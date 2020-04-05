Wick And Bone EA

𝗪𝗜𝗖𝗞 & 𝗕𝗢𝗡𝗘 𝗘𝗔 — СИСТЕМА ЧИСТОГО 𝗣𝗥𝗜𝗖𝗘 𝗔𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 ДЛЯ ЗОЛОТА С ИИ-ФИЛЬТРОМ



Символ: XAUUSD (золото) | Таймфрейм: H1 | Платформа: MetaTrader 5



ОБЗОР



Wick & Bone EA торгует XAUUSD с помощью распознавания паттернов чистого price action — входами не управляет ни один классический индикатор. Система работает на двух уровнях:



1. Уровень сигнала — свечные паттерны и паттерны структуры диапазона, определяемые непосредственно на «сыром» ценовом графике H1, генерируют кандидатов на сделку. Ничего производного, ничего запаздывающего.

2. Уровень решения — проприетарный ИИ-фильтр (модель Gradient Boosting), обученный почти на десятилетии истории золота, оценивает каждый паттерн в полном рыночном контексте: режим волатильности, тренд старших таймфреймов, сессия, время суток. Модель выучила, какие сетапы действительно работали, а какие лишь выглядят правильными, но исторически таковыми не были. Паттерны с низкой уверенностью отклоняются до того, как смогут стоить вам денег.



ЧЕМ 𝗪𝗜𝗖𝗞 & 𝗕𝗢𝗡𝗘 𝗘𝗔 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ



• Без мартингейла

• Без сеточной торговли (grid)

• Без хеджирования и усреднения позиций

• Без умножения лота после убытка

• Без неограниченной экспозиции — одна позиция за раз, всегда защищённая реальным Stop Loss с момента открытия

• Без «режима восстановления», скрытых сделок и трюков для сглаживания кривой средств



В тестере стратегий советник выполняет ровно тот же код и ту же логику управления риском, что и в реальной торговле: никаких скрытых сделок, никакого иного поведения в лайве. Честное примечание: ИИ-модель, поставляемая с советником, обучена на прошлой истории, поэтому бэктест на тех же годах частично является in-sample и будет склонен завышать результаты. Рассматривайте свой бэктест как проверку поведения советника — а не как обещание будущей доходности.



ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА



Текущая цена: $499. Цена повышается на $50 за каждые 10 проданных копий. Финальная цена составит $1 999 — количество копий в обращении остаётся ограниченным, чтобы рынок не смог подстроиться под стратегию.



Доступна аренда, если вы хотите протестировать систему на реальном счёте перед покупкой полной лицензии.



ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



1. Fixed Lots — фиксированный лот, используется когда Risk % = 0

2. Risk % — автоматический расчёт лота от капитала (1 = риск ≈1% на сделку)

3. Max Drawdown % — необязательный предохранитель по просадке (0 = отключён)

4. Stop Loss / Take Profit / Trailing Stop multiplier — выходы как кратные ATR

5. Max holding time — максимальная длительность сделки (в барах H1)

6. Max Spread — пропускает входы выше этого спреда (0 = отключён)

7. Session start / Session end — торговое временное окно

8. Broker Server GMT offset — смещение GMT сервера брокера

9. Magic Number и Max Slippage — общие настройки



БЫСТРЫЙ СТАРТ (1 МИНУТА)



1. Прикрепите советник к одному графику XAUUSD H1. Включите алготрейдинг.

2. Установите Broker Server GMT offset в соответствии с GMT сервера вашего брокера.

3. Выберите объём: фиксированный лот (рекомендуется) или Risk %.

4. По желанию задайте Max Drawdown % как персональный предохранитель.

5. Для бесперебойной работы 24/5 рекомендуется VPS.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ БРОКЕРА



• Символ: XAUUSD / Gold (проверьте суффикс брокера, напр. XAUUSD.m)

• Таймфрейм графика: H1

• Тип счёта: Неттинговый или хеджинговый — поддерживаются оба

• Кредитное плечо: минимум 1:100, предпочтительно 1:200+

• Тип брокера: ECN/Raw-счёт с низким спредом, настоятельно рекомендуется

• Минимальный депозит: $1 000 (используйте консервативный Risk %)

• Рекомендуемый депозит: $10 000 при рекомендуемой конфигурации с фиксированным лотом, либо уменьшите лот для меньших счетов

• VPS: Рекомендуется для непрерывной работы 24/5



ПОДДЕРЖКА



Поддержка охватывает установку, настройку, совместимость с брокерами и вопросы бэктестинга — ответ обычно в течение 24 часов в разделе комментариев или в личных сообщениях. Логика паттернов и ИИ-модель являются проприетарными; внутренняя торговая логика не раскрывается.



ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ



Рекомендуемый сопутствующий продукт: Areus EA — классический технический подход на той же паре с исторически более гладкой кривой средств. Обе системы используют некоррелированную логику входов и могут работать вместе на одном счёте с независимыми Magic Number.



ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ



• Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. Всегда сначала тестируйте на демо-счёте.

• Среднее время удержания сделки — от часов до нескольких дней; это не скальпер, он не чувствителен к нескольким миллисекундам задержки.

• Не покупайте этот советник на деньги, потерю которых вы не можете себе позволить. Если продавец обещает гарантированную прибыль — он лжёт; я никогда так не поступлю.



