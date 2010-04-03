Akella
- Эксперты
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Volodymyr Bobal━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🏆 Мои премиум-советники:
⭐ Aurora Golden Goddess: https://www.mql5.com/en/market/product/180719
- Версия: 1.10
- Обновлено: 19 июля 2026
- Активации: 20
AKELLA — двуликий компаундер золота (XAUUSD H1)
Akella — профессиональная полностью автоматическая система для XAUUSD на таймфрейме H1. Робот торгует два самых вероятных события на главной дневной структуре рынка: подтверждённый импульсный пробой конфлюэнса экстремума прошлого дня и дневного пивота (R1/S1) — и ложный пробой (trap fade), когда цена прокалывает уровень, получает отказ и возвращается. Два лица входа взаимоисключающи по построению: что бы рынок ни сделал на ключевом уровне — у Akella готов план.
Каждая позиция защищена жёстким стоп-лоссом. Прибыльные сделки масштабируются дисциплинированной пирамидой — доливки только по ходу прибыли — а вся корзина собирается трёхслойным выходом: защита отката прибыли, каскад стопов и фиксированный рубильник убытка. Убытки режутся быстро, прибыль наращивается. Без сетки, без мартингейла, без усреднения — никогда.
Фильтры непрерывно анализируют тренд (EMA200), здоровье волатильности (коридор ATR), силу тренда (ADX) и импульс свечи до открытия любой позиции. Если условий нет — Akella просто ждёт.
Бэктест 2021–2026 (реальные тики, реальный спред, депозит 10 000, фикс. лот 0.10, настройки по умолчанию):
- Профит-фактор: 3.65
- Просадка по средствам: 1.41%
- Фактор восстановления: 14.93
- 1 284 сделки, винрейт ≈ 90%
- Каждая позиция со стопом; максимальный разовый убыток ограничен рубильником
Ключевые особенности:
- Двуликий вход — пробой конфлюэнса + ловля ложного пробоя на одной структуре
- Умные фильтры — тренд EMA200, коридор ATR, ADX, сила импульса
- Пирамида только по прибыли — никогда против рынка
- Корзинный выход — защита отката + каскад стопов + рубильник
- Жёсткий стоп-лосс на каждой позиции
- Дневная защита счёта — пауза при достижении лимита
- Направление: только Buy, только Sell или оба
- Фиксированный лот или риск-% на сделку
- Фильтр спреда и опциональное торговое окно
- Панель состояния на графике
- Без сетки, мартингейла и усреднений
Как начать: прикрепите Akella к графику XAUUSD H1, разрешите алготрейдинг, задайте лот (или риск %). Остальные параметры уже оптимизированы — дефолт и есть моя рабочая конфигурация.
Как правильно тестировать в тестере MT5: символ XAUUSD, таймфрейм H1, депозит 10 000, режим «Каждый тик на основе реальных тиков». Меняйте только лот, остальное — по умолчанию.
Информация: Пара: XAUUSD | Таймфрейм: H1 | Платформа: MetaTrader 5 | Мин. депозит: 300 (лот 0.01) | Плечо: от 1:30 | Тип счёта: хеджевый
Обновления: все будущие обновления бесплатны и доступны прямо с платформы.
Цена: стартовая цена действует на ограниченное число копий; далее цена растёт с каждой партией продаж.
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FAQ
- Чем Akella отличается от других роботов? Он не предсказывает. Он ждёт у ключевого уровня дня с готовым планом на оба исхода — настоящий пробой и ловушку — и наращивает только уже прибыльные позиции.
- Нужен ли опыт? Нет. Робот поставляется с рабочей конфигурацией; вы задаёте только лот.
- Полностью автоматический? Да — входы, доливки, стопы и выход корзиной.
- Сетка или мартингейл? Нет. Каждая позиция со стопом, корзина — с фиксированным рубильником.
- Какой брокер? Любой с MetaTrader 5; рекомендован хеджевый счёт с низким спредом.
- Почему только XAUUSD H1? Логика построена на поведении дневных уровней золота и валидирована только там. Один инструмент — но как следует.
- Обновления? Бесплатно, навсегда.