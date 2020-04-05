NORD500 EA - Мультимодульная система для US500 / SP500 M5





Три независимые логики, одна цель: устойчивая статистика при постоянном контроле риска.





ОБЗОР





Nord500 EA - полностью автоматическая мультимодульная система, разработанная и протестированная более чем на шести годах данных US500 в реалистичных брокерских условиях, с учётом исторического спреда и ночного свопа.





Вместо одной идеи Nord500 объединяет три независимых модуля, каждый со своей логикой и своим временным окном.





Модуль A - основной движок: избирательная дневная модель с тремя внутренними подсистемами. Она оценивает рынок раз в день и исполняет сигналы в начале следующего торгового дня - тайминг, специально выбранный для минимизации ночных издержек финансирования. Максимум 3 одновременные единицы.





Модуль B - недельная модель тайминга с фиксированным окном входа и выхода, работающая в совершенно ином ритме, чем модуль A.





Модуль C - опциональный внутридневной модуль (по умолчанию отключён), работающий только в основную сессию и всегда закрывающий позиции до конца дня.





Все модули формируют единую агрегированную экспозицию: противоположные внутренние сигналы взаимно компенсируются, а не накапливают позиции, снижая использование маржи и расходы на спред. Советник работает на счетах hedging и netting и полностью восстанавливает своё состояние после перезапуска терминала.





ЧТО СОВЕТНИК НЕ ДЕЛАЕТ





• Никакого мартингейла

• Никакой сетки

• Никакого наращивания позиций

• Избирательность по построению

• Никаких трюков с чтением истории

• Без переоптимизации





Избирательная по построению, настоящая торговая стратегия, а не артефакт оптимизатора.





ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ





1. Lot mode: фиксированный лот, процент от баланса или Fixed Ratio.

2. Fixed lot per unit: лот в фиксированном режиме.

3. Percent of balance: риск на единицу в процентном режиме (лот = баланс x процент / 100 / 1000).

4. Fixed Ratio base lot: начальный лот (размер уровня) для модели Fixed Ratio.

5. Fixed Ratio delta: прибыль, необходимая для перехода на следующий уровень. Депозиты не завышают уровни; выводы средств автоматически их снижают.

6. Max lot per unit: предохранительный лимит для каждой единицы.

7. Volatility-adjusted unit size: автоматически уменьшает размер единиц на турбулентном рынке.

8. Emergency stop per unit: защитный выход в единицах цены (0 = отключено).

9. Enable module A / B / C: независимое включение и отключение каждого модуля.

10. Broker GMT offset: смещение GMT вашего брокера (по умолчанию 3); всё внутреннее время подстраивается автоматически.

11. Max spread to open: входы пропускаются при спреде выше этого значения.

12. Max deviation: допустимое проскальзывание в пунктах.

13. Magic number: идентификатор ордеров.

14. Параметры панели: панель на графике (статус, баланс, общий и дневной P/L, просадка, время сервера), позиция и цвета.





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ БРОКЕРА





- Символ: US500 / SP500 / SPX500 (CFD на индекс S&P 500).

- Таймфрейм: M5.

- Счёт: низкий спред, нулевая комиссия по индексам, hedging или netting.

- Плечо: минимум 1:20, рекомендуется 1:100 и выше.

- Стоимость пункта: настройки откалиброваны для символов, где 1 пункт равен 1 USD на лот. Если у вашего брокера 10 USD за пункт, делите лоты на 10.

- Минимальный депозит: 1 000 USD при консервативных настройках.

- Настоятельно рекомендуется VPS для непрерывной работы.

- Для бэктестов достаточно быстрой модели "1 minute OHLC".





ПОДДЕРЖКА





После покупки свяжитесь со мной здесь, на MQL5, личным сообщением: вы получите оптимизированные сет-файлы (Conservative, Balanced, Aggressive) и помощь в настройке под вашего брокера.





ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ





Торговля связана со значительным риском. Прошлые результаты, как в бэктесте, так и в реальной торговле, не гарантируют будущих. Всегда тестируйте советник в тестере стратегий и на демо-счёте в условиях вашего брокера перед реальной торговлей. Агрессивные конфигурации могут давать глубокие просадки: оценивая любой отчёт, всегда смотрите на значение "Drawdown relative", а не только на максимальную просадку в заголовке. Выбирайте конфигурацию риска, соответствующую капиталу, которым вы готовы рисковать. Этот продукт - торговый инструмент, а не финансовая рекомендация.



