EA Alba The Genius Aggressive 5M V4K

ألبا V4K: العبقري العدواني [نسخة VIP]

قمة التداول الخوارزمي – مصمم لصالح XAUUSD

مرحبا بك في أحدث عالم التداول الآلي. ALBA V4K ليست مجرد مستشارة خبيرة؛ وهي بنية خوارزمية من الدرجة المؤسسية مصممة لاستغلال التقلبات المفرطة على منصة MetaTrader 4. تم تصميم هذه النسخة من تصميم AF-Vision Systems وتستخدم محرك Tick-Throttle الخاص لتنفيذ الصفقات بدقة قاسية.

إذا كنت تبحث عن نظام يتكيف ويحمي ويضرب بمنطق رياضي مطلق، فإن ALBA V4K هو سلاحك النهائي.

🧠 الفلسفة الأساسية: محرك الضربة الكمومية

يعمل ALBA V4K على نموذج رياضي مصنف للغاية ومستقل عن الزمن. بدلا من الاعتماد على مؤشرات متأخرة، يقوم بمسح السوق بحثا عن مناطق ضغط السيولة الكمومية. عندما يصل ضغط السوق إلى حد حرج، تطلق ألبا إطار عمل الضربة الكمومية، حيث تلتقط انفجارات زخمية متفجرة قبل أن يتفاعل جمهور التجزئة حتى.

يعمل النظام في صمت تام، لضمان بقاء نية التداول الخاصة بك غير مرئية لخوارزميات الوسطاء.

⚙️ الأعمدة التقنية الحصرية

🛡️ تنفيذ الدرع الوهمي (هندسة GhostRAM) ألبا V4K يتبادل التخفي المطلق. مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح لا ترسل أبدا إلى خادم الوسيط. يتم معالجتها داخليا ضمن كتلة ذاكرة GhostRAM الخاصة ب EA. هذا يحمي حسابك من الصيد المؤقت والتوسع الصناعي.

⚡ زناد الهجين بين العقد والخانق تفويت صفقة ليست خيارا. تستخدم ALBA بروتوكول تنفيذ مزدوج الطبقة. يضع خطوط فخ استراتيجية، ولكن إذا تسبب التقلبات الشديدة في فجوات في الأسعار، فإن نظام الاحتياط الهجين ينتقل بسلاسة إلى التنفيذ الحركي الفوري، مما يضمن أنك دائما في الوضع الأمثل.

⏱️ التزامن الزمني السيادي (STS) انس إزاحة GMT والارتباك في التوقيت الصيفي. تتميز ALBA بمصفوفة زمنية موحدة عالميا تكتشف تلقائيا منطقة زمنية الوسيط الخاصة بك وتنظم منطق التنفيذ بسلاسة. إعداد 100٪ من التوصيل والتشغيل.

🎛️ مصفوفة زخم الطور الرباعي السوق يتنفس في مراحل مميزة. تقسم ALBA يوم التداول إلى أربعة "فتحات نشاط" مستقلة ومحسنة للغاية. كل خانة تتبع الاتجاهات الدقيقة وارتفاعات الحجم بشكل تلقائي، مما يضمن أن النظام يكشف رأس المال فقط عندما يكون الاحتمال الرياضي في ذروته المطلقة.

💰 محسن القطع الكمومية وحماية الدولار التلقائي الحفاظ على رأس المال متجذر في جوهر EA. تقوم إدارة المخاطر الديناميكية في ALBA تلقائيا بحساب حجم الدفعة الأمثل بناء على هامشك الحر. تحفظ أوتودولار المدمج أهداف صافي الربح، حيث ينفذ تلقائيا الأرباح عند تحقيق أهدافك المالية.

🎯 درع قفل الربح والتتبع الحركي بمجرد أن تتحول الصفقة إلى الربح، تقوم ALBA بتفعيل خوارزمية التعادل التدريجي، تليها إيقاف تتبع حركي مجهري. يخنق المخاطرة بينما يترك الفائزين يركضون.

📊 متطلبات النظام والإرشادات التشغيلية

لضمان أقصى كفاءة تنفيذ والحفاظ على معايير مخاطر صارمة، يرجى الالتزام الصارم بالمعايير التالية:

* **الأصل المستهدف:** فقط **XAUUSD (ذهبي)** فقط.

* **أطر زمنية للتشغيل:**

* **الإطار الزمني الأساسي:** **M5** (مخطط 5 دقائق - *أعلى كفاءة*)

* **إطار زمني بديل:** **M15** (مخطط 15 دقيقة)

* **الحد الأدنى لرأس المال البدئي:** **100$** (التوافق الكامل مع التوزيع التلقائي الديناميكي للأرصدة الدقيقة والعادية).

* **الوسطاء الموصى بهم وأنواع الحسابات:**

* **الوسيط الأساسي:** **أسواق الدائرة الداخلية** (الفرق الخام / ECN)

* **وسيط بديل:** **أسواق HFM / HF** (الفارق الصفري / الخام الخام)

* *ملاحظة: حسابات الفارق الصفري / الانتشار الخام إلزامية للحفاظ على تكاليف التداول قريبة من الصفر أثناء تنفيذ الاختراق.*

* **تأخير التنفيذ:** يتطلب وجود VPS منخفض التأخير (< 20 مللي ثانية) لضمان تنفيذ محرك Tick-Throttle دون انزلاق.

⚠️ إخلاء مسؤولية صارم وحدود المسؤولية

محرك ALBA الخوارزمي معاير بدقة **فقط ل XAUUSD على فترات M5/M15** باستخدام حسابات Raw/Zero Spread مع وسطائنا المعتمدين.

> **إشعار مهم:** نشر هذا التوافق المبكر على رموز التداول غير المصرح بها، أو الأطر الزمنية غير الموصى بها (مثل H1، H4)، أو الحسابات القياسية عالية الانتشار، أو الوسطاء غير الموثقين يشكل خرقا مباشرا لبروتوكول التشغيل. **المطور لا يتحمل أي مسؤولية أو مسؤولية عن الخسائر المالية أو تدهور الأداء الناتج عن عدم الامتثال لهذه التعليمات الصارمة.**

⚠️ ملاحظة مهمة للمستخدمين

يصنف ALBA V4K كنظام خوارزمي عدواني (Aggressive Gorgious). تم تصميمه ليعمل بسرعة وحسم. يتميز بآليات تنظيف ذاتي مدمجة (جمع القمامة) ونسخ احتياطية للخزنة لضمان الاستقرار أثناء إعادة تشغيل الطرفيات. فقط اربطها بالرسم البياني، فعل التداول التلقائي، ودع محرك Quantum يقوم بالباقي.

اختبر القوة غير المرئية لأنظمة الرؤية التلقائية.

🌐 الوسيط الموصى به وإعداد الحساب الصغير