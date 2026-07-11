Lumen Golden Breakout

Lumen — советник пробоя структуры на золоте

Lumen делает одно и делает чисто: торгует пробой реальной ценовой структуры на золоте. Когда цена закрывается за максимумом или минимумом последних 30 баров в направлении тренда по EMA200, Lumen выставляет один отложенный ордер и ведёт его ATR-стопом, который переносится в безубыток и затем идёт за ценой. Одна позиция за раз — никакой сетки, никакого мартингейла, никаких усреднений.

Цель конструкции — минимальная просадка, а не самая крутая кривая. По умолчанию только покупки (у золота долгосрочный восходящий уклон, шорты слабее), фиксированный лот и фильтр-«коридор» волатильности, который пропускает мёртвый и хаотичный рынок.

Ключевые особенности

Одна позиция — одновременно открыта не более одной сделки.

Без сетки, без мартингейла, без усреднения.

Вход по пробою структуры: экстремум N баров + фильтр тренда EMA200.

Цепочка выхода на ATR: жёсткий стоп -> безубыток -> ATR-трейлинг.

Фильтр-коридор волатильности пропускает мёртвые и перегретые режимы.

Опционально: стоп по дневному убытку и контроль спреда.

По умолчанию фиксированный лот (низкая, стабильная просадка); опционально расчёт по проценту риска.

Рекомендации

Символ: XAUUSD (золото). Таймфрейм: H1.

Брокер с низким спредом / ECN и VPS для непрерывной работы.

Настройки по умолчанию — это протестированная конфигурация, начните с них.

Бэктест (XAUUSD H1, фиксированный лот 0.10, ~4.5 года истории)

Профит-фактор: 1.66

Фактор восстановления: 8.05

Макс. просадка по эквити: 7.5%

Винрейт: 39%

Всего сделок: 655

Чего ожидать

Это пробойная система. Она ждёт, совершает относительно мало сделок и принимает меньший процент прибыльных в обмен на то, что прибыли крупнее убытков. Терпение — часть метода: чаще всего правильное действие — ничего не делать. Прошлые результаты не гарантируют будущих; сначала всегда тестируйте на демо-счёте.