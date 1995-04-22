Gold Force expert Updated

G4S EA Learner – Умная адаптивная торговая система

G4S EA Learner — это продвинутый полностью автоматический торговый советник, который объединяет концепции Smart Money, адаптивное обучение и строгое управление рисками.

Разработан для Forex и металлов (XAUUSD, XAGUSD).

🔑 Основные функции

🧠 Самообучающаяся система

  • Анализирует результаты предыдущих сделок

  • Рассчитывает винрейт и среднюю прибыль

  • Автоматически исключает слабые стратегии

🧱 Торговля по Order Block

  • Определяет институциональные зоны на M15, M30, H1, H4

  • Торгует только в зонах высокой вероятности

📊 Адаптация к рынку

  • Тренд

  • Флэт

  • Высокая волатильность

💰 Управление рисками

  • Риск на сделку (%)

  • Динамический расчет лота

  • Ограничение дневных убытков

❄️ Защита от серии убытков

  • Пауза после убыточной серии

⏰ Торговые сессии

  • Лондон: 09:30–11:00

  • Нью-Йорк: 16:30–20:00

📉 Фильтры входа

  • EMA 200

  • RSI

  • ADX

  • Свечные паттерны

  • Order Blocks

📌 Преимущества

✔ Полностью автоматический
✔ Адаптивный
✔ Контроль рисков
✔ Без мартингейла и сеток


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4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Gold Force
Tshikonda Glodie Itizo
Эксперты
G4S EA Learner – Адаптивный советник на основе Order Block и пробоев G4S EA Learner — это продвинутый полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5 , предназначенный для торговли валютными парами и драгоценными металлами (XAUUSD, XAGUSD) . Советник сочетает в себе анализ Order Block , логику пробоев , трендовые и импульсные фильтры , а также самообучающийся модуль , который адаптирует торговое поведение на основе недавних результатов. Стратегия оптимизирована для таймфрейма M15 с и
Gold Force expert
Tshikonda Glodie Itizo
Эксперты
G4S EA Learner – Умная адаптивная торговая система G4S EA Learner — это продвинутый полностью автоматический торговый советник, который объединяет концепции Smart Money , адаптивное обучение и строгое управление рисками . Разработан для Forex и металлов (XAUUSD, XAGUSD) . Основные функции Самообучающаяся система Анализирует результаты предыдущих сделок Рассчитывает винрейт и среднюю прибыль Автоматически исключает слабые стратегии Торговля по Order Block Определяет институциональные зон
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