𝗠𝗔𝗘𝗦𝗧𝗥𝗔𝗟𝗘 𝗘𝗔 — 𝗫𝗔𝗨𝗨𝗦𝗗 均值回归系统

品种：𝗫𝗔𝗨𝗨𝗦𝗗（黄金） | 周期：𝗠𝟱 | 平台：𝗠𝗲𝘁𝗮𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿 𝟱



Maestrale EA 是一款针对 XAUUSD M5 的全自动均值回归系统。在上升趋势中买入超卖回调，在下降趋势中卖出超买冲高；每笔仓位都有基于 ATR 的固定止损、以 ATR 计的止盈和时间离场。同一时间只持有一笔仓位，无网格，无隐藏加仓摊平。



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工作原理



1. 趋势过滤：EMA(200)。价格在其上方只做多，下方只做空。



2. 信号：收盘K线上 RSI(14) 低于 30（做多）或高于 75（做空）。可选的"拉伸(stretch)"确认要求价格距 EMA(20) 至少 2.5 个 ATR。



3. 每笔仓位有三种离场方式：3 ATR 止盈、9 ATR 灾难性止损、200 根K线后的强制时间离场。可选保本和移动止损。



4. 每日隔夜利息结算(rollover)前后以及设定时间窗口之外暂停入场；周五晚间在周末前平掉所有仓位（可配置）。



5. 恢复机制（可选）：连续 N 次亏损后，交易风险被乘以倍数；之后每次亏损再次相乘，完全恢复后重置。恢复交易次数与手数大小始终受到硬性上限约束。



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风险配置



三种即用配置：



- 𝗗𝗘𝗙𝗔𝗨𝗟𝗧（内置）：激进恢复（𝘅𝟳，最多 𝟳 笔恢复交易），𝟬𝟭-𝟭𝟴 时间窗口，每笔风险 𝟭%。潜在收益最高，风险也最高：恢复链可能达到非常大的仓位。适合理解马丁格尔风险的资深用户。



- 𝗕𝗔𝗟𝗔𝗡𝗖𝗘𝗗（𝘀𝗲𝘁 文件）：温和的 𝘅𝟯 恢复，限 𝟯 笔恢复交易，风险 𝟭.𝟱%。𝟮𝟬𝟮𝟬-𝟮𝟬𝟮𝟲 含佣金回测：年化约 𝟴.𝟵%，最大回撤约 𝟲.𝟴% - 测试矩阵中最佳的收益/风险比。



- 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔𝗧𝗜𝗩𝗘（𝘀𝗲𝘁 文件）：无任何恢复机制，风险 𝟭.𝟬%。𝟮𝟬𝟮𝟬-𝟮𝟬𝟮𝟲 含佣金回测：年化约 𝟱.𝟰%，最大回撤约 𝟰.𝟲%。



所有配置共用同一信号引擎、同样的保护机制和同样的周五平仓。



Balanced 和 Conservative 配置的 set 文件发布在评论区。



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输入参数



信号

- InpRsiBuy：做多的 RSI 超卖阈值

- InpRsiSell：做空的 RSI 超买阈值

- InpRsiPeriod：RSI 周期

- InpEmaPeriod：趋势 EMA 周期

- InpAtrPeriod：ATR 周期



拉伸确认

- InpUseStretch：启用价格拉伸确认

- InpStretchEma：快速参考 EMA 周期

- InpStretchTh：距快速 EMA 的最小距离（ATR）



离场

- InpSlAtrMult：止损（ATR 倍数）

- InpTpAtrMult：止盈（ATR 倍数）

- InpMaxBars：N 根K线后强制平仓



保本

- InpUseBreakEven：启用保本

- InpBeTrigger：触发保本的盈利（ATR）

- InpBeOffset：锁定在入场价之外的 ATR



移动止损

- InpUseTrailing：启用移动止损

- InpTsActivation：启动移动止损的盈利（ATR）

- InpTsDistance：距最优价格的移动距离（ATR）



手数设置

- InpLotMode：固定手数、固定美元风险或余额百分比

- InpFixedLots：固定模式下的手数

- InpRiskUSD：每笔交易的美元风险

- InpRiskPercent：每笔交易占余额的风险百分比

- InpAllowMinLot：计算结果低于最小手数时使用最小手数

- InpMaxLots：仓位大小的硬性上限

经纪商佣金自动从账户成交历史中检测。



恢复设置

- InpMMMode：恢复关闭、马丁格尔或反马丁格尔

- InpTriggerN：启动恢复所需的连续亏损（或盈利）次数

- InpMultiplier：风险倍数，每次新亏损时再次应用

- InpHoldTrades：重置前维持较高风险的盈利交易数

- InpMaxRecovery：强制重置前的最大恢复交易数



交易时间

- InpUseTimeFilter：启用入场时间窗口

- InpStartHour：入场开始小时（服务器时间）

- InpEndHour：入场结束小时（服务器时间）

- InpCloseFriday：周五晚间平掉所有仓位

- InpFridayHour：周五平仓小时（服务器时间）



面板

- ShowPanel：在图表上显示信息面板

- PanelX / PanelY：面板位置

- PanelTextColor / PanelBGColor：面板文字与背景颜色



技术参数

- InpMagic：本 EA 交易的识别码

- InpSlippagePoints：可接受的最大滑点（point）

- InpMaxSpreadPoints：入场允许的最大点差（0 = 关闭）

- InpTradeComment：订单上显示的注释



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建议



- 品种：XAUUSD（黄金）

- 周期：M5

- 账户：低佣金的 ECN / Raw spread 账户

- 建议入金：1000 美元或以上

- 在 VPS 上保持 EA 全天候（24/5）运行



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重要提示



默认配置使用可选的马丁格尔类型恢复系统，在连续亏损后增加交易风险。它完全可配置、可关闭（Conservative 配置不使用任何恢复机制）。实盘前请阅读"风险配置"部分。



包含真实成本的回测连同确切测试条件展示在截图中。恢复系统会同时放大盈利和亏损：请先在模拟账户中测试您打算使用的配置。过往表现不代表未来结果。



