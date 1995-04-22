Gold Force expert Updated
- Эксперты
-
- Версия: 2.1
- Активации: 5
G4S EA Learner – Умная адаптивная торговая система
G4S EA Learner — это продвинутый полностью автоматический торговый советник, который объединяет концепции Smart Money, адаптивное обучение и строгое управление рисками.
Разработан для Forex и металлов (XAUUSD, XAGUSD).
🔑 Основные функции
🧠 Самообучающаяся система
-
Анализирует результаты предыдущих сделок
-
Рассчитывает винрейт и среднюю прибыль
-
Автоматически исключает слабые стратегии
🧱 Торговля по Order Block
-
Определяет институциональные зоны на M15, M30, H1, H4
-
Торгует только в зонах высокой вероятности
📊 Адаптация к рынку
-
Тренд
-
Флэт
-
Высокая волатильность
💰 Управление рисками
-
Риск на сделку (%)
-
Динамический расчет лота
-
Ограничение дневных убытков
❄️ Защита от серии убытков
-
Пауза после убыточной серии
⏰ Торговые сессии
-
Лондон: 09:30–11:00
-
Нью-Йорк: 16:30–20:00
📉 Фильтры входа
-
EMA 200
-
RSI
-
ADX
-
Свечные паттерны
-
Order Blocks
📌 Преимущества
✔ Полностью автоматический
✔ Адаптивный
✔ Контроль рисков
✔ Без мартингейла и сеток