Wick And Bone EA

𝗪𝗜𝗖𝗞 & 𝗕𝗢𝗡𝗘 𝗘𝗔 — СИСТЕМА ЧИСТОГО 𝗣𝗥𝗜𝗖𝗘 𝗔𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 ДЛЯ ЗОЛОТА С ИИ-ФИЛЬТРОМ

Символ: XAUUSD (золото)  |  Таймфрейм: H1  |  Платформа: MetaTrader 5

ОБЗОР

Wick & Bone EA торгует XAUUSD с помощью распознавания паттернов чистого price action — входами не управляет ни один классический индикатор. Система работает на двух уровнях:

1. Уровень сигнала — свечные паттерны и паттерны структуры диапазона, определяемые непосредственно на «сыром» ценовом графике H1, генерируют кандидатов на сделку. Ничего производного, ничего запаздывающего.
2. Уровень решения — проприетарный ИИ-фильтр (модель Gradient Boosting), обученный почти на десятилетии истории золота, оценивает каждый паттерн в полном рыночном контексте: режим волатильности, тренд старших таймфреймов, сессия, время суток. Модель выучила, какие сетапы действительно работали, а какие лишь выглядят правильными, но исторически таковыми не были. Паттерны с низкой уверенностью отклоняются до того, как смогут стоить вам денег.

ЧЕМ 𝗪𝗜𝗖𝗞 & 𝗕𝗢𝗡𝗘 𝗘𝗔 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

• Без мартингейла
• Без сеточной торговли (grid)
• Без хеджирования и усреднения позиций
• Без умножения лота после убытка
• Без неограниченной экспозиции — одна позиция за раз, всегда защищённая реальным Stop Loss с момента открытия
• Без «режима восстановления», скрытых сделок и трюков для сглаживания кривой средств

В тестере стратегий советник выполняет ровно тот же код и ту же логику управления риском, что и в реальной торговле: никаких скрытых сделок, никакого иного поведения в лайве. Честное примечание: ИИ-модель, поставляемая с советником, обучена на прошлой истории, поэтому бэктест на тех же годах частично является in-sample и будет склонен завышать результаты. Рассматривайте свой бэктест как проверку поведения советника — а не как обещание будущей доходности.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Текущая цена: $499. Цена повышается на $50 за каждые 10 проданных копий. Финальная цена составит $1 999 — количество копий в обращении остаётся ограниченным, чтобы рынок не смог подстроиться под стратегию.

Доступна аренда, если вы хотите протестировать систему на реальном счёте перед покупкой полной лицензии.

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Fixed Lots — фиксированный лот, используется когда Risk % = 0
2. Risk % — автоматический расчёт лота от капитала (1 = риск ≈1% на сделку)
3. Max Drawdown % — необязательный предохранитель по просадке (0 = отключён)
4. Stop Loss / Take Profit / Trailing Stop multiplier — выходы как кратные ATR
5. Max holding time — максимальная длительность сделки (в барах H1)
6. Max Spread — пропускает входы выше этого спреда (0 = отключён)
7. Session start / Session end — торговое временное окно
8. Broker Server GMT offset — смещение GMT сервера брокера
9. Magic Number и Max Slippage — общие настройки

БЫСТРЫЙ СТАРТ (1 МИНУТА)

1. Прикрепите советник к одному графику XAUUSD H1. Включите алготрейдинг.
2. Установите Broker Server GMT offset в соответствии с GMT сервера вашего брокера.
3. Выберите объём: фиксированный лот (рекомендуется) или Risk %.
4. По желанию задайте Max Drawdown % как персональный предохранитель.
5. Для бесперебойной работы 24/5 рекомендуется VPS.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ БРОКЕРА

• Символ: XAUUSD / Gold (проверьте суффикс брокера, напр. XAUUSD.m)
• Таймфрейм графика: H1
• Тип счёта: Неттинговый или хеджинговый — поддерживаются оба
• Кредитное плечо: минимум 1:100, предпочтительно 1:200+
• Тип брокера: ECN/Raw-счёт с низким спредом, настоятельно рекомендуется
• Минимальный депозит: $1 000 (используйте консервативный Risk %)
• Рекомендуемый депозит: $10 000 при рекомендуемой конфигурации с фиксированным лотом, либо уменьшите лот для меньших счетов
• VPS: Рекомендуется для непрерывной работы 24/5

ПОДДЕРЖКА

Поддержка охватывает установку, настройку, совместимость с брокерами и вопросы бэктестинга — ответ обычно в течение 24 часов в разделе комментариев или в личных сообщениях. Логика паттернов и ИИ-модель являются проприетарными; внутренняя торговая логика не раскрывается.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ

Рекомендуемый сопутствующий продукт: Areus EA — классический технический подход на той же паре с исторически более гладкой кривой средств. Обе системы используют некоррелированную логику входов и могут работать вместе на одном счёте с независимыми Magic Number.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

• Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. Всегда сначала тестируйте на демо-счёте.
• Среднее время удержания сделки — от часов до нескольких дней; это не скальпер, он не чувствителен к нескольким миллисекундам задержки.
• Не покупайте этот советник на деньги, потерю которых вы не можете себе позволить. Если продавец обещает гарантированную прибыль — он лжёт; я никогда так не поступлю.

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ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
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Marea EA
Pasquale Antonio Mignoli
5 (1)
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MAREA EA — ТОРГОВЛЯ ВОЗВРАТА К СРЕДНЕМУ (RANGE FADER) Marea EA — это бесплатная, полностью автоматическая система возврата к среднему (mean reversion) для EURUSD H4. Она делает одну вещь и делает её дисциплинированно: когда цена закрывается в крайней зоне своего недавнего диапазона, Marea открывает сделку против движения и ждёт возврата к середине. ------------------------------------------------------------- КАК ЭТО РАБОТАЕТ 1. Marea измеряет диапазон максимум-минимум последних 80 баров (ок
FREE
Areus EA
Pasquale Antonio Mignoli
Эксперты
— ТРЕНДОВО-РЕВЕРСИВНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЗОЛОТА С ИИ-ФИЛЬТРОМ Символ: XAUUSD (золото)  |  Таймфрейм: H1  |  Платформа: MetaTrader 5 ОБЗОР Areus EA — полностью автоматическая торговая система для XAUUSD, построенная на двухуровневой архитектуре: 1. Уровень сигнала — набор независимо проверенных технических сетапов генерирует кандидатов на сделку на таймфрейме H1. 2. Уровень решения — проприетарный ИИ-фильтр (модель машинного обучения Gradient Boosting) оценивает каждого кандидата по
Nord500 EA
Pasquale Antonio Mignoli
Эксперты
NORD500 EA - Мультимодульная система для US500 / SP500 M5 Три независимые логики, одна цель: устойчивая статистика при постоянном контроле риска. ОБЗОР Nord500 EA - полностью автоматическая мультимодульная система, разработанная и протестированная более чем на шести годах данных US500 в реалистичных брокерских условиях, с учётом исторического спреда и ночного свопа. Вместо одной идеи Nord500 объединяет три независимых модуля, каждый со своей логикой и своим временным окном. Модуль A - осно
Maestrale EA
Pasquale Antonio Mignoli
Эксперты
— ВОЗВРАТ К СРЕДНЕМУ НА Символ: (Золото)  |  Таймфрейм:   |  Платформа: Maestrale EA — полностью автоматическая система возврата к среднему для XAUUSD M5. Она покупает перепроданные откаты в восходящем тренде и продаёт перекупленные пики в нисходящем, с фиксированным стоп-лоссом на основе ATR, тейк-профитом в ATR и выходом по времени для каждой позиции. Одна позиция за раз, без сетки, без скрытого усреднения. -----
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