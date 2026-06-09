Aurora Golden Goddess

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Живой сигнал Aurora — следи в реальном времени

Aurora Golden Goddess — точный советник на пробое структуры по золоту (XAUUSD). Ставит отложенные стоп-ордера на подтверждённых пивотах и торгует только по тренду — без сетки, без мартингейла, без усреднения. Одна позиция за раз, всегда с фиксированным стоп-лоссом.

Его отличие — дисциплина по просадке. В 4.5-летнем тесте на реальных тиках со слиппеджем, фикс-лотом максимальная просадка баланса осталась ниже 3%.

Бэктест (2021–2026, XAUUSD M15, фикс 0.10 лот, реальные тики + 20–40ms слиппедж):

  • Profit Factor: 1.48 · Винрейт: 74% · Макс. просадка: 2.98% · Макс. лоссов подряд: 6 · Сделок: 819

Возможности: одна позиция с жёстким SL · авто-определение 2/3/5-знака · фильтры тренда, волатильности, спреда · риск% или фикс-лот · дашборд на графике.

Честно: бэктест — не обещание. Живой результат по золоту зависит от спреда и исполнения брокера — поэтому встроен фильтр спреда. Сначала протестируйте бесплатное демо на своём брокере, начните с малого лота. Всегда помогу.
Рекомендуется: XAUUSD, M15, счёт с узким спредом, VPS.


Отзывы 1
Peter Kovac
194
Peter Kovac 2026.07.21 15:22 
 

Aurora EA is a safe and stable robot in my experience. It is broker-dependent, like many other EAs, but the differences are not significant. In my testing, it performed best on IC Markets and QuoMarkets, while it did not perform well on the FTMO demo. Overall, I am satisfied with its performance and I can recommend it. The developer is also responsive and helpful.

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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Volodymyr Bobal
5 (7)
Эксперты
MIDAS — советник на отложенных пробойных ордерах, разработанный и проверенный на форварде по ЗОЛОТУ (XAUUSD). Использует два независимых пробойных движка и защищает каждый ордер встроенным новостным фильтром и фильтром спреда. КАК РАБОТАЕТ • Дневной пробой: BuyStop по максимуму прошлого дня / SellStop по минимуму. • Лондонский пробой: строит диапазон 10:00–15:00 и ставит стоп-ордера с двух сторон. • Агрессивный трейлинг-стоп фиксирует прибыль при движении в вашу сторону. • Новостной фильтр сним
Akella
Volodymyr Bobal
Эксперты
AKELLA   —   двуликий   компаундер   золота   (XAUUSD   H1) Akella   —   профессиональная   полностью   автоматическая   система   для   XAUUSD   на   таймфрейме   H1.   Робот   торгует   два   самых   вероятных   события   на   главной   дневной   структуре   рынка:   подтверждённый   импульсный   пробой   конфлюэнса   экстремума   прошлого   дня   и   дневного   пивота   (R1/S1)   —   и   ложный   пробой   (trap   fade),   когда   цена   прокалывает   уровень,   получает   отказ   и   возвраща
Lumen Golden Breakout
Volodymyr Bobal
5 (1)
Эксперты
Lumen — советник пробоя структуры на золоте Lumen делает одно и делает чисто: торгует пробой реальной ценовой структуры на золоте. Когда цена закрывается за максимумом или минимумом последних 30 баров в направлении тренда по EMA200, Lumen выставляет один отложенный ордер и ведёт его ATR-стопом, который переносится в безубыток и затем идёт за ценой. Одна позиция за раз — никакой сетки, никакого мартингейла, никаких усреднений. Цель конструкции — минимальная просадка, а не самая крутая кривая. По
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Aurelius
Volodymyr Bobal
Эксперты
Aurelius — трендовый советник, сделанный специально под XAUUSD.  Использует собственную K-метрику (directional efficiency ratio) для  определения сильных макро-трендов и входа на истощённых микро-откатах.  Система держит тренд пока его сила не угаснет (K-decay exit), затем  закрывает позицию. Без сетки. Без мартингейла. Без волшебных обещаний. Прозрачная стратегия  с честными цифрами бектеста. Бектест 2024-2026 на XAUUSD H1 - Чистая прибыль:    $13,731 с депозита $10,000 - Profit Factor:     
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EquityGuard Risk Manager
Volodymyr Bobal
5 (1)
Утилиты
EquityGuard — тихий защитник вашего счёта. Следит за эквити в реальном времени и в момент срабатывания любого из настроенных лимитов (дневной убыток, просадка, профит-таргет или общий убыток) закрывает все позиции, удаляет отложенные ордера и при желании сам себя отключает. Создан для трейдеров проп-фирм (FTMO, MFF, FundedNext, The5ers), портфелей советников и тех, кто не хочет смотреть, как зелёный день превращается в красный. Ключевые возможности - Лимит дневного убытка — % от баланса на на
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Zephyr Index EA
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Эксперты
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SmartTrailingStop — универсальный трейлинг-стоп, работающий с любыми позициями: ручными сделками или ордерами любого советника. Четыре режима трейла, безубыток и частичное закрытие — пусть утилита ведёт каждую позицию на счёте. Наши золотые советники:  Aurora Golden Goddess  |  Midas The Golden Touch  |  Golden Fatima Создан для свинг-трейдеров, которым лень сидеть в терминале; для скальперов, которым нужны точные стопы; и для всех, кто крутит несколько EA без нормального трейлинга. Четыре реж
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Triumph Gold
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TRIUMPH — двухскоростной   золотой   движок   (XAUUSD   M30) Triumph — полностью автоматическая торговая система для XAUUSD на таймфрейме M30. Она не предсказывает направление и никогда не усредняет убыток. Она ждёт одного конкретного измеримого события: ускорения цены — последнее движение должно   быть быстрее предыдущего — в момент, когда цена уже находится на краю собственного   недавнего   диапазона. Прежде чем открыть позицию, должны совпасть   два   независимых   показания: Ускорение   — н
Фильтр:
Peter Kovac
194
Peter Kovac 2026.07.21 15:22 
 

Aurora EA is a safe and stable robot in my experience. It is broker-dependent, like many other EAs, but the differences are not significant. In my testing, it performed best on IC Markets and QuoMarkets, while it did not perform well on the FTMO demo. Overall, I am satisfied with its performance and I can recommend it. The developer is also responsive and helpful.

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