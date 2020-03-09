EA Alba The Genius Breaker VIP 5M V3K

ألبا V3K: كاسر العباقرة [نسخة VIP]

نظام الإشعال النهائي للتقلب – مصمم لصالح XAUUSD

ادخل عالم التداول الخوارزمي المؤسسي. ALBA V3K (القاطع) هو مستشار خبير متخصص للغاية تم تصميمه بواسطة AF-Vision Systems. مدعومة بمحرك تيك-ثروتل الخاص بنا، تم تصميم هذه النسخة بدقة عالية لاكتشاف واستغلال الاختراقات الهيكلية في السوق بكفاءة لا ترحم.

بينما يقع المتداولون الأفراد في ضوضاء السوق والتوحيد، ينتظر The Breaker بصبر في الظل، مستخدما خوارزمياته الحركية فقط عندما يشعل الزخم المؤسسي الحقيقي.

🌪️ الفلسفة الأساسية: خوارزمية الكاسر الهيكلي

تقضي الأسواق معظم وقتها في ضغط الطاقة في نطاقات ضيقة. يستخدم ALBA V3K نموذج ضغط كمومي خاص لتحديد هذه المراحل الخاملة. بمجرد أن يصل السوق إلى "نقطة غليان" رياضية، يتم تفعيل نواة القواطع الخاصة ب EA—حيث تلتقط مرحلة التمدد الانفجارية (الاختراق) قبل أجزاء من الثانية من حدوث الارتفاع الهائل في الأسعار.

لا يخمن؛ يحسب العتبة الدقيقة للفشل الهيكلي ويركب الزخم.

⚙️ الأعمدة التقنية الحصرية

🛡️ بنية GhostRAM (تنفيذ الدرع الشبح) تعمل بعدم رؤية تامة. خوارزميات إيقاف البحث عن الوسطاء لا تستطيع استهداف ما لا يمكنها رؤيته. تستخدم ALBA V3K تقنية GhostRAM للحفاظ على مستويات وقف الخسارة والربح داخلية بحتة. تنفذ EA الخروج بشكل ديناميكي عبر أوامر السوق بمجرد اختراق مستوياته الرياضية المخفية.

⚡ بروتوكول الرجوع الحركي غالبا ما تسبب الاختراقات المتقلبة انزلاق وفجوات في الأسعار. يقوم نظام التنفيذ الهجين من ALBA بنشر خطوط فخ افتراضية ذكية. إذا تجاوزت فجوة سوقية مفاجئة هذه الفخاخ الأساسية، يتحول بروتوكول البديل الحركي فورا إلى التنفيذ السوقي المباشر، مما يضمن عدم تفويت ضربة عالية الاحتمالية.

⏱️ التزامن الزمني السيادي (STS) الاستقلال الجغرافي التام. لم تعد بحاجة للقلق بشأن تعويضات GMT المعقدة أو الورديات الموسمية في التوقيت الصيفي (DST). يتميز ALBA بمصفوفة زمنية سيادية تقوم تلقائيا بمزامنة منطقها الداخلي مع وقت خادم الوسيط الخاص بك. إعداد Plug-and-Play البحت.

📐 مصفوفة تقلب الثلاثة نوى يقسم القاطع دورة السوق إلى ثلاث مراحل نشاط مستقلة ومحسنة للغاية. من خلال مراقبة الاتجاهات الدقيقة ومجموعات السيولة عبر هذه النوافذ الزمنية الثلاث المحددة، لا يخاطر EA برأس المال إلا عندما يتم تأكيد احتمال حدوث اختراق اتجاهي ضخم رياضيا.

💰 محسن القطع الكمومي ودرع قفل الربح سلامة عاصمتك غير قابلة للتفاوض. تدمج ALBA حسابا ديناميكيا لدفع النقاط الذاتية مرتبطا بشكل صارم بهامشك الحر. بمجرد أن تحقق صفقة اختراق الأرباح، تتولى خوارزميات التعادل التقدمي المتقدمة وخوارزميات التتبع الحركي التقدمي—مما يثبت الأرباح ويخنق المخاطر فورا.

📊 متطلبات النظام والإرشادات التشغيلية

لضمان أقصى كفاءة تنفيذ والحفاظ على معايير مخاطر صارمة، يرجى الالتزام الصارم بالمعايير التالية:

* **الأصل المستهدف:** فقط **XAUUSD (ذهبي)** فقط.

* **أطر زمنية للتشغيل:**

* **الإطار الزمني الأساسي:** **M5** (مخطط 5 دقائق - *أعلى كفاءة*)

* **إطار زمني بديل:** **M15** (مخطط 15 دقيقة)

* **الحد الأدنى لرأس المال البدئي:** **100$** (التوافق الكامل مع التوزيع التلقائي الديناميكي للأرصدة الدقيقة والعادية).

* **الوسطاء الموصى بهم وأنواع الحسابات:**

* **الوسيط الأساسي:** **أسواق الدائرة الداخلية** (الفرق الخام / ECN)

* **وسيط بديل:** **أسواق HFM / HF** (الفارق الصفري / الخام الخام)

* *ملاحظة: حسابات الفارق الصفري / الانتشار الخام إلزامية للحفاظ على تكاليف التداول قريبة من الصفر أثناء تنفيذ الاختراق.*

* **تأخير التنفيذ:** يتطلب وجود VPS منخفض التأخير (< 20 مللي ثانية) لضمان تنفيذ محرك Tick-Throttle دون انزلاق.

⚠️ إخلاء مسؤولية صارم وحدود المسؤولية

محرك ALBA الخوارزمي معاير بدقة **فقط ل XAUUSD على فترات M5/M15** باستخدام حسابات Raw/Zero Spread مع وسطائنا المعتمدين.

> **إشعار مهم:** نشر هذا التوافق المبكر على رموز التداول غير المصرح بها، أو الأطر الزمنية غير الموصى بها (مثل H1، H4)، أو الحسابات القياسية عالية الانتشار، أو الوسطاء غير الموثقين يشكل خرقا مباشرا لبروتوكول التشغيل. **المطور لا يتحمل أي مسؤولية أو مسؤولية عن الخسائر المالية أو تدهور الأداء الناتج عن عدم الامتثال لهذه التعليمات الصارمة.**

⚠️ ملاحظة مهمة للمستخدمين

ALBA V3K "The Breaker" هو أداة نخبوية عالية الأداء مصممة للمتداولين الذين يفهمون قوة الزخم. يتميز بآليات تنظيف ذاتي متقدمة (جمع القمامة) ونسخ احتياطية من الذاكرة للحفاظ على استقرار تشغيلي مثالي حتى أثناء إعادة التشغيل غير المتوقعة.

اربطه، فعل التداول التلقائي، ودع القاطع يكسر حدود السوق.

مصممة للنخبة. مدعوم بنظام رؤية الفواصل التلقائي.

🌐 الوسيط الموصى به وإعداد الحساب الصغير