Lumen Golden Breakout

5

Lumen — советник пробоя структуры на золоте

Lumen делает одно и делает чисто: торгует пробой реальной ценовой структуры на золоте. Когда цена закрывается за максимумом или минимумом последних 30 баров в направлении тренда по EMA200, Lumen выставляет один отложенный ордер и ведёт его ATR-стопом, который переносится в безубыток и затем идёт за ценой. Одна позиция за раз — никакой сетки, никакого мартингейла, никаких усреднений.

Цель конструкции — минимальная просадка, а не самая крутая кривая. По умолчанию только покупки (у золота долгосрочный восходящий уклон, шорты слабее), фиксированный лот и фильтр-«коридор» волатильности, который пропускает мёртвый и хаотичный рынок.

Ключевые особенности

  • Одна позиция — одновременно открыта не более одной сделки.
  • Без сетки, без мартингейла, без усреднения.
  • Вход по пробою структуры: экстремум N баров + фильтр тренда EMA200.
  • Цепочка выхода на ATR: жёсткий стоп -> безубыток -> ATR-трейлинг.
  • Фильтр-коридор волатильности пропускает мёртвые и перегретые режимы.
  • Опционально: стоп по дневному убытку и контроль спреда.
  • По умолчанию фиксированный лот (низкая, стабильная просадка); опционально расчёт по проценту риска.

Рекомендации

  • Символ: XAUUSD (золото). Таймфрейм: H1.
  • Брокер с низким спредом / ECN и VPS для непрерывной работы.
  • Настройки по умолчанию — это протестированная конфигурация, начните с них.

Бэктест (XAUUSD H1, фиксированный лот 0.10, ~4.5 года истории)

  • Профит-фактор: 1.66
  • Фактор восстановления: 8.05
  • Макс. просадка по эквити: 7.5%
  • Винрейт: 39%
  • Всего сделок: 655

Чего ожидать
Это пробойная система. Она ждёт, совершает относительно мало сделок и принимает меньший процент прибыльных в обмен на то, что прибыли крупнее убытков. Терпение — часть метода: чаще всего правильное действие — ничего не делать. Прошлые результаты не гарантируют будущих; сначала всегда тестируйте на демо-счёте.


Отзывы 1
Anatolyi Peretiazhko
417
Anatolyi Peretiazhko 2026.07.18 17:33 
 

хороший советник.

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4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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AKELLA   —   двуликий   компаундер   золота   (XAUUSD   H1) Akella   —   профессиональная   полностью   автоматическая   система   для   XAUUSD   на   таймфрейме   H1.   Робот   торгует   два   самых   вероятных   события   на   главной   дневной   структуре   рынка:   подтверждённый   импульсный   пробой   конфлюэнса   экстремума   прошлого   дня   и   дневного   пивота   (R1/S1)   —   и   ложный   пробой   (trap   fade),   когда   цена   прокалывает   уровень,   получает   отказ   и   возвраща
Aurora Golden Goddess
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EquityGuard — тихий защитник вашего счёта. Следит за эквити в реальном времени и в момент срабатывания любого из настроенных лимитов (дневной убыток, просадка, профит-таргет или общий убыток) закрывает все позиции, удаляет отложенные ордера и при желании сам себя отключает. Создан для трейдеров проп-фирм (FTMO, MFF, FundedNext, The5ers), портфелей советников и тех, кто не хочет смотреть, как зелёный день превращается в красный. Ключевые возможности - Лимит дневного убытка — % от баланса на на
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Anatolyi Peretiazhko
417
Anatolyi Peretiazhko 2026.07.18 17:33 
 

хороший советник.

Volodymyr Bobal
2175
Ответ разработчика Volodymyr Bobal 2026.07.19 14:08
Thanks for your review! It helps me a lot. You may also like my other products.
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