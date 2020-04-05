𝗔𝗥𝗘𝗨𝗦 𝗘𝗔 — ТРЕНДОВО-РЕВЕРСИВНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЗОЛОТА С ИИ-ФИЛЬТРОМ



Символ: XAUUSD (золото) | Таймфрейм: H1 | Платформа: MetaTrader 5



ОБЗОР



Areus EA — полностью автоматическая торговая система для XAUUSD, построенная на двухуровневой архитектуре:



1. Уровень сигнала — набор независимо проверенных технических сетапов генерирует кандидатов на сделку на таймфрейме H1.

2. Уровень решения — проприетарный ИИ-фильтр (модель машинного обучения Gradient Boosting) оценивает каждого кандидата по десяткам характеристик рыночного контекста: режим волатильности, структура старших таймфреймов, сессия, состояние спреда и другое. Торгуются только сигналы, которые модель оценивает выше валидированного порога уверенности. Всё остальное отклоняется до того, как сможет стоить вам денег.



ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА



Текущая цена: $499. Цена повышается на $50 за каждые 10 проданных копий. Финальная цена составит $1 999 — количество копий в обращении остаётся ограниченным, чтобы рынок не смог подстроиться под стратегию.



Доступна аренда, если вы хотите протестировать систему на реальном счёте перед покупкой полной лицензии.



ЧЕМ 𝗔𝗥𝗘𝗨𝗦 𝗘𝗔 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ



• Без мартингейла

• Без сеточной торговли (grid)

• Без хеджирования и усреднения позиций

• Без умножения лота после убытка

• Без неограниченной экспозиции — одна позиция за раз, всегда защищённая реальным Stop Loss с момента открытия

• Без «режима восстановления», скрытых сделок и трюков для сглаживания кривой средств



Каждая сделка открывается с реальными Stop Loss и Take Profit, установленными при входе в рынок. Риск на сделку известен заранее и никогда не увеличивается ради «отыгрыша» серии убытков.



ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



1. Fixed Lots — фиксированный лот, используется когда Risk % = 0

2. Risk % — автоматический расчёт лота от капитала (1 = риск ≈1% на сделку)

3. Max Drawdown % — необязательный предохранитель по просадке (0 = отключён)

4. Stop Loss / Take Profit / Trailing Stop multiplier — выходы как кратные ATR

5. Max holding time — максимальная длительность сделки (в барах H1)

6. Max Spread — пропускает входы выше этого спреда (0 = отключён)

7. Session start / Session end — торговое временное окно

8. Broker Server GMT offset — смещение GMT сервера брокера

9. Magic Number и Max Slippage — общие настройки



БЫСТРЫЙ СТАРТ (1 МИНУТА)



1. Прикрепите советник к одному графику XAUUSD H1. Включите алготрейдинг.

2. Установите Broker Server GMT offset в соответствии с GMT сервера вашего брокера.

3. Выберите объём: фиксированный лот (рекомендуется) или Risk %.

4. По желанию задайте Max Drawdown % как персональный предохранитель.

5. Для бесперебойной работы 24/5 рекомендуется VPS.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ БРОКЕРА



• Символ: XAUUSD / Gold

• Таймфрейм графика: H1

• Тип счёта: Неттинговый или хеджинговый — поддерживаются оба (одновременные противоположные позиции никогда не используются)

• Кредитное плечо: минимум 1:100, предпочтительно 1:200+ (снижает использование маржи)

• Тип брокера: ECN/Raw-счёт с низким спредом

• Минимальный депозит: $1 000 (используйте консервативный Risk %)

• Рекомендуемый депозит: $10 000 при рекомендуемой конфигурации с фиксированным лотом, либо уменьшите лот для меньших счетов

• VPS: Рекомендуется для непрерывной работы 24/5



ПОДДЕРЖКА



Поддержка охватывает установку, настройку, совместимость с брокерами и вопросы бэктестинга — ответ обычно в течение 24 часов в разделе комментариев или в личных сообщениях. ИИ-фильтр и базовые сетапы являются проприетарными; внутренняя торговая логика не раскрывается.



ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ



Рекомендуемый сопутствующий продукт: Wick & Bone EA — подход чистого price action на той же паре. Обе системы используют некоррелированную логику входов и могут работать на одном счёте с независимыми Magic Number, сглаживая совокупную кривую средств.



ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ



• Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. Условия рынка золота могут меняться; всегда сначала тестируйте на демо-счёте, прежде чем задействовать реальный капитал.

• Стратегия торгует в режиме intraday-swing (среднее время удержания: от часов до нескольких дней) — это не скальпер, он не чувствителен к нескольким миллисекундам задержки, хотя VPS всё равно рекомендуется.

• Не покупайте этот советник на деньги, потерю которых вы не можете себе позволить. Если продавец обещает гарантированную прибыль — он лжёт; я никогда так не поступлю.



