Marea EA

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MAREA EA — ТОРГОВЛЯ ВОЗВРАТА К СРЕДНЕМУ (RANGE FADER)

Marea EA — это бесплатная, полностью автоматическая система возврата к среднему (mean reversion) для EURUSD H4. Она делает одну вещь и делает её дисциплинированно: когда цена закрывается в крайней зоне своего недавнего диапазона, Marea открывает сделку против движения и ждёт возврата к середине.

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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Marea измеряет диапазон максимум-минимум последних 80 баров (около двух недель на H4).

2. Когда бар закрывается во внешних 5% диапазона, советник открывает один рыночный ордер против движения: покупка у нижней границы диапазона, продажа у верхней.

3. Позиция закрывается одним из трёх выходов:
   - Выход по времени: через 36 баров (около 6 торговых дней), основной выход;
   - Катастрофический стоп-лосс: 250 пипсов, срабатывает лишь в небольшой части сделок;
   - Опциональный тейк-профит по диапазону: по умолчанию отключён.

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ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Сигнал
- LookbackBars: количество баров для расчёта диапазона
- Threshold: ширина крайней зоны входа (0.05 = 5% диапазона)
- WarmupBars: минимальное количество баров истории перед началом торговли

Фильтр ролловера
- SkipRollover: пропускать бар, содержащий ежедневный ролловер
- GMTOffsetWinter: зимнее смещение GMT сервера брокера
- ServerUsesUS_DST: true, если сервер следует летнему времени США

Выход
- StopLossPips: стоп-лосс в пипсах
- TimeoutBars: принудительное закрытие через N баров
- UseRangeTP: включить тейк-профит по диапазону
- TPRangeFraction: положение TP внутри диапазона (0.5 = середина)

Безубыток и трейлинг
- BreakEvenPips: прибыль в пипсах для активации безубытка (0 = выкл.)
- BreakEvenLockPips: пипсы, фиксируемые за ценой входа
- TrailingStartPips: прибыль в пипсах для запуска трейлинга (0 = выкл.)
- TrailingStopPips: дистанция трейлинг-стопа в пипсах

Управление капиталом
- LotMode: фиксированный лот или процент от баланса
- FixedLots: размер лота в фиксированном режиме
- BalancePercent: процент от баланса (лот = баланс x % / 100 / 1000)
- MaxPositions: максимум одновременных позиций (0 = без ограничений)

Панель и график
- ShowPanel: показывать информационную панель на графике
- PanelX / PanelY: положение панели
- PanelTextColor / PanelBGColor: цвета текста и фона панели
- ShowRangeLines: показывать линии диапазона на графике
- RangeLineColor / EntryZoneColor: цвета границ диапазона и зон входа

Технические
- MagicNumber: идентификатор сделок советника
- SlippagePoints: максимально допустимое проскальзывание в пунктах
- MaxSpreadPips: максимальный спред для входа (0 = выкл.)
- TradeComment: комментарий к ордерам

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РЕКОМЕНДАЦИИ

- Символ: EURUSD
- Таймфрейм: H4
- Счёт: ECN / Raw spread с низкими комиссиями, требуется счёт hedging (netting не поддерживается: советник управляет несколькими независимыми позициями)
- Рекомендуемый депозит: 1000 USD на 0.01 лота
- Настройки GMT: для распространённых брокеров GMT+2/+3 оставьте значения по умолчанию (GMTOffsetWinter = 2, ServerUsesUS_DST = true).

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ЧЕСТНЫЕ ОЖИДАНИЯ

Результаты зависят от котировок брокера, спреда и комиссий. Бэктесты с реалистичными издержками показаны на скриншотах с точными условиями тестирования. Прошлые результаты не гарантируют будущих: сначала протестируйте на демо-счёте, как и любой советник.

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Если Marea вам полезна, честный отзыв — лучший способ поддержать её развитие. По вопросам и проблемам пишите в разделе «Комментарии».

Отзывы 1
Anthony
217
Anthony 2026.08.08 00:22 
 

very good. it generates good profit as well

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XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
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SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
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4.5 (20)
Эксперты
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Фильтр:
Anthony
217
Anthony 2026.08.08 00:22 
 

very good. it generates good profit as well

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