AKELLA — двуликий компаундер золота (XAUUSD H1)

Akella — профессиональная полностью автоматическая система для XAUUSD на таймфрейме H1. Робот торгует два самых вероятных события на главной дневной структуре рынка: подтверждённый импульсный пробой конфлюэнса экстремума прошлого дня и дневного пивота (R1/S1) — и ложный пробой (trap fade), когда цена прокалывает уровень, получает отказ и возвращается. Два лица входа взаимоисключающи по построению: что бы рынок ни сделал на ключевом уровне — у Akella готов план.

Каждая позиция защищена жёстким стоп-лоссом. Прибыльные сделки масштабируются дисциплинированной пирамидой — доливки только по ходу прибыли — а вся корзина собирается трёхслойным выходом: защита отката прибыли, каскад стопов и фиксированный рубильник убытка. Убытки режутся быстро, прибыль наращивается. Без сетки, без мартингейла, без усреднения — никогда.

Фильтры непрерывно анализируют тренд (EMA200), здоровье волатильности (коридор ATR), силу тренда (ADX) и импульс свечи до открытия любой позиции. Если условий нет — Akella просто ждёт.

Бэктест 2021–2026 (реальные тики, реальный спред, депозит 10 000, фикс. лот 0.10, настройки по умолчанию):

Профит-фактор: 3.65

Просадка по средствам: 1.41%

Фактор восстановления: 14.93

1 284 сделки , винрейт ≈ 90%

, винрейт ≈ Каждая позиция со стопом; максимальный разовый убыток ограничен рубильником

Ключевые особенности:

Двуликий вход — пробой конфлюэнса + ловля ложного пробоя на одной структуре

Умные фильтры — тренд EMA200, коридор ATR, ADX, сила импульса

Пирамида только по прибыли — никогда против рынка

Корзинный выход — защита отката + каскад стопов + рубильник

Жёсткий стоп-лосс на каждой позиции

Дневная защита счёта — пауза при достижении лимита

Направление: только Buy, только Sell или оба

Фиксированный лот или риск-% на сделку

Фильтр спреда и опциональное торговое окно

Панель состояния на графике

Без сетки, мартингейла и усреднений

Как начать: прикрепите Akella к графику XAUUSD H1, разрешите алготрейдинг, задайте лот (или риск %). Остальные параметры уже оптимизированы — дефолт и есть моя рабочая конфигурация.

Как правильно тестировать в тестере MT5: символ XAUUSD, таймфрейм H1, депозит 10 000, режим «Каждый тик на основе реальных тиков». Меняйте только лот, остальное — по умолчанию.

Информация: Пара: XAUUSD | Таймфрейм: H1 | Платформа: MetaTrader 5 | Мин. депозит: 300 (лот 0.01) | Плечо: от 1:30 | Тип счёта: хеджевый

Обновления: все будущие обновления бесплатны и доступны прямо с платформы.

Цена: стартовая цена действует на ограниченное число копий; далее цена растёт с каждой партией продаж.

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