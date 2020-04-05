Triumph Gold
- Эксперты
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Volodymyr Bobal━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🏆 Мои премиум-советники:
⭐ Aurora Golden Goddess: https://www.mql5.com/en/market/product/180719
- Версия: 1.10
- Обновлено: 7 августа 2026
- Активации: 20
TRIUMPH — двухскоростной золотой движок (XAUUSD M30)
Triumph — полностью автоматическая торговая система для XAUUSD на таймфрейме M30. Она не предсказывает направление и никогда не усредняет убыток. Она ждёт одного конкретного измеримого события: ускорения цены — последнее движение должно быть быстрее предыдущего — в момент, когда цена уже находится на краю собственного недавнего диапазона.
Прежде чем открыть позицию, должны совпасть два независимых показания:
- Ускорение — несущий фильтр. Вторая разность цены, ранжированная относительно собственного недавнего распределения.
- Положение — где текущее закрытие стоит среди последних 64 закрытий, снова как ранг, а не как фиксированный уровень.
Оба фильтра — самокалибрующиеся перцентили, а не жёсткие пороги. Каждый отсекает заданную долю кандидатов, поэтому система перенастраивается вслед за сменой режимов волатильности, а не расстраивается со временем. Ранг использует каждый бар окна, поэтому, в отличие от положения между максимумом и минимумом, его нельзя задать одним выбросом.
ДВА ТОРГОВЫХ РЕЖИМА
Triumph поставляется с переключателем на два положения — вы сами выбираете сторону размена. Оба режима измерены, а не придуманы для красоты:
- Selective (по умолчанию) — меньше сделок, выше профит-фактор.
- Frequency — больше сделок, ниже профит-фактор.
Это настоящий размен, а не ухудшение: режим Frequency действительно совершает больше сделок.
РИСК И ВЫХОД
Каждая позиция защищена жёстким стоп-лоссом. Прибыльные сделки наращиваются дисциплинированной пирамидой — доливки только пока рынок идёт в вашу сторону, никогда против. Корзина закрывается трёхслойным выходом: защита от отдачи прибыли по первому юниту, каскад стопов и фиксированный предохранитель в процентах от баланса. Убытки режутся быстро, прибыль наращивается. Никакой сетки, никакого мартингейла, никакого усреднения — никогда.
Коридор волатильности держит робота вне мёртвого и вне хаотичного рынка: он работает, только пока текущий ATR находится внутри измеренной полосы вокруг своего среднего. Фильтр спреда и дневной лимит убытка завершают защиту.
БЭКТЕСТ 2021–2026 (реальные тики, реальный спред, депозит 10 000, фиксированный лот 0.10, настройки по умолчанию)
Режим Selective (по умолчанию):
- Профит-фактор: 13.50
- Просадка по эквити: 1.18%
- Фактор восстановления: 31.07
- 917 сделок, доля прибыльных 91.71%
Режим Frequency:
- Профит-фактор: 10.58
- Просадка по эквити: 1.17%
- Фактор восстановления: 31.52
- 957 сделок, доля прибыльных 91.54%
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Переключатель на две скорости — больше сделок или выше профит-фактор
- Два независимых фильтра входа, которые обязаны совпасть — ускорение и положение
- Самокалибрующиеся перцентильные фильтры, подстраивающиеся под волатильность
- Пирамида только в прибыль — никогда против рынка
- Выход корзиной: защита от отдачи + каскад стопов + предохранитель
- Жёсткий стоп-лосс на каждой позиции
- Коридор волатильности, фильтр спреда и дневная защита от убытка
- Гибкое направление: только покупки, только продажи или оба
- Фиксированный лот, процент риска или ступенчатый объём
- Ни сетки, ни мартингейла, ни усреднения
- График не засоряется — робот работает молча
КАК НАЧАТЬ
Прикрепите Triumph к графику XAUUSD M30, включите алгоритмическую торговлю, задайте размер лота (или процент риска) и выберите режим. Всё остальное уже настроено — параметры по умолчанию это те, которыми пользуюсь я сам.
КАК ПРАВИЛЬНО ТЕСТИРОВАТЬ В ТЕСТЕРЕ METATRADER 5
Символ XAUUSD, таймфрейм M30, депозит 10 000, моделирование «Каждый тик на основе реальных тиков». Задайте только размер лота и режим — остальные параметры оставьте по умолчанию. Затем нажмите «Старт».
ИНФОРМАЦИЯ
Пара: XAUUSD | Таймфрейм: M30 | Платформа: MetaTrader 5 | Минимальный депозит: 300 (лот 0.01) | Плечо: 1:30 и выше | Тип счёта: хеджинговый
Обновления: все будущие обновления бесплатны, последняя версия всегда доступна прямо из платформы.
Цена: стартовая цена действует на ограниченное число копий, с каждой новой партией цена растёт.
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ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
- Чем Triumph отличается от других роботов? Он требует, чтобы одновременно выполнились две несвязанные вещи — цена ускоряется и при этом уже стоит на краю своего недавнего диапазона — и позволяет вам самим выбрать степень придирчивости.
- Нужны ли продвинутые знания? Нет. Задайте лот и режим, рабочая конфигурация уже внутри.
- Какой режим выбрать? Selective стоит по умолчанию и даёт более высокое качество. Frequency — если хотите больше активности.
- Торгует ли он полностью автоматически? Да — входы, доливки, стопы и выход корзиной полностью автоматизированы.
- Использует ли сетку или мартингейл? Нет. Каждый юнит со своим жёстким стопом, у корзины фиксированный предохранитель.
- Какой брокер подойдёт? Любой брокер MetaTrader 5, желательно хеджинговый счёт с низким спредом.
- Почему только XAUUSD M30? Фильтры измерены и проверены именно там. Один инструмент, сделанный как следует.
- Будут ли обновления? Да, бесплатно и всегда.