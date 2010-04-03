Akella

AKELLA  двуликий компаундер золота (XAUUSD H1)

Akella  профессиональная полностью автоматическая система для XAUUSD на таймфрейме H1. Робот торгует два самых вероятных события на главной дневной структуре рынка: подтверждённый импульсный пробой конфлюэнса экстремума прошлого дня и дневного пивота (R1/S1)  и ложный пробой (trap fade), когда цена прокалывает уровень, получает отказ и возвращается. Два лица входа взаимоисключающи по построению: что бы рынок ни сделал на ключевом уровне  у Akella готов план.

Каждая позиция защищена жёстким стоп-лоссом. Прибыльные сделки масштабируются дисциплинированной пирамидой  доливки только по ходу прибыли  а вся корзина собирается трёхслойным выходом: защита отката прибыли, каскад стопов и фиксированный рубильник убытка. Убытки режутся быстро, прибыль наращивается. Без сетки, без мартингейла, без усреднения  никогда.

Фильтры непрерывно анализируют тренд (EMA200), здоровье волатильности (коридор ATR), силу тренда (ADX) и импульс свечи до открытия любой позиции. Если условий нет  Akella просто ждёт.

Бэктест 2021–2026 (реальные тики, реальный спред, депозит 10 000, фикс. лот 0.10, настройки по умолчанию):

  • Профит-фактор: 3.65
  • Просадка по средствам: 1.41%
  • Фактор восстановления: 14.93
  • 1 284 сделки, винрейт ≈ 90%
  • Каждая позиция со стопом; максимальный разовый убыток ограничен рубильником

Ключевые особенности:

  • Двуликий вход — пробой конфлюэнса + ловля ложного пробоя на одной структуре
  • Умные фильтры — тренд EMA200, коридор ATR, ADX, сила импульса
  • Пирамида только по прибыли — никогда против рынка
  • Корзинный выход — защита отката + каскад стопов + рубильник
  • Жёсткий стоп-лосс на каждой позиции
  • Дневная защита счёта — пауза при достижении лимита
  • Направление: только Buy, только Sell или оба
  • Фиксированный лот или риск-% на сделку
  • Фильтр спреда и опциональное торговое окно
  • Панель состояния на графике
  • Без сетки, мартингейла и усреднений

Как начать: прикрепите Akella к графику XAUUSD H1, разрешите алготрейдинг, задайте лот (или риск %). Остальные параметры уже оптимизированы  дефолт и есть моя рабочая конфигурация.

Как правильно тестировать в тестере MT5: символ XAUUSD, таймфрейм H1, депозит 10 000, режим «Каждый тик на основе реальных тиков». Меняйте только лот, остальное  по умолчанию.

Информация: Пара: XAUUSD | Таймфрейм: H1 | Платформа: MetaTrader 5 | Мин. депозит: 300 (лот 0.01) | Плечо: от 1:30 | Тип счёта: хеджевый

Обновления: все будущие обновления бесплатны и доступны прямо с платформы.

Цена: стартовая цена действует на ограниченное число копий; далее цена растёт с каждой партией продаж.

Возможно, вам понравятся и другие мои роботы по золоту  полная линейка в профиле.

FAQ

  1. Чем Akella отличается от других роботов? Он не предсказывает. Он ждёт у ключевого уровня дня с готовым планом на оба исхода — настоящий пробой и ловушку — и наращивает только уже прибыльные позиции.
  2. Нужен ли опыт? Нет. Робот поставляется с рабочей конфигурацией; вы задаёте только лот.
  3. Полностью автоматический? Да — входы, доливки, стопы и выход корзиной.
  4. Сетка или мартингейл? Нет. Каждая позиция со стопом, корзина — с фиксированным рубильником.
  5. Какой брокер? Любой с MetaTrader 5; рекомендован хеджевый счёт с низким спредом.
  6. Почему только XAUUSD H1? Логика построена на поведении дневных уровней золота и валидирована только там. Один инструмент — но как следует.
  7. Обновления? Бесплатно, навсегда.

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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Midas The Golden Touch
Volodymyr Bobal
5 (7)
Эксперты
MIDAS — советник на отложенных пробойных ордерах, разработанный и проверенный на форварде по ЗОЛОТУ (XAUUSD). Использует два независимых пробойных движка и защищает каждый ордер встроенным новостным фильтром и фильтром спреда. КАК РАБОТАЕТ • Дневной пробой: BuyStop по максимуму прошлого дня / SellStop по минимуму. • Лондонский пробой: строит диапазон 10:00–15:00 и ставит стоп-ордера с двух сторон. • Агрессивный трейлинг-стоп фиксирует прибыль при движении в вашу сторону. • Новостной фильтр сним
Lumen Golden Breakout
Volodymyr Bobal
5 (1)
Эксперты
Lumen — советник пробоя структуры на золоте Lumen делает одно и делает чисто: торгует пробой реальной ценовой структуры на золоте. Когда цена закрывается за максимумом или минимумом последних 30 баров в направлении тренда по EMA200, Lumen выставляет один отложенный ордер и ведёт его ATR-стопом, который переносится в безубыток и затем идёт за ценой. Одна позиция за раз — никакой сетки, никакого мартингейла, никаких усреднений. Цель конструкции — минимальная просадка, а не самая крутая кривая. По
FREE
Aurora Golden Goddess
Volodymyr Bobal
5 (1)
Эксперты
Живой сигнал Aurora — следи в реальном времени Aurora Golden Goddess   — точный советник на   пробое структуры   по   золоту (XAUUSD) . Ставит отложенные стоп-ордера на подтверждённых пивотах и торгует только по тренду —   без сетки, без мартингейла, без усреднения.   Одна позиция за раз, всегда с фиксированным стоп-лоссом. Его отличие —   дисциплина по просадке.   В 4.5-летнем тесте на   реальных тиках со слиппеджем, фикс-лотом   максимальная просадка баланса осталась   ниже 3%. Бэктест (2021
SmartTrailingStop Universal
Volodymyr Bobal
5 (2)
Утилиты
SmartTrailingStop — универсальный трейлинг-стоп, работающий с любыми позициями: ручными сделками или ордерами любого советника. Четыре режима трейла, безубыток и частичное закрытие — пусть утилита ведёт каждую позицию на счёте. Наши золотые советники:  Aurora Golden Goddess  |  Midas The Golden Touch  |  Golden Fatima Создан для свинг-трейдеров, которым лень сидеть в терминале; для скальперов, которым нужны точные стопы; и для всех, кто крутит несколько EA без нормального трейлинга. Четыре реж
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Aurelius
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Aurelius — трендовый советник, сделанный специально под XAUUSD.  Использует собственную K-метрику (directional efficiency ratio) для  определения сильных макро-трендов и входа на истощённых микро-откатах.  Система держит тренд пока его сила не угаснет (K-decay exit), затем  закрывает позицию. Без сетки. Без мартингейла. Без волшебных обещаний. Прозрачная стратегия  с честными цифрами бектеста. Бектест 2024-2026 на XAUUSD H1 - Чистая прибыль:    $13,731 с депозита $10,000 - Profit Factor:     
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Zephyr Index EA
Volodymyr Bobal
Эксперты
Zephyr — NAS100 Breakout (БЕСПЛАТНО) Советник пробоя волатильности H1 для   US Tech / NAS100 (USTEC) . Выставляет OCO стоп-ордера вокруг структуры цены и входит только при совпадении пяти фильтров: пробой структуры, расширение ATR, сила тренда ADX, рост объёма и торговая сессия. Жёсткий стоп (Fib/ATR) и тейк RR 2.0 —   без сетки, без мартингейла, без усреднения . Риск-%, фильтр спреда, дневной лимит убытка. Бектест USTEC H1: PF 1.12, Sharpe 3.03, DD 21%. Наши золотые советники:   Aurora Golden
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EquityGuard Risk Manager
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Утилиты
EquityGuard — тихий защитник вашего счёта. Следит за эквити в реальном времени и в момент срабатывания любого из настроенных лимитов (дневной убыток, просадка, профит-таргет или общий убыток) закрывает все позиции, удаляет отложенные ордера и при желании сам себя отключает. Создан для трейдеров проп-фирм (FTMO, MFF, FundedNext, The5ers), портфелей советников и тех, кто не хочет смотреть, как зелёный день превращается в красный. Ключевые возможности - Лимит дневного убытка — % от баланса на на
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Triumph Gold
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TRIUMPH — двухскоростной   золотой   движок   (XAUUSD   M30) Triumph — полностью автоматическая торговая система для XAUUSD на таймфрейме M30. Она не предсказывает направление и никогда не усредняет убыток. Она ждёт одного конкретного измеримого события: ускорения цены — последнее движение должно   быть быстрее предыдущего — в момент, когда цена уже находится на краю собственного   недавнего   диапазона. Прежде чем открыть позицию, должны совпасть   два   независимых   показания: Ускорение   — н
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