего распределения.
  • Положение — где текущее закрытие стоит среди последних 64 закрытий, снова как ранг, а не как фиксированный уровень.

Оба фильтра — самокалибрующиеся перцентили, а не жёсткие пороги. Каждый отсекает заданную долю кандидатов, поэтому система перенастраивается вслед за сменой режимов волатильности, а не расстраивается со временем. Ранг использует каждый бар окна, поэтому, в отличие от положения между максимумом и минимумом, его нельзя задать одним выбросом.

ДВА ТОРГОВЫХ РЕЖИМА

Triumph поставляется с переключателем на два положения — вы сами выбираете сторону размена. Оба режима измерены, а не придуманы для красоты:

  • Selective (по умолчанию) — меньше сделок, выше профит-фактор.
  • Frequency — больше сделок, ниже профит-фактор.

Это настоящий размен, а не ухудшение: режим Frequency действительно совершает больше сделок.

РИСК И ВЫХОД

Каждая позиция защищена жёстким стоп-лоссом. Прибыльные сделки наращиваются дисциплинированной пирамидой — доливки только пока рынок идёт в вашу сторону, никогда против. Корзина закрывается трёхслойным выходом: защита от отдачи прибыли по первому юниту, каскад стопов и фиксированный предохранитель в процентах от баланса. Убытки режутся быстро, прибыль наращивается. Никакой сетки, никакого мартингейла, никакого усреднения  никогда.

Коридор волатильности держит робота вне мёртвого и вне хаотичного рынка: он работает, только пока текущий ATR находится внутри измеренной полосы вокруг своего среднего. Фильтр спреда и дневной лимит убытка завершают защиту.

БЭКТЕСТ 2021–2026 (реальные тики, реальный спред, депозит 10 000, фиксированный лот 0.10, настройки по умолчанию)

Режим Selective (по умолчанию):

  • Профит-фактор: 13.50
  • Просадка по эквити: 1.18%
  • Фактор восстановления: 31.07
  • 917 сделок, доля прибыльных 91.71%

Режим Frequency:

  • Профит-фактор: 10.58
  • Просадка по эквити: 1.17%
  • Фактор восстановления: 31.52
  • 957 сделок, доля прибыльных 91.54%

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

  • Переключатель на две скорости — больше сделок или выше профит-фактор
  • Два независимых фильтра входа, которые обязаны совпасть — ускорение и положение
  • Самокалибрующиеся перцентильные фильтры, подстраивающиеся под волатильность
  • Пирамида только в прибыль — никогда против рынка
  • Выход корзиной: защита от отдачи + каскад стопов + предохранитель
  • Жёсткий стоп-лосс на каждой позиции
  • Коридор волатильности, фильтр спреда и дневная защита от убытка
  • Гибкое направление: только покупки, только продажи или оба
  • Фиксированный лот, процент риска или ступенчатый объём
  • Ни сетки, ни мартингейла, ни усреднения
  • График не засоряется — робот работает молча

КАК НАЧАТЬ

Прикрепите Triumph к графику XAUUSD M30, включите алгоритмическую торговлю, задайте размер лота (или процент риска) и выберите режим. Всё остальное уже настроено — параметры по умолчанию это те, которыми пользуюсь я сам.

КАК ПРАВИЛЬНО ТЕСТИРОВАТЬ В ТЕСТЕРЕ METATRADER 5

Символ XAUUSD, таймфрейм M30, депозит 10 000, моделирование «Каждый тик на основе реальных тиков». Задайте только размер лота и режим — остальные параметры оставьте по умолчанию. Затем нажмите «Старт».

ИНФОРМАЦИЯ

Пара: XAUUSD | Таймфрейм: M30 | Платформа: MetaTrader 5 | Минимальный депозит: 300 (лот 0.01) | Плечо: 1:30 и выше | Тип счёта: хеджинговый

Обновления: все будущие обновления бесплатны, последняя версия всегда доступна прямо из платформы.

Цена: стартовая цена действует на ограниченное число копий, с каждой новой партией цена растёт.

Возможно, вам понравятся и другие мои золотые роботы  полный список в профиле.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

  1. Чем Triumph отличается от других роботов? Он требует, чтобы одновременно выполнились две несвязанные вещи — цена ускоряется и при этом уже стоит на краю своего недавнего диапазона — и позволяет вам самим выбрать степень придирчивости.
  2. Нужны ли продвинутые знания? Нет. Задайте лот и режим, рабочая конфигурация уже внутри.
  3. Какой режим выбрать? Selective стоит по умолчанию и даёт более высокое качество. Frequency — если хотите больше активности.
  4. Торгует ли он полностью автоматически? Да — входы, доливки, стопы и выход корзиной полностью автоматизированы.
  5. Использует ли сетку или мартингейл? Нет. Каждый юнит со своим жёстким стопом, у корзины фиксированный предохранитель.
  6. Какой брокер подойдёт? Любой брокер MetaTrader 5, желательно хеджинговый счёт с низким спредом.
  7. Почему только XAUUSD M30? Фильтры измерены и проверены именно там. Один инструмент, сделанный как следует.
  8. Будут ли обновления? Да, бесплатно и всегда.

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MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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Midas The Golden Touch
Volodymyr Bobal
5 (7)
Эксперты
MIDAS — советник на отложенных пробойных ордерах, разработанный и проверенный на форварде по ЗОЛОТУ (XAUUSD). Использует два независимых пробойных движка и защищает каждый ордер встроенным новостным фильтром и фильтром спреда. КАК РАБОТАЕТ • Дневной пробой: BuyStop по максимуму прошлого дня / SellStop по минимуму. • Лондонский пробой: строит диапазон 10:00–15:00 и ставит стоп-ордера с двух сторон. • Агрессивный трейлинг-стоп фиксирует прибыль при движении в вашу сторону. • Новостной фильтр сним
Akella
Volodymyr Bobal
Эксперты
AKELLA   —   двуликий   компаундер   золота   (XAUUSD   H1) Akella   —   профессиональная   полностью   автоматическая   система   для   XAUUSD   на   таймфрейме   H1.   Робот   торгует   два   самых   вероятных   события   на   главной   дневной   структуре   рынка:   подтверждённый   импульсный   пробой   конфлюэнса   экстремума   прошлого   дня   и   дневного   пивота   (R1/S1)   —   и   ложный   пробой   (trap   fade),   когда   цена   прокалывает   уровень,   получает   отказ   и   возвраща
Lumen Golden Breakout
Volodymyr Bobal
5 (1)
Эксперты
Lumen — советник пробоя структуры на золоте Lumen делает одно и делает чисто: торгует пробой реальной ценовой структуры на золоте. Когда цена закрывается за максимумом или минимумом последних 30 баров в направлении тренда по EMA200, Lumen выставляет один отложенный ордер и ведёт его ATR-стопом, который переносится в безубыток и затем идёт за ценой. Одна позиция за раз — никакой сетки, никакого мартингейла, никаких усреднений. Цель конструкции — минимальная просадка, а не самая крутая кривая. По
FREE
Aurora Golden Goddess
Volodymyr Bobal
5 (1)
Эксперты
Живой сигнал Aurora — следи в реальном времени Aurora Golden Goddess   — точный советник на   пробое структуры   по   золоту (XAUUSD) . Ставит отложенные стоп-ордера на подтверждённых пивотах и торгует только по тренду —   без сетки, без мартингейла, без усреднения.   Одна позиция за раз, всегда с фиксированным стоп-лоссом. Его отличие —   дисциплина по просадке.   В 4.5-летнем тесте на   реальных тиках со слиппеджем, фикс-лотом   максимальная просадка баланса осталась   ниже 3%. Бэктест (2021
Aurelius
Volodymyr Bobal
Эксперты
Aurelius — трендовый советник, сделанный специально под XAUUSD.  Использует собственную K-метрику (directional efficiency ratio) для  определения сильных макро-трендов и входа на истощённых микро-откатах.  Система держит тренд пока его сила не угаснет (K-decay exit), затем  закрывает позицию. Без сетки. Без мартингейла. Без волшебных обещаний. Прозрачная стратегия  с честными цифрами бектеста. Бектест 2024-2026 на XAUUSD H1 - Чистая прибыль:    $13,731 с депозита $10,000 - Profit Factor:     
FREE
EquityGuard Risk Manager
Volodymyr Bobal
5 (1)
Утилиты
EquityGuard — тихий защитник вашего счёта. Следит за эквити в реальном времени и в момент срабатывания любого из настроенных лимитов (дневной убыток, просадка, профит-таргет или общий убыток) закрывает все позиции, удаляет отложенные ордера и при желании сам себя отключает. Создан для трейдеров проп-фирм (FTMO, MFF, FundedNext, The5ers), портфелей советников и тех, кто не хочет смотреть, как зелёный день превращается в красный. Ключевые возможности - Лимит дневного убытка — % от баланса на на
FREE
Zephyr Index EA
Volodymyr Bobal
Эксперты
Zephyr — NAS100 Breakout (БЕСПЛАТНО) Советник пробоя волатильности H1 для   US Tech / NAS100 (USTEC) . Выставляет OCO стоп-ордера вокруг структуры цены и входит только при совпадении пяти фильтров: пробой структуры, расширение ATR, сила тренда ADX, рост объёма и торговая сессия. Жёсткий стоп (Fib/ATR) и тейк RR 2.0 —   без сетки, без мартингейла, без усреднения . Риск-%, фильтр спреда, дневной лимит убытка. Бектест USTEC H1: PF 1.12, Sharpe 3.03, DD 21%. Наши золотые советники:   Aurora Golden
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SmartTrailingStop Universal
Volodymyr Bobal
5 (2)
Утилиты
SmartTrailingStop — универсальный трейлинг-стоп, работающий с любыми позициями: ручными сделками или ордерами любого советника. Четыре режима трейла, безубыток и частичное закрытие — пусть утилита ведёт каждую позицию на счёте. Наши золотые советники:  Aurora Golden Goddess  |  Midas The Golden Touch  |  Golden Fatima Создан для свинг-трейдеров, которым лень сидеть в терминале; для скальперов, которым нужны точные стопы; и для всех, кто крутит несколько EA без нормального трейлинга. Четыре реж
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