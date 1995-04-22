Triumph Gold

TRIUMPH — 双速黄金引擎（XAUUSD M30）

Triumph 是一套用于 XAUUSD、M30 周期的全自动交易系统。它不预测方向，也绝不逆势加仓摊平。它等待一个具体且可度量的事件：价格加速——最近一段走势必须快于其之前的一段——并且此刻价格已经处于自身近期区间的极端位置。

开仓之前，两个彼此独立的读数必须同时成立：

加速度 —— 承重过滤器。价格的二阶差分，并与其自身近期分布进行排序比较。

—— 承重过滤器。价格的二阶差分，并与其自身近期分布进行排序比较。 位置 —— 当前收盘价在最近 64 根收盘价中所处的位次，同样以排序而非固定水平来衡量。

两个过滤器都是自校准的百分位，而不是固定阈值。每个过滤器拒绝固定比例的候选信号，因此当波动率环境改变时系统会自我重新校准，而不会慢慢失准。排序使用窗口内的每一根K线，因此与「最高/最低之间的位置」不同，它不会被单根异常K线所决定。

两种交易模式

Triumph 配备一个两档模式开关，由您选择取舍的方向。两档都是实测设置，而非装饰性预设：

Selective （默认）—— 交易更少，盈利因子更高。

（默认）—— 交易更少，盈利因子更高。 Frequency —— 交易更多，盈利因子更低。

这是真实的取舍而非降级：Frequency 模式确实会产生更多交易。

风险与离场

每一笔持仓都带有硬止损。盈利仓位通过有纪律的金字塔加仓放大——只在市场朝有利方向运行时加仓，绝不逆势。整篮持仓由三层离场机制收割：首个单位的利润回吐保护、止损级联，以及按账户余额百分比设定的固定熔断。亏损迅速斩断，盈利持续累积。绝无网格、绝无马丁、绝不摊平。

波动率走廊使机器人避开死寂与混乱两种极端行情：只有当前 ATR 位于其自身均值周围的实测带内时才工作。点差过滤器与每日亏损上限构成完整防护。

2021–2026 回测（真实报价、真实点差、初始资金 10 000、固定 0.10 手、默认设置）

Selective 模式（默认）：

盈利因子：13.50

净值回撤：1.18%

恢复因子：31.07

917 笔交易，胜率 91.71%

Frequency 模式：

盈利因子：10.58

净值回撤：1.17%

恢复因子：31.52

957 笔交易，胜率 91.54%

主要特性

双速模式开关——在更多交易与更高盈利因子之间选择

两个必须同时成立的独立入场过滤器——加速度与位置

自校准百分位过滤器，随波动率变化自动适应

只对盈利仓位加仓——绝不逆势

篮式收割离场：回吐保护 + 止损级联 + 熔断

每一笔持仓都有硬止损

波动率走廊、点差过滤与每日亏损保护

方向灵活：仅买入、仅卖出或双向

固定手数、风险百分比或阶梯式仓位

无网格、无马丁、无摊平

不占用图表——机器人静默运行

如何开始

将 Triumph 添加到 XAUUSD M30 图表，启用算法交易，设置手数（或风险百分比）并选择模式。其余一切均已配置完毕——默认设置就是我本人使用的设置。

如何在 MetaTrader 5 测试器中正确测试

品种 XAUUSD，周期 M30，初始资金 10 000，建模方式选择「每笔即时价格基于真实报价」。只设置手数与模式，其余参数保持默认，然后点击「开始」。

信息

货币对：XAUUSD ｜ 周期：M30 ｜ 平台：MetaTrader 5 ｜ 最低入金：300（0.01 手）｜ 杠杆：1:30 及以上 ｜ 账户类型：对冲

更新：所有后续更新均免费，最新版本始终可从平台直接获取。

价格：上市价仅对有限份数有效，每售出一批价格上调。

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常见问题