MAREA EA — ТОРГОВЛЯ ВОЗВРАТА К СРЕДНЕМУ (RANGE FADER)



Marea EA — это бесплатная, полностью автоматическая система возврата к среднему (mean reversion) для EURUSD H4. Она делает одну вещь и делает её дисциплинированно: когда цена закрывается в крайней зоне своего недавнего диапазона, Marea открывает сделку против движения и ждёт возврата к середине.



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КАК ЭТО РАБОТАЕТ



1. Marea измеряет диапазон максимум-минимум последних 80 баров (около двух недель на H4).



2. Когда бар закрывается во внешних 5% диапазона, советник открывает один рыночный ордер против движения: покупка у нижней границы диапазона, продажа у верхней.



3. Позиция закрывается одним из трёх выходов:

- Выход по времени: через 36 баров (около 6 торговых дней), основной выход;

- Катастрофический стоп-лосс: 250 пипсов, срабатывает лишь в небольшой части сделок;

- Опциональный тейк-профит по диапазону: по умолчанию отключён.



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ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



Сигнал

- LookbackBars: количество баров для расчёта диапазона

- Threshold: ширина крайней зоны входа (0.05 = 5% диапазона)

- WarmupBars: минимальное количество баров истории перед началом торговли



Фильтр ролловера

- SkipRollover: пропускать бар, содержащий ежедневный ролловер

- GMTOffsetWinter: зимнее смещение GMT сервера брокера

- ServerUsesUS_DST: true, если сервер следует летнему времени США



Выход

- StopLossPips: стоп-лосс в пипсах

- TimeoutBars: принудительное закрытие через N баров

- UseRangeTP: включить тейк-профит по диапазону

- TPRangeFraction: положение TP внутри диапазона (0.5 = середина)



Безубыток и трейлинг

- BreakEvenPips: прибыль в пипсах для активации безубытка (0 = выкл.)

- BreakEvenLockPips: пипсы, фиксируемые за ценой входа

- TrailingStartPips: прибыль в пипсах для запуска трейлинга (0 = выкл.)

- TrailingStopPips: дистанция трейлинг-стопа в пипсах



Управление капиталом

- LotMode: фиксированный лот или процент от баланса

- FixedLots: размер лота в фиксированном режиме

- BalancePercent: процент от баланса (лот = баланс x % / 100 / 1000)

- MaxPositions: максимум одновременных позиций (0 = без ограничений)



Панель и график

- ShowPanel: показывать информационную панель на графике

- PanelX / PanelY: положение панели

- PanelTextColor / PanelBGColor: цвета текста и фона панели

- ShowRangeLines: показывать линии диапазона на графике

- RangeLineColor / EntryZoneColor: цвета границ диапазона и зон входа



Технические

- MagicNumber: идентификатор сделок советника

- SlippagePoints: максимально допустимое проскальзывание в пунктах

- MaxSpreadPips: максимальный спред для входа (0 = выкл.)

- TradeComment: комментарий к ордерам



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РЕКОМЕНДАЦИИ



- Символ: EURUSD

- Таймфрейм: H4

- Счёт: ECN / Raw spread с низкими комиссиями, требуется счёт hedging (netting не поддерживается: советник управляет несколькими независимыми позициями)

- Рекомендуемый депозит: 1000 USD на 0.01 лота

- Настройки GMT: для распространённых брокеров GMT+2/+3 оставьте значения по умолчанию (GMTOffsetWinter = 2, ServerUsesUS_DST = true).



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ЧЕСТНЫЕ ОЖИДАНИЯ



Результаты зависят от котировок брокера, спреда и комиссий. Бэктесты с реалистичными издержками показаны на скриншотах с точными условиями тестирования. Прошлые результаты не гарантируют будущих: сначала протестируйте на демо-счёте, как и любой советник.



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