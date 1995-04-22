Triumph Gold
- 专家
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Volodymyr Bobal
- 版本: 1.20
- 更新: 11 八月 2026
- 激活: 20
TRIUMPH — 双速黄金引擎（XAUUSD M30）
Triumph 是一套用于 XAUUSD、M30 周期的全自动交易系统。它不预测方向，也绝不逆势加仓摊平。它等待一个具体且可度量的事件：价格加速——最近一段走势必须快于其之前的一段——并且此刻价格已经处于自身近期区间的极端位置。
开仓之前，两个彼此独立的读数必须同时成立：
- 加速度 —— 承重过滤器。价格的二阶差分，并与其自身近期分布进行排序比较。
- 位置 —— 当前收盘价在最近 64 根收盘价中所处的位次，同样以排序而非固定水平来衡量。
两个过滤器都是自校准的百分位，而不是固定阈值。每个过滤器拒绝固定比例的候选信号，因此当波动率环境改变时系统会自我重新校准，而不会慢慢失准。排序使用窗口内的每一根K线，因此与「最高/最低之间的位置」不同，它不会被单根异常K线所决定。
两种交易模式
Triumph 配备一个两档模式开关，由您选择取舍的方向。两档都是实测设置，而非装饰性预设：
- Selective（默认）—— 交易更少，盈利因子更高。
- Frequency —— 交易更多，盈利因子更低。
这是真实的取舍而非降级：Frequency 模式确实会产生更多交易。
风险与离场
每一笔持仓都带有硬止损。盈利仓位通过有纪律的金字塔加仓放大——只在市场朝有利方向运行时加仓，绝不逆势。整篮持仓由三层离场机制收割：首个单位的利润回吐保护、止损级联，以及按账户余额百分比设定的固定熔断。亏损迅速斩断，盈利持续累积。绝无网格、绝无马丁、绝不摊平。
波动率走廊使机器人避开死寂与混乱两种极端行情：只有当前 ATR 位于其自身均值周围的实测带内时才工作。点差过滤器与每日亏损上限构成完整防护。
2021–2026 回测（真实报价、真实点差、初始资金 10 000、固定 0.10 手、默认设置）
Selective 模式（默认）：
- 盈利因子：13.50
- 净值回撤：1.18%
- 恢复因子：31.07
- 917 笔交易，胜率 91.71%
Frequency 模式：
- 盈利因子：10.58
- 净值回撤：1.17%
- 恢复因子：31.52
- 957 笔交易，胜率 91.54%
主要特性
- 双速模式开关——在更多交易与更高盈利因子之间选择
- 两个必须同时成立的独立入场过滤器——加速度与位置
- 自校准百分位过滤器，随波动率变化自动适应
- 只对盈利仓位加仓——绝不逆势
- 篮式收割离场：回吐保护 + 止损级联 + 熔断
- 每一笔持仓都有硬止损
- 波动率走廊、点差过滤与每日亏损保护
- 方向灵活：仅买入、仅卖出或双向
- 固定手数、风险百分比或阶梯式仓位
- 无网格、无马丁、无摊平
- 不占用图表——机器人静默运行
如何开始
将 Triumph 添加到 XAUUSD M30 图表，启用算法交易，设置手数（或风险百分比）并选择模式。其余一切均已配置完毕——默认设置就是我本人使用的设置。
如何在 MetaTrader 5 测试器中正确测试
品种 XAUUSD，周期 M30，初始资金 10 000，建模方式选择「每笔即时价格基于真实报价」。只设置手数与模式，其余参数保持默认，然后点击「开始」。
信息
货币对：XAUUSD ｜ 周期：M30 ｜ 平台：MetaTrader 5 ｜ 最低入金：300（0.01 手）｜ 杠杆：1:30 及以上 ｜ 账户类型：对冲
更新：所有后续更新均免费，最新版本始终可从平台直接获取。
价格：上市价仅对有限份数有效，每售出一批价格上调。
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常见问题
- Triumph 与其他机器人有何不同？ 它要求两件互不相关的事同时成立——价格正在加速，且已处于近期区间的极端位置——并让您自行选择严格程度。
- 需要高级交易知识吗？ 不需要。设置手数与模式即可，可用配置已内置。
- 该选哪个模式？ Selective 为默认且质量更高。若偏好更高活跃度请选 Frequency。
- 是否全自动交易？ 是——入场、金字塔加仓、止损与篮式离场全部自动。
- 是否使用网格或马丁？ 否。每个单位都有硬止损，整篮设有固定熔断。
- 可以使用哪家经纪商？ 任何 MetaTrader 5 经纪商；推荐低点差对冲账户。
- 为何只支持 XAUUSD M30？ 过滤器正是在该组合上实测并验证的。一个品种，做到位。
- 会有更新吗？ 会，永久免费。