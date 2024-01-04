EA Alba The Genius Striker VIP 5M V2K

ألبا V2K: المهاجم العبقري [نسخة VIP]

الحرب الخوارزمية الدقيقة – مصممة لصالح XAUUSD

مرحبا بك في قمة التداول الخوارزمي المستهدف. ALBA V2K (ذا سترايكر) هو مستشار خبير متخصص للغاية من الدرجة المؤسسية تم تطويره بواسطة AF-Vision Systems. مبني على محرك تيك-ثروتل الأسطوري، هذا الإصدار VIP ليس مصمما للتداول المستمر؛ تم تصميمه ليضرب بدقة قاتلة عندما تتوافق آليات السوق بشكل مثالي.

إذا كنت تطلب خوارزمية تحسب، وتنتظر، وتنفذ ضربات حركية عالية الاحتمالية على منصة MetaTrader 4، فإن ALBA V2K هو الأصل التكتيكي النهائي لك.

🎯 الفلسفة الأساسية: إضرابات السيولة المستهدفة

يلاحق المتداولون الأفراد كل علامة، بينما تنتظر خوارزميات المؤسسات اختلالات مطلقة. تعمل ALBA V2K على نظام استهداف فراغ للسيولة خاص. يفحص السوق بحثا عن فترات من الضغط العميق ويحدد العتبة الدقيقة التي يجبر فيها حجم المؤسسات على دخول السوق. بمجرد اختراق "نقطة الإشعال" هذه، يشن ذا سترايكر هجومه المحسوب، مستحوذا على موجة التقلب الناتجة.

⚙️ الأعمدة التقنية الحصرية

🛡️ تنفيذ الدرع الوهمي (هندسة GhostRAM) تبادل الظلال المطلقة. يستخدم ALBA V2K تقنية GhostRAM المتقدمة لضمان عدم بث مستويات وقف الخسارة والربح إلى خوادم وسيطك. من خلال الحفاظ على هذه الأهداف داخليا وتنفيذها فوريا بسعر السوق، يحيد النظام خوارزميات الإيقاف والارتفاعات الاصطناعية في الانتشار.

⚔️ مصفوفة الضربة ذات المحورين يقسم المهاجم عملياته اليومية إلى مصفوفة زمنية ثنائية صارمة. يصيد بنشاط فقط خلال مرحلتين سوقيتين محسنتين للغاية ومثبتتين رياضيا (ماكينات القمار). من خلال تقييد نوافذ التشغيل الصارمة في هذين المحورين، يقلل EA بشكل كبير من الإشارات الكاذبة ويضمن أنه يتداول فقط عندما يكون احتمال الزخم في ذروته الرياضية.

⚡ زناد الهجين بين العقد والخانق المهاجم الحقيقي لا يخطئ هدفه أبدا. تنشر ALBA V2K خطوط فخ افتراضية استباقية حول حركة الأسعار. ومع ذلك، إذا أدى التقلب الشديد إلى حدوث فجوات سعرية مفاجئة تتجاوز آليات التنفيذ التقليدية، تقوم EA بتفعيل بروتوكول التجاوز الحركي الخاص بها فورا—متحولة بسلاسة إلى التنفيذ المباشر في السوق لضمان سعر الدخول الأمثل.

⏱️ التزامن الزمني السيادي (STS) استقلالية عالمية كاملة. لا تحتاج إلى ضبط إزاحات GMT أو تتبع تغييرات التوقيت الصيفي (DST). يتزامن محرك مصفوفة الزمن الذاتي في ALBA تلقائيا مع منطقة زمنية الخادم الخاصة بوسيطك، مما يضمن أن مصفوفة الضربة ذات المحورين متزامنة تماما، بغض النظر عن مكان وجود وسيطك.

💰 درع كوانتوم أوتو-لوت وبروفيت-لوك العدوان المحسوب يتطلب دفاعا لا يمكن اختراقه. تتميز EA بنظام Auto-Lot ذكي مرتبط مباشرة بهامش الربح الحر النشط الخاص بك. عند ضربة ناجحة، تستخدم ALBA تسلسل دفاع متعدد الطبقات: تفعيل آلية التعادل التدريجي تليها حركة توقف حركية حساسة للغاية لتعظيم العائد مع تقليل المخاطر.

📊 متطلبات النظام والإرشادات التشغيلية

لضمان أقصى كفاءة تنفيذ والحفاظ على معايير مخاطر صارمة، يرجى الالتزام الصارم بالمعايير التالية:

* **الأصل المستهدف:** فقط **XAUUSD (ذهبي)** فقط.

* **أطر زمنية للتشغيل:**

* **الإطار الزمني الأساسي:** **M5** (مخطط 5 دقائق - *أعلى كفاءة*)

* **إطار زمني بديل:** **M15** (مخطط 15 دقيقة)

* **الحد الأدنى لرأس المال البدئي:** **100$** (التوافق الكامل مع التوزيع التلقائي الديناميكي للأرصدة الدقيقة والعادية).

* **الوسطاء الموصى بهم وأنواع الحسابات:**

* **الوسيط الأساسي:** **أسواق الدائرة الداخلية** (الفرق الخام / ECN)

* **وسيط بديل:** **أسواق HFM / HF** (الفارق الصفري / الخام الخام)

* *ملاحظة: حسابات الفارق الصفري / الانتشار الخام إلزامية للحفاظ على تكاليف التداول قريبة من الصفر أثناء تنفيذ الاختراق.*

* **تأخير التنفيذ:** يتطلب وجود VPS منخفض التأخير (< 20 مللي ثانية) لضمان تنفيذ محرك Tick-Throttle دون انزلاق.

⚠️ إخلاء مسؤولية صارم وحدود المسؤولية

محرك ALBA الخوارزمي معاير بدقة **فقط ل XAUUSD على فترات M5/M15** باستخدام حسابات Raw/Zero Spread مع وسطائنا المعتمدين.

> **إشعار مهم:** نشر هذا التوافق المبكر على رموز التداول غير المصرح بها، أو الأطر الزمنية غير الموصى بها (مثل H1، H4)، أو الحسابات القياسية عالية الانتشار، أو الوسطاء غير الموثقين يشكل خرقا مباشرا لبروتوكول التشغيل. **المطور لا يتحمل أي مسؤولية أو مسؤولية عن الخسائر المالية أو تدهور الأداء الناتج عن عدم الامتثال لهذه التعليمات الصارمة.**

⚠️ ملاحظة مهمة للمستخدمين

ALBA V2K "ذا سترايكر" هو أداة خوارزمية فاخرة، منخفضة التردد وعالية التأثير. تم تصميمه بآليات تنظيف ذاتية قوية (جمع القمامة) ونسخ احتياطية آمنة من الذاكرة، مما يضمن بقاء إعادة التشغيل الطرفية وقطع الاتصال بسلاسة.

نشره على خريطتك، وفعل التداول التلقائي، ودع المهاجم ينفذ مهمته.

مصممة للنخبة. مدعوم بنظام رؤية الفواصل التلقائي.

🌐 الوسيط الموصى به وإعداد الحساب الصغير

  • توصية الوسيط: لتحقيق الأداء الذروي في التنفيذ، وأقصى سرعة للنقود، وبيئة انتشار ضيق، يعد IC Markets (الفرق الخام) الوسيط الموصى به رسميا والأكثر كفاءة لتشغيل هذه الخوارزمية.

  • إعداد رأس مال منخفض (100 – 1000 دولار): إذا كان رأس مالك الابتدائي أقل من المتطلب القياسي البالغ 1000 دولار (من 100 دولار حتى 1000 دولار يجب عليك التواصل مع المطور مباشرة قبل تشغيل التوافق المبكر. يتطلب النظام تحسينا مخصصا لحقوق الملكية المنخفضة وملفات مجموعات مخصصة لضمان إدارة آمنة للمخاطر الصغيرة على أرصدة الحسابات الصغيرة.


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DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
2 (1)
Эксперты
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,      XAUUSD M30 SL5 За подробностями обращайтесь в приват сообщении или в  группу mql5 ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 1 КОПИЙ ИЗ 10 ПО ЦЕНЕ 649 USD! ПОСЛЕ ЭТОГО ЦЕНА БУДЕТ ПОВЫШЕНА ДО 920 USD. Представь те, что у вас есть опытный трейдер, который каждый день следит за рынком, ждёт, когда цена прорвёт важный уровень, и мгновенно открывает сделку. Именно это и делает этот советник. Он не гадает, а действует — только когда рынок даёт чёткий сигнал. Пробой — и вперёд, с чётким
Price Action Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Эксперты
Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Эксперты
AI Sniper для MetaTrader 4 — интеллектуальный торговый робот, созданный для точности AI Sniper — это умный и адаптивный торговый робот, разработанный специально для MetaTrader 4 . Он создан для трейдеров, которым нужен не просто очередной Forex-бот, а продуманный Expert Advisor с точной логикой входа, структурным анализом рынка и уверенным исполнением сделок. AI Sniper для MT4 — это интеллектуальная торговая система, которая сочетает точность, адаптивность и продвинутую торговую логику, помогая
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
Эксперты
RiskShield Dragon   — автоматизированный мультивалютный советник Объединяя интеллектуальные алгоритмы, надёжные системы защиты и гибкие настройки, RiskShield Dragon обеспечивает стабильный доход при минимальных рисках. --- ## Ключевые преимущества * **Мультивалютность и многопоточный режим**: поддержка более 20 пар (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY и др.) одновременно на любом таймфрейме. * **Минимальный депозит от 10 000**: оптимизирован для работы с депозитом от 10 000 единиц счёта.
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Эксперты
️   Уже есть  Boring Pips EA ?  Вы имеете право на  дополнительную скидку 30% !  Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о:  Как получить возврат средств Второй срок Трампа вновь разжёг волну агрессивной торговой политики, начиная с возвращения широкомасштабных тарифов, что потрясло мировые рынки. Напряжённость на Ближнем Востоке вновь обострилась — в частности между Израилем и Ираном — и это может оказать влияние на цены на нефть. Война между Россией и Украиной продолжается без видимо
Double Blow Scalp
Kirill Borovskii
Эксперты
Double Blow Scalping EA: Инновационный Советник для MT4, Вдохновленный Квантовыми Технологиями - ЛИМИТИРОВАННЫЙ ВЫПУСК!!! Описание: Double Blow Scalping EA — это революционный торговый алгоритм для MetaTrader 4, объединяющий передовые принципы квантовых вычислений и скальпинговой стратегии. В основе его работы лежит уникальная имитация   кубитов   — ключевых элементов квантовых компьютеров, позволяющих обрабатывать множество рыночных сценариев одновременно. Это дает советнику беспрецедентную ск
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
Эксперты
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
Forex Engine EA
Pablo Salgado
Эксперты
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Ninja Forex EA
Samir Arman
Эксперты
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
Smart Boss Profi
Valerii Stetsenko
Эксперты
Минимальный депозит 500 евро. Под каждую валютную пару нужны отдельные настройки робота. Форекс является очень опасным делом. И никто не застрахован от потерь. Но нужно максимально стараться минимизировать риски потери денег. Тайм фрейм 15 минут. Робот торгует круглосуточно. В сутки может быть до нескольких десятков сделок. Поэтому ваш терминал тоже должен работать круглосуточно. Счет для торговли должен быть со спредом около нуля. Проверьте какие счета предлагает ваш брокер и выберите с минима
PMT Expert GOLD MT4
Aliaksandr Bialko
Эксперты
PMT MQL5 Gold Привет, трейдеры! Мы — команда профессиональных трейдеров и разработчиков. Рады приветствовать вас и представить наш лучший алгоритм, встроенный в советник PMT MQL5 Gold . Это решение, созданное с вниманием к каждой детали, и мы уверены, что оно заслуживает вашего внимания. Давайте вместе взглянем, что делает его действительно особенным! Профессиональный советник для торговли золотом Бонус для покупателей : PMT Indicator в конце описания!!! PMT MQL 5 Gold — автоматический
AccountUP Algo
Aurelian-eusebio Enescu
Эксперты
Short Description: Advanced, stable multi-order EA featuring dual-mode Trailing/Breakeven, hidden levels, and steady 80% Win Rate. Engineered for robust capital growth with tight ~10% Drawdown. Non-overoptimized. Long Description : AccountUP Algo is a premium, fully automated Expert Advisor engineered for stable, long-term equity growth without exposing your account to extreme market risks. Designed with a deep focus on capital preservation, this EA delivers a smooth, almost linear equity curv
Fortune
Andriy Sydoruk
3 (2)
Эксперты
Советник (Fortune): Ваш надежный инструмент для высокочастотной торговли на Форекс Советник (Fortune) предназначен для использования на любом временном периоде, любой валютной паре и на сервере любого брокера. Уникальная торговая система делает его универсальным инструментом для трейдеров. Для оптимальной работы рекомендуется использовать ликвидные форекс-пары, низкий спред и VPS. Начать можно с депозита в $100 и лота 0.01. Основные характеристики и преимущества Высокочастотная торговля : Испол
EA ENTERPRISE LT
Charles Harper
Эксперты
[ EA] ENTERPRISE LT - это советник для MetaTrader (MT4), предназначенный для работы с большинством валютных пар и золотом. Он реализует полноценную, полностью функциональный торговую стратегию. Он НЕ основан на каких-либо индикаторах или действие цены. Прост в настройке и управлении. Стратегия не зависит от таймфрейма. Советник [EA] ENTERPRISE LT имеет ряд уникальных особенностей: Может быть настроен индивидуально в соответствии с вашей стратегией. Включает в себя системы мани-менеджмента и упра
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Ahmed Fadel Fouad Said
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Ahmed Fadel Fouad Said
Индикаторы
ALBA Backtest Calibrator: The Ultimate GMT & DST Detection Engine Stop guessing. Start engineering your trades. In the realm of algorithmic trading, a single hour of deviation in your backtest time can completely obliterate your Expert Advisor's trading logic, especially for session-dependent strategies. Welcome to the ALBA Backtest Calibrator , a mathematically precise dashboard engineered to calculate your broker's exact GMT offset and Daylight Saving Time (DST) shifts with 100% accuracy. Des
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Ahmed Fadel Fouad Said
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ألبا V4K: العبقري العدواني [نسخة VIP] قمة التداول الخوارزمي – مصمم لصالح XAUUSD مرحبا بك في أحدث عالم التداول الآلي. ALBA V4K ليست مجرد مستشارة خبيرة؛ وهي بنية خوارزمية من الدرجة المؤسسية مصممة لاستغلال التقلبات المفرطة على منصة MetaTrader 4. تم تصميم هذه النسخة من تصميم AF-Vision Systems وتستخدم محرك Tick-Throttle الخاص لتنفيذ الصفقات بدقة قاسية. إذا كنت تبحث عن نظام يتكيف ويحمي ويضرب بمنطق رياضي مطلق، فإن ALBA V4K هو سلاحك النهائي. الفلسفة الأساسية: محرك الضربة الكمومية يعمل ALBA V4K على نم
EA Alba The Genius Breaker VIP 5M V3K
Ahmed Fadel Fouad Said
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Ahmed Fadel Fouad Said
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ألبا V4K: العبقري العدواني [إصدار VIP] (MT5) ذروة التداول الخوارزمي – تم هندستها ل XAUUSD على MetaTrader 5 مرحبا بك في أحدث عالم التداول الآلي. ALBA V4K ليست مجرد مستشارة خبيرة؛ بل هي بنية خوارزمية من الدرجة المؤسسية مصممة لاستغلال التقلبات المفرطة على منصة MetaTrader 5 . تم تصميم هذه النسخة من تصميم AF-Vision Systems وتستخدم محرك تيك-تروتل متعدد الخيوط 64 بت لتنفيذ الصفقات بسرعة ودقة لا ترحم. إذا كنت تبحث عن نظام يتكيف ويحمي ويضرب بمنطق رياضي مطلق على MT5، فإن ALBA V4K هو سلاحك النهائي. الفل
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