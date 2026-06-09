Aurora Golden Goddess
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Volodymyr Bobal━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🏆 Мои премиум-советники:
⭐ Aurora Golden Goddess: https://www.mql5.com/en/market/product/180719
- Версия: 1.42
- Обновлено: 7 августа 2026
- Активации: 20
Aurora Golden Goddess — точный советник на пробое структуры по золоту (XAUUSD). Ставит отложенные стоп-ордера на подтверждённых пивотах и торгует только по тренду — без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, всегда с фиксированным стоп-лоссом.
Его отличие — дисциплина по просадке. В 4.5-летнем тесте на реальных тиках со слиппеджем, фикс-лотом максимальная просадка баланса осталась ниже 3%.
Бэктест (2021–2026, XAUUSD M15, фикс 0.10 лот, реальные тики + 20–40ms слиппедж):
- Profit Factor: 1.48 · Винрейт: 74% · Макс. просадка: 2.98% · Макс. лоссов подряд: 6 · Сделок: 819
Возможности: одна позиция с жёстким SL · авто-определение 2/3/5-знака · фильтры тренда, волатильности, спреда · риск% или фикс-лот · дашборд на графике.
Честно: бэктест — не обещание. Живой результат по золоту зависит от спреда и исполнения брокера — поэтому встроен фильтр спреда. Сначала протестируйте бесплатное демо на своём брокере, начните с малого лота. Всегда помогу.
Рекомендуется: XAUUSD, M15, счёт с узким спредом, VPS.
Aurora EA is a safe and stable robot in my experience. It is broker-dependent, like many other EAs, but the differences are not significant. In my testing, it performed best on IC Markets and QuoMarkets, while it did not perform well on the FTMO demo. Overall, I am satisfied with its performance and I can recommend it. The developer is also responsive and helpful.