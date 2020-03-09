EA Alba The Genius Breaker VIP 5M V3K

ألبا V3K: كاسر العباقرة [نسخة VIP]

نظام الإشعال النهائي للتقلب – مصمم لصالح XAUUSD

ادخل عالم التداول الخوارزمي المؤسسي. ALBA V3K (القاطع) هو مستشار خبير متخصص للغاية تم تصميمه بواسطة AF-Vision Systems. مدعومة بمحرك تيك-ثروتل الخاص بنا، تم تصميم هذه النسخة بدقة عالية لاكتشاف واستغلال الاختراقات الهيكلية في السوق بكفاءة لا ترحم.

بينما يقع المتداولون الأفراد في ضوضاء السوق والتوحيد، ينتظر The Breaker بصبر في الظل، مستخدما خوارزمياته الحركية فقط عندما يشعل الزخم المؤسسي الحقيقي.

🌪️ الفلسفة الأساسية: خوارزمية الكاسر الهيكلي

تقضي الأسواق معظم وقتها في ضغط الطاقة في نطاقات ضيقة. يستخدم ALBA V3K نموذج ضغط كمومي خاص لتحديد هذه المراحل الخاملة. بمجرد أن يصل السوق إلى "نقطة غليان" رياضية، يتم تفعيل نواة القواطع الخاصة ب EA—حيث تلتقط مرحلة التمدد الانفجارية (الاختراق) قبل أجزاء من الثانية من حدوث الارتفاع الهائل في الأسعار.

لا يخمن؛ يحسب العتبة الدقيقة للفشل الهيكلي ويركب الزخم.

⚙️ الأعمدة التقنية الحصرية

🛡️ بنية GhostRAM (تنفيذ الدرع الشبح) تعمل بعدم رؤية تامة. خوارزميات إيقاف البحث عن الوسطاء لا تستطيع استهداف ما لا يمكنها رؤيته. تستخدم ALBA V3K تقنية GhostRAM للحفاظ على مستويات وقف الخسارة والربح داخلية بحتة. تنفذ EA الخروج بشكل ديناميكي عبر أوامر السوق بمجرد اختراق مستوياته الرياضية المخفية.

⚡ بروتوكول الرجوع الحركي غالبا ما تسبب الاختراقات المتقلبة انزلاق وفجوات في الأسعار. يقوم نظام التنفيذ الهجين من ALBA بنشر خطوط فخ افتراضية ذكية. إذا تجاوزت فجوة سوقية مفاجئة هذه الفخاخ الأساسية، يتحول بروتوكول البديل الحركي فورا إلى التنفيذ السوقي المباشر، مما يضمن عدم تفويت ضربة عالية الاحتمالية.

⏱️ التزامن الزمني السيادي (STS) الاستقلال الجغرافي التام. لم تعد بحاجة للقلق بشأن تعويضات GMT المعقدة أو الورديات الموسمية في التوقيت الصيفي (DST). يتميز ALBA بمصفوفة زمنية سيادية تقوم تلقائيا بمزامنة منطقها الداخلي مع وقت خادم الوسيط الخاص بك. إعداد Plug-and-Play البحت.

📐 مصفوفة تقلب الثلاثة نوى يقسم القاطع دورة السوق إلى ثلاث مراحل نشاط مستقلة ومحسنة للغاية. من خلال مراقبة الاتجاهات الدقيقة ومجموعات السيولة عبر هذه النوافذ الزمنية الثلاث المحددة، لا يخاطر EA برأس المال إلا عندما يتم تأكيد احتمال حدوث اختراق اتجاهي ضخم رياضيا.

💰 محسن القطع الكمومي ودرع قفل الربح سلامة عاصمتك غير قابلة للتفاوض. تدمج ALBA حسابا ديناميكيا لدفع النقاط الذاتية مرتبطا بشكل صارم بهامشك الحر. بمجرد أن تحقق صفقة اختراق الأرباح، تتولى خوارزميات التعادل التقدمي المتقدمة وخوارزميات التتبع الحركي التقدمي—مما يثبت الأرباح ويخنق المخاطر فورا.

📊 متطلبات النظام والإرشادات التشغيلية

لضمان أقصى كفاءة تنفيذ والحفاظ على معايير مخاطر صارمة، يرجى الالتزام الصارم بالمعايير التالية:

* **الأصل المستهدف:** فقط **XAUUSD (ذهبي)** فقط.

* **أطر زمنية للتشغيل:**

* **الإطار الزمني الأساسي:** **M5** (مخطط 5 دقائق - *أعلى كفاءة*)

* **إطار زمني بديل:** **M15** (مخطط 15 دقيقة)

* **الحد الأدنى لرأس المال البدئي:** **100$** (التوافق الكامل مع التوزيع التلقائي الديناميكي للأرصدة الدقيقة والعادية).

* **الوسطاء الموصى بهم وأنواع الحسابات:**

* **الوسيط الأساسي:** **أسواق الدائرة الداخلية** (الفرق الخام / ECN)

* **وسيط بديل:** **أسواق HFM / HF** (الفارق الصفري / الخام الخام)

* *ملاحظة: حسابات الفارق الصفري / الانتشار الخام إلزامية للحفاظ على تكاليف التداول قريبة من الصفر أثناء تنفيذ الاختراق.*

* **تأخير التنفيذ:** يتطلب وجود VPS منخفض التأخير (< 20 مللي ثانية) لضمان تنفيذ محرك Tick-Throttle دون انزلاق.

⚠️ إخلاء مسؤولية صارم وحدود المسؤولية

محرك ALBA الخوارزمي معاير بدقة **فقط ل XAUUSD على فترات M5/M15** باستخدام حسابات Raw/Zero Spread مع وسطائنا المعتمدين.

> **إشعار مهم:** نشر هذا التوافق المبكر على رموز التداول غير المصرح بها، أو الأطر الزمنية غير الموصى بها (مثل H1، H4)، أو الحسابات القياسية عالية الانتشار، أو الوسطاء غير الموثقين يشكل خرقا مباشرا لبروتوكول التشغيل. **المطور لا يتحمل أي مسؤولية أو مسؤولية عن الخسائر المالية أو تدهور الأداء الناتج عن عدم الامتثال لهذه التعليمات الصارمة.**

⚠️ ملاحظة مهمة للمستخدمين

ALBA V3K "The Breaker" هو أداة نخبوية عالية الأداء مصممة للمتداولين الذين يفهمون قوة الزخم. يتميز بآليات تنظيف ذاتي متقدمة (جمع القمامة) ونسخ احتياطية من الذاكرة للحفاظ على استقرار تشغيلي مثالي حتى أثناء إعادة التشغيل غير المتوقعة.

اربطه، فعل التداول التلقائي، ودع القاطع يكسر حدود السوق.

مصممة للنخبة. مدعوم بنظام رؤية الفواصل التلقائي.

🌐 الوسيط الموصى به وإعداد الحساب الصغير

  • توصية الوسيط: لتحقيق الأداء الذروي في التنفيذ، وأقصى سرعة للنقود، وبيئة انتشار ضيق، يعد IC Markets (الفرق الخام) الوسيط الموصى به رسميا والأكثر كفاءة لتشغيل هذه الخوارزمية.

  • إعداد رأس مال منخفض (100 – 1000 دولار): إذا كان رأس مالك الابتدائي أقل من المتطلب القياسي البالغ 1000 دولار (من 100 دولار حتى 1000 دولار يجب عليك التواصل مع المطور مباشرة قبل تشغيل التوافق المبكر. يتطلب النظام تحسينا مخصصا لحقوق الملكية المنخفضة وملفات مجموعات مخصصة لضمان إدارة آمنة للمخاطر الصغيرة على أرصدة الحسابات الصغيرة.


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Double Blow Scalp
Kirill Borovskii
Эксперты
Double Blow Scalping EA: Инновационный Советник для MT4, Вдохновленный Квантовыми Технологиями - ЛИМИТИРОВАННЫЙ ВЫПУСК!!! Описание: Double Blow Scalping EA — это революционный торговый алгоритм для MetaTrader 4, объединяющий передовые принципы квантовых вычислений и скальпинговой стратегии. В основе его работы лежит уникальная имитация   кубитов   — ключевых элементов квантовых компьютеров, позволяющих обрабатывать множество рыночных сценариев одновременно. Это дает советнику беспрецедентную ск
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
Эксперты
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
Forex Engine EA
Pablo Salgado
Эксперты
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Ninja Forex EA
Samir Arman
Эксперты
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
PMT Expert GOLD MT4
Aliaksandr Bialko
Эксперты
PMT MQL5 Gold Привет, трейдеры! Мы — команда профессиональных трейдеров и разработчиков. Рады приветствовать вас и представить наш лучший алгоритм, встроенный в советник PMT MQL5 Gold . Это решение, созданное с вниманием к каждой детали, и мы уверены, что оно заслуживает вашего внимания. Давайте вместе взглянем, что делает его действительно особенным! Профессиональный советник для торговли золотом Бонус для покупателей : PMT Indicator в конце описания!!! PMT MQL 5 Gold — автоматический
AccountUP Algo
Aurelian-eusebio Enescu
Эксперты
Short Description: Advanced, stable multi-order EA featuring dual-mode Trailing/Breakeven, hidden levels, and steady 80% Win Rate. Engineered for robust capital growth with tight ~10% Drawdown. Non-overoptimized. Long Description : AccountUP Algo is a premium, fully automated Expert Advisor engineered for stable, long-term equity growth without exposing your account to extreme market risks. Designed with a deep focus on capital preservation, this EA delivers a smooth, almost linear equity curv
Fortune
Andriy Sydoruk
3 (2)
Эксперты
Советник (Fortune): Ваш надежный инструмент для высокочастотной торговли на Форекс Советник (Fortune) предназначен для использования на любом временном периоде, любой валютной паре и на сервере любого брокера. Уникальная торговая система делает его универсальным инструментом для трейдеров. Для оптимальной работы рекомендуется использовать ликвидные форекс-пары, низкий спред и VPS. Начать можно с депозита в $100 и лота 0.01. Основные характеристики и преимущества Высокочастотная торговля : Испол
EA ENTERPRISE LT
Charles Harper
Эксперты
[ EA] ENTERPRISE LT - это советник для MetaTrader (MT4), предназначенный для работы с большинством валютных пар и золотом. Он реализует полноценную, полностью функциональный торговую стратегию. Он НЕ основан на каких-либо индикаторах или действие цены. Прост в настройке и управлении. Стратегия не зависит от таймфрейма. Советник [EA] ENTERPRISE LT имеет ряд уникальных особенностей: Может быть настроен индивидуально в соответствии с вашей стратегией. Включает в себя системы мани-менеджмента и упра
Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
Эксперты
Для этого советника нужен брокер с исполнением Market Execution (счета типа ECN, NDD, STP), с низким спредом, StopLevel нулевой (или близок к этому), желательно без комиссии (влияет на величину прибыли), время исполнения ордеров исчисляется в миллисекундах, а не в минутах, реквоты и проскальзывания не слишком часто. Депозит: Минимальный депозит 50$ (MinLot = 0.01) или 500$ (MinLot = 0.1) Рекомендованные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD Нет Мартингейла / Нет с
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, согласно отображаемому времени сервера инструмента, запущенного в
Gold Sniper MT4 EA
Zhengdong Gao
Эксперты
Https://www.mql5.com/zh/users/gzd811   работает на  EURUSD  м15   Int  Slippage  =100  ;  //  цена сделки  может принять  в  Slippage   Extern  двойной  только излишки  = 200  ;  //  максимальной  только выиграть   Extern  двойной  =  10  крупнейших  //  стоп  стоп  ;   Extern  двойной  изоляции  мобильных  стоп  стоп  //  максимальная  точка  =  0  ;   Extern  двойной  мобильных  стоп  стоп  //  =  20  крупнейших  ;   Extern  двойной  паритета  стоп  стоп  //  крупнейших  =  2  ;   Extern  int
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Эксперты
Советник Meat EA - это полностью автоматическая, 24-х часовая торговая система, торгующая на основе анализа движения тренда на базе встроенного индикатора и трендовом индикаторе Moving Average, основана на системе скальпинга и хеджирования. Система оптимизирована для работы на паре EURUSD с таймфреймом M30, рекомендуется работать с ECN/STP-брокером с низким спредом, низкой комиссией и быстрым исполнением. Мониторинг сигналов Рабочая валютная пара/таймфрейм: EURUSD M30. Преимущества советник ник
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Эксперты
Робот предназначен для торговли на валютных парах EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY и других с небольшим спредом. Торговля осуществляется на 5-и минутном таймфрейме, от уровней, определяемых роботом с помощью нескольких методов расчета ценового движения. Эксперт не использует опасные методы управления капиталом. Все позиции имеют стоп-лосс и тейк-профит. Параметры эксперта можно оптимизировать на коротких временных интервалах. Параметры Use_LOGO - использовать логотип на графике (Замедляет тестиров
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Эксперты
Депозит:  от 100 единиц депозита Торговые пары: Рекомендую валютные пары: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Торговый период:  Любой Счета: Следует использовать счета ECN-ECN.Pro с пятизначными котировками с умеренным размером (spread). Параметры: USING -  Выбор, торговли риск или фиксированный лот RISK/LOT -  Значение Риска Лота RESTORING_THE_BALANCE  - Восстановление баланса * HOW_THE_RESET_WINDOW - Сброс Глобальной переменной TAKE_PROFIT -  Устанавливаемая прибыль STOP_L
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