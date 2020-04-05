Triumph Gold

TRIUMPH — двухскоростной золотой движок (XAUUSD M30)

Triumph — полностью автоматическая торговая система для XAUUSD на таймфрейме M30. Она не предсказывает направление и никогда не усредняет убыток. Она ждёт одного конкретного измеримого события: ускорения цены — последнее движение должно быть быстрее предыдущего — в момент, когда цена уже находится на краю собственного недавнего диапазона.

Прежде чем открыть позицию, должны совпасть два независимых показания:

Ускорение — несущий фильтр. Вторая разность цены, ранжированная относительно собственного недавнего распределения.

— несущий фильтр. Вторая разность цены, ранжированная относительно собственного недавнего распределения. Положение — где текущее закрытие стоит среди последних 64 закрытий, снова как ранг, а не как фиксированный уровень.

Оба фильтра — самокалибрующиеся перцентили, а не жёсткие пороги. Каждый отсекает заданную долю кандидатов, поэтому система перенастраивается вслед за сменой режимов волатильности, а не расстраивается со временем. Ранг использует каждый бар окна, поэтому, в отличие от положения между максимумом и минимумом, его нельзя задать одним выбросом.

ДВА ТОРГОВЫХ РЕЖИМА

Triumph поставляется с переключателем на два положения — вы сами выбираете сторону размена. Оба режима измерены, а не придуманы для красоты:

Selective (по умолчанию) — меньше сделок, выше профит-фактор.

(по умолчанию) — меньше сделок, выше профит-фактор. Frequency — больше сделок, ниже профит-фактор.

Это настоящий размен, а не ухудшение: режим Frequency действительно совершает больше сделок.

РИСК И ВЫХОД

Каждая позиция защищена жёстким стоп-лоссом. Прибыльные сделки наращиваются дисциплинированной пирамидой — доливки только пока рынок идёт в вашу сторону, никогда против. Корзина закрывается трёхслойным выходом: защита от отдачи прибыли по первому юниту, каскад стопов и фиксированный предохранитель в процентах от баланса. Убытки режутся быстро, прибыль наращивается. Никакой сетки, никакого мартингейла, никакого усреднения — никогда.

Коридор волатильности держит робота вне мёртвого и вне хаотичного рынка: он работает, только пока текущий ATR находится внутри измеренной полосы вокруг своего среднего. Фильтр спреда и дневной лимит убытка завершают защиту.

БЭКТЕСТ 2021–2026 (реальные тики, реальный спред, депозит 10 000, фиксированный лот 0.10, настройки по умолчанию)

Режим Selective (по умолчанию):

Профит-фактор: 13.50

Просадка по эквити: 1.18%

Фактор восстановления: 31.07

917 сделок, доля прибыльных 91.71%

Режим Frequency:

Профит-фактор: 10.58

Просадка по эквити: 1.17%

Фактор восстановления: 31.52

957 сделок, доля прибыльных 91.54%

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Переключатель на две скорости — больше сделок или выше профит-фактор

Два независимых фильтра входа, которые обязаны совпасть — ускорение и положение

Самокалибрующиеся перцентильные фильтры, подстраивающиеся под волатильность

Пирамида только в прибыль — никогда против рынка

Выход корзиной: защита от отдачи + каскад стопов + предохранитель

Жёсткий стоп-лосс на каждой позиции

Коридор волатильности, фильтр спреда и дневная защита от убытка

Гибкое направление: только покупки, только продажи или оба

Фиксированный лот, процент риска или ступенчатый объём

Ни сетки, ни мартингейла, ни усреднения

График не засоряется — робот работает молча

КАК НАЧАТЬ

Прикрепите Triumph к графику XAUUSD M30, включите алгоритмическую торговлю, задайте размер лота (или процент риска) и выберите режим. Всё остальное уже настроено — параметры по умолчанию это те, которыми пользуюсь я сам.

КАК ПРАВИЛЬНО ТЕСТИРОВАТЬ В ТЕСТЕРЕ METATRADER 5

Символ XAUUSD, таймфрейм M30, депозит 10 000, моделирование «Каждый тик на основе реальных тиков». Задайте только размер лота и режим — остальные параметры оставьте по умолчанию. Затем нажмите «Старт».

ИНФОРМАЦИЯ

Пара: XAUUSD | Таймфрейм: M30 | Платформа: MetaTrader 5 | Минимальный депозит: 300 (лот 0.01) | Плечо: 1:30 и выше | Тип счёта: хеджинговый

Обновления: все будущие обновления бесплатны, последняя версия всегда доступна прямо из платформы.

Цена: стартовая цена действует на ограниченное число копий, с каждой новой партией цена растёт.

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ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ