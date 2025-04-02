EA Alba The Genius Breaker VIP 5m 15m V3K MT5

ألبا V3K: كاسر العباقرة [نسخة VIP] (MT5)

نظام الإشعال النهائي للتقلب – مصمم ل XAUUSD على MetaTrader 5

ادخل عالم التداول الخوارزمي المؤسسي. ALBA V3K (القاطع) هو مستشار خبير متخصص للغاية تم تصميمه بواسطة AF-Vision Systems. مدعوم بمحرك تيك-ثروتل متعدد الخيوط 64-بت الخاص بنا، تم بناء هذه النسخة بدقة لاكتشاف واستغلال الاختراقات الهيكلية في السوق بكفاءة قاسية على منصة MetaTrader 5.

بينما يقع المتداولون الأفراد في ضوضاء السوق والتوحيد، ينتظر The Breaker بصبر في الظل، مستخدما خوارزمياته الحركية فقط عندما يشعل الزخم المؤسسي الحقيقي.

🌪️ الفلسفة الأساسية: خوارزمية الكاسر الهيكلي

تقضي الأسواق معظم وقتها في ضغط الطاقة في نطاقات ضيقة. يستخدم ALBA V3K نموذج ضغط كمومي خاص لتحديد هذه المراحل الخاملة. بمجرد أن يصل السوق إلى "نقطة غليان" رياضية، يتم تفعيل نواة القواطع الخاصة ب EA—حيث تلتقط مرحلة التمدد الانفجارية (الاختراق) قبل أجزاء من الثانية من حدوث الارتفاع الهائل في الأسعار.

وباستخدام معالجة النكرات غير المتزامنة فائقة السرعة في MT5، لا يخمن؛ يحسب العتبة الدقيقة للفشل الهيكلي ويركب الزخم.

⚙️ الأعمدة التقنية الحصرية

🛡️ تنفيذ الدرع الوهمي (هندسة GhostRAM) تعمل بعدم رؤية تامة. خوارزميات إيقاف البحث عن الوسطاء لا تستطيع استهداف ما لا يمكنها رؤيته. تستخدم ALBA V3K تقنية GhostRAM للحفاظ على مستويات وقف الخسارة والربح داخلية بحتة. تنفذ EA الخروج بشكل ديناميكي عبر أوامر السوق بمجرد اختراق مستوياته الرياضية المخفية.

⚡ بروتوكول الرجوع الحركي (سرعة MT5 غير المتزامنة) غالبا ما تسبب الاختراقات المتقلبة انزلاق وفجوات في الأسعار. يقوم نظام التنفيذ الهجين من ALBA بنشر خطوط فخ افتراضية ذكية. إذا تجاوزت فجوة سوقية مفاجئة هذه الفخاخ الأساسية، يستفيد بروتوكول الرجوع الحركي فورا من إرسال الأوامر غير المتزامنة في MT5—مع التحول إلى التنفيذ المباشر في السوق لضمان عدم تفويت ضربة ذات احتمالية عالية.

⏱️ التزامن الزمني السيادي (STS) الاستقلال الجغرافي التام. لم تعد بحاجة للقلق بشأن تعويضات GMT المعقدة أو الورديات الموسمية في التوقيت الصيفي (DST). يتميز ALBA بمصفوفة زمنية سيادية تقوم تلقائيا بمزامنة منطقها الداخلي مع وقت خادم الوسيط الخاص بك. إعداد Plug-and-Play البحت.

📐 مصفوفة تقلب الثلاثة نوى يقسم القاطع دورة السوق إلى ثلاث مراحل نشاط مستقلة ومحسنة للغاية. من خلال مراقبة الاتجاهات الدقيقة ومجموعات السيولة عبر هذه النوافذ الزمنية الثلاث المحددة، لا يخاطر EA برأس المال إلا عندما يتم تأكيد احتمال حدوث اختراق اتجاهي ضخم رياضيا.

💰 محسن القطع الكمومي ودرع قفل الربح سلامة عاصمتك غير قابلة للتفاوض. تدمج ALBA حسابا ديناميكيا لدفع النقاط الذاتية مرتبطا بشكل صارم بهامشك الحر. بمجرد أن تحقق صفقة اختراق الأرباح، تتولى خوارزميات التعادل التقدمي المتقدمة وخوارزميات التتبع الحركي التقدمي—مما يثبت الأرباح ويخنق المخاطر فورا.

📊 متطلبات النظام والإرشادات التشغيلية

لضمان أقصى كفاءة تنفيذ والحفاظ على معايير مخاطر صارمة، يرجى الالتزام الصارم بالمعايير التالية:

  • الأصل المستهدف: فقط XAUUSD (ذهبي).

  • أطر التشغيل الزمنية:

    • الإطار الزمني الأساسي: M5 (مخطط 5 دقائق - أعلى كفاءة)

    • إطار زمني بديل: M15 (مخطط 15 دقيقة)

  • الحد الأدنى لرأس المال الابتدائي: 100 دولار (توافق كامل مع التوزيع التلقائي الديناميكي للأرصدة الصغيرة والعادية).

  • الوسطاء الموصى بهم وأنواع الحسابات:

    • الوسيط الأساسي: أسواق IC (الفارق الخام / ECN)

    • وسيط بديل: HFM / HF Markets (الفارق الصفري / RAW)

    • ملاحظة: حسابات الانتشار الصفري / الانتشار الخام إلزامية للحفاظ على تكاليف التداول قريبة من الصفر أثناء تنفيذ عمليات الاختراق.

  • تأخير التنفيذ: يتطلب محرك VPS منخفض التأخير (< 20 مللي ثانية) لضمان تنفيذ محرك Tick-Throttle دون انزلاق.

⚠️ إخلاء مسؤولية صارم وحدود المسؤولية

يتم معايرة محرك ALBA الخوارزمي بدقة فقط لسعر XAUUSD على فترات M5/M15 باستخدام حسابات Raw/Zero Spread مع وسطائنا المعتمدين.

إشعار مهم: يشكل تطبيق هذا التوافق المبكر على رموز التداول غير المصرح بها، أو الأطر الزمنية غير الموصى بها (مثل H1، H4)، أو حسابات قياسية عالية الانتشار، أو وسطاء غير موثقين خرقا مباشرا لبروتوكول التشغيل. يتحمل المطور عدم تحمل أي مسؤولية أو مسؤولية عن الخسائر المالية أو تدهور الأداء الناتج عن عدم الامتثال لهذه التعليمات الصارمة.

⚠️ ملاحظة مهمة للمستخدمين

ALBA V3K "The Breaker" (MT5) هو أداة نخبوية عالية الأداء مصممة للمتداولين الذين يفهمون قوة الزخم. يتميز بآليات تنظيف ذاتي متقدمة (جمع القمامة) ونسخ احتياطية من ذاكرة الخزنة للحفاظ على استقرار تشغيلي مثالي حتى أثناء إعادة تشغيل محطات MT5 غير المتوقعة.

اربطه، فعل التداول التلقائي، ودع القاطع يكسر حدود السوق.

مصممة للنخبة. مدعوم بنظام رؤية الفواصل التلقائي.


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Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
4.96 (45)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
Эксперты
Прозрачная модель ценообразования.  Цена растёт с каждым этапом продаж. Следующий этап: $1500 . [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Как работает Aero Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold) , торгует в обе стороны на дневном графике. В основе — пробойная стратегия . Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные. Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машин
Price Action Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.86 (7)
Эксперты
Price Action Robot is a professional trading system built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market conditio
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Neural Sentinel xauusd ea mt5
Dragoljub Vujcic
Эксперты
Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей. Попробуйте наши другие советники:  GET ONE F
VoltBreak
Svitlana Naukhatko
Эксперты
VoltBreak — это алгоритмический торговый советник, основанный на комбинации анализа ценовых аномалий («Ловля фитилей») и динамической волатильности (ATR). Советник ищет моменты, когда рынок тестирует уровень и терпит неудачу (ложный пробой), чтобы войти в сделку по направлению истинного импульса. Версия 1.04 оптимизирована для работы в режиме NETTING, с улучшенной системой управления рисками и защитой от ошибок исполнения ордеров. Логика стратегии Детекция ловушки (Wick Trap): EA анализирует
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
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