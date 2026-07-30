Marea EA
- Эксперты
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- Версия: 1.50
- Обновлено: 3 августа 2026
MAREA EA — ТОРГОВЛЯ ВОЗВРАТА К СРЕДНЕМУ (RANGE FADER)
Marea EA — это бесплатная, полностью автоматическая система возврата к среднему (mean reversion) для EURUSD H4. Она делает одну вещь и делает её дисциплинированно: когда цена закрывается в крайней зоне своего недавнего диапазона, Marea открывает сделку против движения и ждёт возврата к середине.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1. Marea измеряет диапазон максимум-минимум последних 80 баров (около двух недель на H4).
2. Когда бар закрывается во внешних 5% диапазона, советник открывает один рыночный ордер против движения: покупка у нижней границы диапазона, продажа у верхней.
3. Позиция закрывается одним из трёх выходов:
- Выход по времени: через 36 баров (около 6 торговых дней), основной выход;
- Катастрофический стоп-лосс: 250 пипсов, срабатывает лишь в небольшой части сделок;
- Опциональный тейк-профит по диапазону: по умолчанию отключён.
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ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Сигнал
- LookbackBars: количество баров для расчёта диапазона
- Threshold: ширина крайней зоны входа (0.05 = 5% диапазона)
- WarmupBars: минимальное количество баров истории перед началом торговли
Фильтр ролловера
- SkipRollover: пропускать бар, содержащий ежедневный ролловер
- GMTOffsetWinter: зимнее смещение GMT сервера брокера
- ServerUsesUS_DST: true, если сервер следует летнему времени США
Выход
- StopLossPips: стоп-лосс в пипсах
- TimeoutBars: принудительное закрытие через N баров
- UseRangeTP: включить тейк-профит по диапазону
- TPRangeFraction: положение TP внутри диапазона (0.5 = середина)
Безубыток и трейлинг
- BreakEvenPips: прибыль в пипсах для активации безубытка (0 = выкл.)
- BreakEvenLockPips: пипсы, фиксируемые за ценой входа
- TrailingStartPips: прибыль в пипсах для запуска трейлинга (0 = выкл.)
- TrailingStopPips: дистанция трейлинг-стопа в пипсах
Управление капиталом
- LotMode: фиксированный лот или процент от баланса
- FixedLots: размер лота в фиксированном режиме
- BalancePercent: процент от баланса (лот = баланс x % / 100 / 1000)
- MaxPositions: максимум одновременных позиций (0 = без ограничений)
Панель и график
- ShowPanel: показывать информационную панель на графике
- PanelX / PanelY: положение панели
- PanelTextColor / PanelBGColor: цвета текста и фона панели
- ShowRangeLines: показывать линии диапазона на графике
- RangeLineColor / EntryZoneColor: цвета границ диапазона и зон входа
Технические
- MagicNumber: идентификатор сделок советника
- SlippagePoints: максимально допустимое проскальзывание в пунктах
- MaxSpreadPips: максимальный спред для входа (0 = выкл.)
- TradeComment: комментарий к ордерам
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РЕКОМЕНДАЦИИ
- Символ: EURUSD
- Таймфрейм: H4
- Счёт: ECN / Raw spread с низкими комиссиями, требуется счёт hedging (netting не поддерживается: советник управляет несколькими независимыми позициями)
- Рекомендуемый депозит: 1000 USD на 0.01 лота
- Настройки GMT: для распространённых брокеров GMT+2/+3 оставьте значения по умолчанию (GMTOffsetWinter = 2, ServerUsesUS_DST = true).
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ЧЕСТНЫЕ ОЖИДАНИЯ
Результаты зависят от котировок брокера, спреда и комиссий. Бэктесты с реалистичными издержками показаны на скриншотах с точными условиями тестирования. Прошлые результаты не гарантируют будущих: сначала протестируйте на демо-счёте, как и любой советник.
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Если Marea вам полезна, честный отзыв — лучший способ поддержать её развитие. По вопросам и проблемам пишите в разделе «Комментарии».
Marea EA — это бесплатная, полностью автоматическая система возврата к среднему (mean reversion) для EURUSD H4. Она делает одну вещь и делает её дисциплинированно: когда цена закрывается в крайней зоне своего недавнего диапазона, Marea открывает сделку против движения и ждёт возврата к середине.
-------------------------------------------------------------
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1. Marea измеряет диапазон максимум-минимум последних 80 баров (около двух недель на H4).
2. Когда бар закрывается во внешних 5% диапазона, советник открывает один рыночный ордер против движения: покупка у нижней границы диапазона, продажа у верхней.
3. Позиция закрывается одним из трёх выходов:
- Выход по времени: через 36 баров (около 6 торговых дней), основной выход;
- Катастрофический стоп-лосс: 250 пипсов, срабатывает лишь в небольшой части сделок;
- Опциональный тейк-профит по диапазону: по умолчанию отключён.
-------------------------------------------------------------
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Сигнал
- LookbackBars: количество баров для расчёта диапазона
- Threshold: ширина крайней зоны входа (0.05 = 5% диапазона)
- WarmupBars: минимальное количество баров истории перед началом торговли
Фильтр ролловера
- SkipRollover: пропускать бар, содержащий ежедневный ролловер
- GMTOffsetWinter: зимнее смещение GMT сервера брокера
- ServerUsesUS_DST: true, если сервер следует летнему времени США
Выход
- StopLossPips: стоп-лосс в пипсах
- TimeoutBars: принудительное закрытие через N баров
- UseRangeTP: включить тейк-профит по диапазону
- TPRangeFraction: положение TP внутри диапазона (0.5 = середина)
Безубыток и трейлинг
- BreakEvenPips: прибыль в пипсах для активации безубытка (0 = выкл.)
- BreakEvenLockPips: пипсы, фиксируемые за ценой входа
- TrailingStartPips: прибыль в пипсах для запуска трейлинга (0 = выкл.)
- TrailingStopPips: дистанция трейлинг-стопа в пипсах
Управление капиталом
- LotMode: фиксированный лот или процент от баланса
- FixedLots: размер лота в фиксированном режиме
- BalancePercent: процент от баланса (лот = баланс x % / 100 / 1000)
- MaxPositions: максимум одновременных позиций (0 = без ограничений)
Панель и график
- ShowPanel: показывать информационную панель на графике
- PanelX / PanelY: положение панели
- PanelTextColor / PanelBGColor: цвета текста и фона панели
- ShowRangeLines: показывать линии диапазона на графике
- RangeLineColor / EntryZoneColor: цвета границ диапазона и зон входа
Технические
- MagicNumber: идентификатор сделок советника
- SlippagePoints: максимально допустимое проскальзывание в пунктах
- MaxSpreadPips: максимальный спред для входа (0 = выкл.)
- TradeComment: комментарий к ордерам
-------------------------------------------------------------
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Символ: EURUSD
- Таймфрейм: H4
- Счёт: ECN / Raw spread с низкими комиссиями, требуется счёт hedging (netting не поддерживается: советник управляет несколькими независимыми позициями)
- Рекомендуемый депозит: 1000 USD на 0.01 лота
- Настройки GMT: для распространённых брокеров GMT+2/+3 оставьте значения по умолчанию (GMTOffsetWinter = 2, ServerUsesUS_DST = true).
-------------------------------------------------------------
ЧЕСТНЫЕ ОЖИДАНИЯ
Результаты зависят от котировок брокера, спреда и комиссий. Бэктесты с реалистичными издержками показаны на скриншотах с точными условиями тестирования. Прошлые результаты не гарантируют будущих: сначала протестируйте на демо-счёте, как и любой советник.
-------------------------------------------------------------
Если Marea вам полезна, честный отзыв — лучший способ поддержать её развитие. По вопросам и проблемам пишите в разделе «Комментарии».
very good. it generates good profit as well