Nord500 EA

NORD500 EA - Мультимодульная система для US500 / SP500 M5

Три независимые логики, одна цель: устойчивая статистика при постоянном контроле риска.

ОБЗОР

Nord500 EA - полностью автоматическая мультимодульная система, разработанная и протестированная более чем на шести годах данных US500 в реалистичных брокерских условиях, с учётом исторического спреда и ночного свопа.

Вместо одной идеи Nord500 объединяет три независимых модуля, каждый со своей логикой и своим временным окном.

Модуль A - основной движок: избирательная дневная модель с тремя внутренними подсистемами. Она оценивает рынок раз в день и исполняет сигналы в начале следующего торгового дня - тайминг, специально выбранный для минимизации ночных издержек финансирования. Максимум 3 одновременные единицы.

Модуль B - недельная модель тайминга с фиксированным окном входа и выхода, работающая в совершенно ином ритме, чем модуль A.

Модуль C - опциональный внутридневной модуль (по умолчанию отключён), работающий только в основную сессию и всегда закрывающий позиции до конца дня.

Все модули формируют единую агрегированную экспозицию: противоположные внутренние сигналы взаимно компенсируются, а не накапливают позиции, снижая использование маржи и расходы на спред. Советник работает на счетах hedging и netting и полностью восстанавливает своё состояние после перезапуска терминала.

ЧТО СОВЕТНИК НЕ ДЕЛАЕТ

• Никакого мартингейла
• Никакой сетки
• Никакого наращивания позиций
• Избирательность по построению
• Никаких трюков с чтением истории
• Без переоптимизации

Избирательная по построению, настоящая торговая стратегия, а не артефакт оптимизатора.

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Lot mode: фиксированный лот, процент от баланса или Fixed Ratio.
2. Fixed lot per unit: лот в фиксированном режиме.
3. Percent of balance: риск на единицу в процентном режиме (лот = баланс x процент / 100 / 1000).
4. Fixed Ratio base lot: начальный лот (размер уровня) для модели Fixed Ratio.
5. Fixed Ratio delta: прибыль, необходимая для перехода на следующий уровень. Депозиты не завышают уровни; выводы средств автоматически их снижают.
6. Max lot per unit: предохранительный лимит для каждой единицы.
7. Volatility-adjusted unit size: автоматически уменьшает размер единиц на турбулентном рынке.
8. Emergency stop per unit: защитный выход в единицах цены (0 = отключено).
9. Enable module A / B / C: независимое включение и отключение каждого модуля.
10. Broker GMT offset: смещение GMT вашего брокера (по умолчанию 3); всё внутреннее время подстраивается автоматически.
11. Max spread to open: входы пропускаются при спреде выше этого значения.
12. Max deviation: допустимое проскальзывание в пунктах.
13. Magic number: идентификатор ордеров.
14. Параметры панели: панель на графике (статус, баланс, общий и дневной P/L, просадка, время сервера), позиция и цвета.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ БРОКЕРА

- Символ: US500 / SP500 / SPX500 (CFD на индекс S&P 500).
- Таймфрейм: M5.
- Счёт: низкий спред, нулевая комиссия по индексам, hedging или netting.
- Плечо: минимум 1:20, рекомендуется 1:100 и выше.
- Стоимость пункта: настройки откалиброваны для символов, где 1 пункт равен 1 USD на лот. Если у вашего брокера 10 USD за пункт, делите лоты на 10.
- Минимальный депозит: 1 000 USD при консервативных настройках.
- Настоятельно рекомендуется VPS для непрерывной работы.
- Для бэктестов достаточно быстрой модели "1 minute OHLC".

ПОДДЕРЖКА

После покупки свяжитесь со мной здесь, на MQL5, личным сообщением: вы получите оптимизированные сет-файлы (Conservative, Balanced, Aggressive) и помощь в настройке под вашего брокера.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Торговля связана со значительным риском. Прошлые результаты, как в бэктесте, так и в реальной торговле, не гарантируют будущих. Всегда тестируйте советник в тестере стратегий и на демо-счёте в условиях вашего брокера перед реальной торговлей. Агрессивные конфигурации могут давать глубокие просадки: оценивая любой отчёт, всегда смотрите на значение "Drawdown relative", а не только на максимальную просадку в заголовке. Выбирайте конфигурацию риска, соответствующую капиталу, которым вы готовы рисковать. Этот продукт - торговый инструмент, а не финансовая рекомендация.

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4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Marea EA
Pasquale Antonio Mignoli
5 (1)
Эксперты
MAREA EA — ТОРГОВЛЯ ВОЗВРАТА К СРЕДНЕМУ (RANGE FADER) Marea EA — это бесплатная, полностью автоматическая система возврата к среднему (mean reversion) для EURUSD H4. Она делает одну вещь и делает её дисциплинированно: когда цена закрывается в крайней зоне своего недавнего диапазона, Marea открывает сделку против движения и ждёт возврата к середине. ------------------------------------------------------------- КАК ЭТО РАБОТАЕТ 1. Marea измеряет диапазон максимум-минимум последних 80 баров (ок
FREE
Areus EA
Pasquale Antonio Mignoli
Эксперты
— ТРЕНДОВО-РЕВЕРСИВНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЗОЛОТА С ИИ-ФИЛЬТРОМ Символ: XAUUSD (золото)  |  Таймфрейм: H1  |  Платформа: MetaTrader 5 ОБЗОР Areus EA — полностью автоматическая торговая система для XAUUSD, построенная на двухуровневой архитектуре: 1. Уровень сигнала — набор независимо проверенных технических сетапов генерирует кандидатов на сделку на таймфрейме H1. 2. Уровень решения — проприетарный ИИ-фильтр (модель машинного обучения Gradient Boosting) оценивает каждого кандидата по
Wick And Bone EA
Pasquale Antonio Mignoli
Эксперты
& — СИСТЕМА ЧИСТОГО ДЛЯ ЗОЛОТА С ИИ-ФИЛЬТРОМ Символ: XAUUSD (золото)  |  Таймфрейм: H1  |  Платформа: MetaTrader 5 ОБЗОР Wick & Bone EA торгует XAUUSD с помощью распознавания паттернов чистого price action — входами не управляет ни один классический индикатор. Система работает на двух уровнях: 1. Уровень сигнала — свечные паттерны и паттерны структуры диапазона, определяемые непосредственно на «сыром» ценовом графике H1, генерируют кандидатов на
Maestrale EA
Pasquale Antonio Mignoli
Эксперты
— ВОЗВРАТ К СРЕДНЕМУ НА Символ: (Золото)  |  Таймфрейм:   |  Платформа: Maestrale EA — полностью автоматическая система возврата к среднему для XAUUSD M5. Она покупает перепроданные откаты в восходящем тренде и продаёт перекупленные пики в нисходящем, с фиксированным стоп-лоссом на основе ATR, тейк-профитом в ATR и выходом по времени для каждой позиции. Одна позиция за раз, без сетки, без скрытого усреднения. -----
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