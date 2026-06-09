Aurora Golden Goddess — точный советник на пробое структуры по золоту (XAUUSD). Ставит отложенные стоп-ордера на подтверждённых пивотах и торгует только по тренду — без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, всегда с фиксированным стоп-лоссом.

Его отличие — дисциплина по просадке. В 4.5-летнем тесте на реальных тиках со слиппеджем, фикс-лотом максимальная просадка баланса осталась ниже 3%.

Бэктест (2021–2026, XAUUSD M15, фикс 0.10 лот, реальные тики + 20–40ms слиппедж):

Profit Factor: 1.48 · Винрейт: 74% · Макс. просадка: 2.98% · Макс. лоссов подряд: 6 · Сделок: 819

Возможности: одна позиция с жёстким SL · авто-определение 2/3/5-знака · фильтры тренда, волатильности, спреда · риск% или фикс-лот · дашборд на графике.

Честно: бэктест — не обещание. Живой результат по золоту зависит от спреда и исполнения брокера — поэтому встроен фильтр спреда. Сначала протестируйте бесплатное демо на своём брокере, начните с малого лота. Всегда помогу.

Рекомендуется: XAUUSD, M15, счёт с узким спредом, VPS.