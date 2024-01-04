EA Alba The Genius Striker VIP 5M V2K

ألبا V2K: المهاجم العبقري [نسخة VIP]

الحرب الخوارزمية الدقيقة – مصممة لصالح XAUUSD

مرحبا بك في قمة التداول الخوارزمي المستهدف. ALBA V2K (ذا سترايكر) هو مستشار خبير متخصص للغاية من الدرجة المؤسسية تم تطويره بواسطة AF-Vision Systems. مبني على محرك تيك-ثروتل الأسطوري، هذا الإصدار VIP ليس مصمما للتداول المستمر؛ تم تصميمه ليضرب بدقة قاتلة عندما تتوافق آليات السوق بشكل مثالي.

إذا كنت تطلب خوارزمية تحسب، وتنتظر، وتنفذ ضربات حركية عالية الاحتمالية على منصة MetaTrader 4، فإن ALBA V2K هو الأصل التكتيكي النهائي لك.

🎯 الفلسفة الأساسية: إضرابات السيولة المستهدفة

يلاحق المتداولون الأفراد كل علامة، بينما تنتظر خوارزميات المؤسسات اختلالات مطلقة. تعمل ALBA V2K على نظام استهداف فراغ للسيولة خاص. يفحص السوق بحثا عن فترات من الضغط العميق ويحدد العتبة الدقيقة التي يجبر فيها حجم المؤسسات على دخول السوق. بمجرد اختراق "نقطة الإشعال" هذه، يشن ذا سترايكر هجومه المحسوب، مستحوذا على موجة التقلب الناتجة.

⚙️ الأعمدة التقنية الحصرية

🛡️ تنفيذ الدرع الوهمي (هندسة GhostRAM) تبادل الظلال المطلقة. يستخدم ALBA V2K تقنية GhostRAM المتقدمة لضمان عدم بث مستويات وقف الخسارة والربح إلى خوادم وسيطك. من خلال الحفاظ على هذه الأهداف داخليا وتنفيذها فوريا بسعر السوق، يحيد النظام خوارزميات الإيقاف والارتفاعات الاصطناعية في الانتشار.

⚔️ مصفوفة الضربة ذات المحورين يقسم المهاجم عملياته اليومية إلى مصفوفة زمنية ثنائية صارمة. يصيد بنشاط فقط خلال مرحلتين سوقيتين محسنتين للغاية ومثبتتين رياضيا (ماكينات القمار). من خلال تقييد نوافذ التشغيل الصارمة في هذين المحورين، يقلل EA بشكل كبير من الإشارات الكاذبة ويضمن أنه يتداول فقط عندما يكون احتمال الزخم في ذروته الرياضية.

⚡ زناد الهجين بين العقد والخانق المهاجم الحقيقي لا يخطئ هدفه أبدا. تنشر ALBA V2K خطوط فخ افتراضية استباقية حول حركة الأسعار. ومع ذلك، إذا أدى التقلب الشديد إلى حدوث فجوات سعرية مفاجئة تتجاوز آليات التنفيذ التقليدية، تقوم EA بتفعيل بروتوكول التجاوز الحركي الخاص بها فورا—متحولة بسلاسة إلى التنفيذ المباشر في السوق لضمان سعر الدخول الأمثل.

⏱️ التزامن الزمني السيادي (STS) استقلالية عالمية كاملة. لا تحتاج إلى ضبط إزاحات GMT أو تتبع تغييرات التوقيت الصيفي (DST). يتزامن محرك مصفوفة الزمن الذاتي في ALBA تلقائيا مع منطقة زمنية الخادم الخاصة بوسيطك، مما يضمن أن مصفوفة الضربة ذات المحورين متزامنة تماما، بغض النظر عن مكان وجود وسيطك.

💰 درع كوانتوم أوتو-لوت وبروفيت-لوك العدوان المحسوب يتطلب دفاعا لا يمكن اختراقه. تتميز EA بنظام Auto-Lot ذكي مرتبط مباشرة بهامش الربح الحر النشط الخاص بك. عند ضربة ناجحة، تستخدم ALBA تسلسل دفاع متعدد الطبقات: تفعيل آلية التعادل التدريجي تليها حركة توقف حركية حساسة للغاية لتعظيم العائد مع تقليل المخاطر.

📊 متطلبات النظام والإرشادات التشغيلية

لضمان أقصى كفاءة تنفيذ والحفاظ على معايير مخاطر صارمة، يرجى الالتزام الصارم بالمعايير التالية:

* **الأصل المستهدف:** فقط **XAUUSD (ذهبي)** فقط.

* **أطر زمنية للتشغيل:**

* **الإطار الزمني الأساسي:** **M5** (مخطط 5 دقائق - *أعلى كفاءة*)

* **إطار زمني بديل:** **M15** (مخطط 15 دقيقة)

* **الحد الأدنى لرأس المال البدئي:** **100$** (التوافق الكامل مع التوزيع التلقائي الديناميكي للأرصدة الدقيقة والعادية).

* **الوسطاء الموصى بهم وأنواع الحسابات:**

* **الوسيط الأساسي:** **أسواق الدائرة الداخلية** (الفرق الخام / ECN)

* **وسيط بديل:** **أسواق HFM / HF** (الفارق الصفري / الخام الخام)

* *ملاحظة: حسابات الفارق الصفري / الانتشار الخام إلزامية للحفاظ على تكاليف التداول قريبة من الصفر أثناء تنفيذ الاختراق.*

* **تأخير التنفيذ:** يتطلب وجود VPS منخفض التأخير (< 20 مللي ثانية) لضمان تنفيذ محرك Tick-Throttle دون انزلاق.

⚠️ إخلاء مسؤولية صارم وحدود المسؤولية

محرك ALBA الخوارزمي معاير بدقة **فقط ل XAUUSD على فترات M5/M15** باستخدام حسابات Raw/Zero Spread مع وسطائنا المعتمدين.

> **إشعار مهم:** نشر هذا التوافق المبكر على رموز التداول غير المصرح بها، أو الأطر الزمنية غير الموصى بها (مثل H1، H4)، أو الحسابات القياسية عالية الانتشار، أو الوسطاء غير الموثقين يشكل خرقا مباشرا لبروتوكول التشغيل. **المطور لا يتحمل أي مسؤولية أو مسؤولية عن الخسائر المالية أو تدهور الأداء الناتج عن عدم الامتثال لهذه التعليمات الصارمة.**

⚠️ ملاحظة مهمة للمستخدمين

ALBA V2K "ذا سترايكر" هو أداة خوارزمية فاخرة، منخفضة التردد وعالية التأثير. تم تصميمه بآليات تنظيف ذاتية قوية (جمع القمامة) ونسخ احتياطية آمنة من الذاكرة، مما يضمن بقاء إعادة التشغيل الطرفية وقطع الاتصال بسلاسة.

نشره على خريطتك، وفعل التداول التلقائي، ودع المهاجم ينفذ مهمته.

مصممة للنخبة. مدعوم بنظام رؤية الفواصل التلقائي.

🌐 الوسيط الموصى به وإعداد الحساب الصغير