EA Alba The Genius Breaker VIP 5m 15m V3K MT5

ألبا V3K: كاسر العباقرة [نسخة VIP] (MT5)

نظام الإشعال النهائي للتقلب – مصمم ل XAUUSD على MetaTrader 5

ادخل عالم التداول الخوارزمي المؤسسي. ALBA V3K (القاطع) هو مستشار خبير متخصص للغاية تم تصميمه بواسطة AF-Vision Systems. مدعوم بمحرك تيك-ثروتل متعدد الخيوط 64-بت الخاص بنا، تم بناء هذه النسخة بدقة لاكتشاف واستغلال الاختراقات الهيكلية في السوق بكفاءة قاسية على منصة MetaTrader 5.

بينما يقع المتداولون الأفراد في ضوضاء السوق والتوحيد، ينتظر The Breaker بصبر في الظل، مستخدما خوارزمياته الحركية فقط عندما يشعل الزخم المؤسسي الحقيقي.

🌪️ الفلسفة الأساسية: خوارزمية الكاسر الهيكلي

تقضي الأسواق معظم وقتها في ضغط الطاقة في نطاقات ضيقة. يستخدم ALBA V3K نموذج ضغط كمومي خاص لتحديد هذه المراحل الخاملة. بمجرد أن يصل السوق إلى "نقطة غليان" رياضية، يتم تفعيل نواة القواطع الخاصة ب EA—حيث تلتقط مرحلة التمدد الانفجارية (الاختراق) قبل أجزاء من الثانية من حدوث الارتفاع الهائل في الأسعار.

وباستخدام معالجة النكرات غير المتزامنة فائقة السرعة في MT5، لا يخمن؛ يحسب العتبة الدقيقة للفشل الهيكلي ويركب الزخم.

⚙️ الأعمدة التقنية الحصرية

🛡️ تنفيذ الدرع الوهمي (هندسة GhostRAM) تعمل بعدم رؤية تامة. خوارزميات إيقاف البحث عن الوسطاء لا تستطيع استهداف ما لا يمكنها رؤيته. تستخدم ALBA V3K تقنية GhostRAM للحفاظ على مستويات وقف الخسارة والربح داخلية بحتة. تنفذ EA الخروج بشكل ديناميكي عبر أوامر السوق بمجرد اختراق مستوياته الرياضية المخفية.

⚡ بروتوكول الرجوع الحركي (سرعة MT5 غير المتزامنة) غالبا ما تسبب الاختراقات المتقلبة انزلاق وفجوات في الأسعار. يقوم نظام التنفيذ الهجين من ALBA بنشر خطوط فخ افتراضية ذكية. إذا تجاوزت فجوة سوقية مفاجئة هذه الفخاخ الأساسية، يستفيد بروتوكول الرجوع الحركي فورا من إرسال الأوامر غير المتزامنة في MT5—مع التحول إلى التنفيذ المباشر في السوق لضمان عدم تفويت ضربة ذات احتمالية عالية.

⏱️ التزامن الزمني السيادي (STS) الاستقلال الجغرافي التام. لم تعد بحاجة للقلق بشأن تعويضات GMT المعقدة أو الورديات الموسمية في التوقيت الصيفي (DST). يتميز ALBA بمصفوفة زمنية سيادية تقوم تلقائيا بمزامنة منطقها الداخلي مع وقت خادم الوسيط الخاص بك. إعداد Plug-and-Play البحت.

📐 مصفوفة تقلب الثلاثة نوى يقسم القاطع دورة السوق إلى ثلاث مراحل نشاط مستقلة ومحسنة للغاية. من خلال مراقبة الاتجاهات الدقيقة ومجموعات السيولة عبر هذه النوافذ الزمنية الثلاث المحددة، لا يخاطر EA برأس المال إلا عندما يتم تأكيد احتمال حدوث اختراق اتجاهي ضخم رياضيا.

💰 محسن القطع الكمومي ودرع قفل الربح سلامة عاصمتك غير قابلة للتفاوض. تدمج ALBA حسابا ديناميكيا لدفع النقاط الذاتية مرتبطا بشكل صارم بهامشك الحر. بمجرد أن تحقق صفقة اختراق الأرباح، تتولى خوارزميات التعادل التقدمي المتقدمة وخوارزميات التتبع الحركي التقدمي—مما يثبت الأرباح ويخنق المخاطر فورا.

📊 متطلبات النظام والإرشادات التشغيلية

لضمان أقصى كفاءة تنفيذ والحفاظ على معايير مخاطر صارمة، يرجى الالتزام الصارم بالمعايير التالية:

الأصل المستهدف: فقط XAUUSD (ذهبي).

أطر التشغيل الزمنية: الإطار الزمني الأساسي: M5 (مخطط 5 دقائق - أعلى كفاءة ) إطار زمني بديل: M15 (مخطط 15 دقيقة)

الحد الأدنى لرأس المال الابتدائي: 100 دولار (توافق كامل مع التوزيع التلقائي الديناميكي للأرصدة الصغيرة والعادية).

الوسطاء الموصى بهم وأنواع الحسابات: الوسيط الأساسي: أسواق IC (الفارق الخام / ECN) وسيط بديل: HFM / HF Markets (الفارق الصفري / RAW) ملاحظة: حسابات الانتشار الصفري / الانتشار الخام إلزامية للحفاظ على تكاليف التداول قريبة من الصفر أثناء تنفيذ عمليات الاختراق.

تأخير التنفيذ: يتطلب محرك VPS منخفض التأخير (< 20 مللي ثانية) لضمان تنفيذ محرك Tick-Throttle دون انزلاق.

⚠️ إخلاء مسؤولية صارم وحدود المسؤولية

يتم معايرة محرك ALBA الخوارزمي بدقة فقط لسعر XAUUSD على فترات M5/M15 باستخدام حسابات Raw/Zero Spread مع وسطائنا المعتمدين.

إشعار مهم: يشكل تطبيق هذا التوافق المبكر على رموز التداول غير المصرح بها، أو الأطر الزمنية غير الموصى بها (مثل H1، H4)، أو حسابات قياسية عالية الانتشار، أو وسطاء غير موثقين خرقا مباشرا لبروتوكول التشغيل. يتحمل المطور عدم تحمل أي مسؤولية أو مسؤولية عن الخسائر المالية أو تدهور الأداء الناتج عن عدم الامتثال لهذه التعليمات الصارمة.

⚠️ ملاحظة مهمة للمستخدمين

ALBA V3K "The Breaker" (MT5) هو أداة نخبوية عالية الأداء مصممة للمتداولين الذين يفهمون قوة الزخم. يتميز بآليات تنظيف ذاتي متقدمة (جمع القمامة) ونسخ احتياطية من ذاكرة الخزنة للحفاظ على استقرار تشغيلي مثالي حتى أثناء إعادة تشغيل محطات MT5 غير المتوقعة.

اربطه، فعل التداول التلقائي، ودع القاطع يكسر حدود السوق.

مصممة للنخبة. مدعوم بنظام رؤية الفواصل التلقائي.