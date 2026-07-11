Lumen Golden Breakout
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Volodymyr Bobal━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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- Версия: 2.6
Lumen — советник пробоя структуры на золоте
Lumen делает одно и делает чисто: торгует пробой реальной ценовой структуры на золоте. Когда цена закрывается за максимумом или минимумом последних 30 баров в направлении тренда по EMA200, Lumen выставляет один отложенный ордер и ведёт его ATR-стопом, который переносится в безубыток и затем идёт за ценой. Одна позиция за раз — никакой сетки, никакого мартингейла, никаких усреднений.
Цель конструкции — минимальная просадка, а не самая крутая кривая. По умолчанию только покупки (у золота долгосрочный восходящий уклон, шорты слабее), фиксированный лот и фильтр-«коридор» волатильности, который пропускает мёртвый и хаотичный рынок.
Ключевые особенности
- Одна позиция — одновременно открыта не более одной сделки.
- Без сетки, без мартингейла, без усреднения.
- Вход по пробою структуры: экстремум N баров + фильтр тренда EMA200.
- Цепочка выхода на ATR: жёсткий стоп -> безубыток -> ATR-трейлинг.
- Фильтр-коридор волатильности пропускает мёртвые и перегретые режимы.
- Опционально: стоп по дневному убытку и контроль спреда.
- По умолчанию фиксированный лот (низкая, стабильная просадка); опционально расчёт по проценту риска.
Рекомендации
- Символ: XAUUSD (золото). Таймфрейм: H1.
- Брокер с низким спредом / ECN и VPS для непрерывной работы.
- Настройки по умолчанию — это протестированная конфигурация, начните с них.
Бэктест (XAUUSD H1, фиксированный лот 0.10, ~4.5 года истории)
- Профит-фактор: 1.66
- Фактор восстановления: 8.05
- Макс. просадка по эквити: 7.5%
- Винрейт: 39%
- Всего сделок: 655
Чего ожидать
Это пробойная система. Она ждёт, совершает относительно мало сделок и принимает меньший процент прибыльных в обмен на то, что прибыли крупнее убытков. Терпение — часть метода: чаще всего правильное действие — ничего не делать. Прошлые результаты не гарантируют будущих; сначала всегда тестируйте на демо-счёте.
хороший советник.