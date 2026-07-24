SP 500 Index Dual Grid Rocketer

SP500 Index Dual Direction Rocketer

Независимая система пробоя полос Боллинджера для покупки и продажи с отдельной сеточной логикой для каждого направления, трендовым фильтром CCI на стороне продаж и защитой безубытка для каждой отдельной позиции.

Это бесплатная версия EA для SP 500 Index. Чтобы скачать полную версию: Нажмите здесь

Файл .Set можно скачать здесь, либо параметры .set файла указаны в скриншотах

Минимальные требования к счёту:

  • Размер счёта: 250–300 USD (US500/US100/Nasdaq)
  • Размер лота: 0,1 (сетка автоматически увеличивает размер лота в зависимости от движения рынка)
  • Таймфрейм: 1 минута
  • Set-файл: находится в галерее скриншотов, одинаковые параметры для Demo и Live

(Примечание: увеличивайте размер лота в соответствии с размером вашего счёта — как для покупки, так и для продажи.)

Обзор

SP500 Dual Direction BB Grid EA торгует стороны BUY и SELL полностью независимо друг от друга, каждая — со своей собственной логикой входа, своими правилами сетки и своими правилами выхода. Вместо использования единой стратегии, зеркально отражённой в обоих направлениях, логика покупки и логика продажи намеренно ведут себя по-разному — в соответствии с тем, что цена действительно имеет тенденцию вести себя по-разному при движении вверх и при движении вниз.

Этот EA создан для трейдеров, которые хотят получить полностью автоматизированную систему, основанную на чётких правилах, с настраиваемыми элементами контроля риска, а не «чёрный ящик». Каждый параметр открыт и задокументирован, чтобы вы могли настроить его под своего брокера, символ и уровень допустимого риска.

Ключевые особенности

  • Два независимых торговых плеча — логика покупки и продажи работают раздельно, каждую можно включать/выключать по отдельности
  • Входы по пробою полос Боллинджера — свежие пересечения полосы запускают вход, оценка происходит один раз на закрытом баре (без перерисовки, без внутрибарового шума)
  • Фильтр подтверждения тренда по CCI (сторона продаж) — новые сделки на продажу открываются только тогда, когда CCI подтверждает медвежий импульс; на уже открытые позиции фильтр не влияет
  • Сеточное наращивание с фиксированным шагом — размер лота увеличивается на фиксированную величину на каждом слое (не мультипликативный мартингейл)
  • Разная философия сетки для каждого направления — плечо покупки добавляет слои в незафиксированный убыток (усреднение в стиле восстановления), тогда как плечо продажи добавляет слои только в незафиксированную прибыль (пирамидирование прибыльной позиции) — интервалы и условия открытия полностью настраиваются для обеих сторон
  • Раздельная логика выхода для каждого плеча:
    • Покупка: тейк-профит по корзине, измеряемый в пунктах от средневзвешенной цены входа
    • Продажа: денежный стоп-лосс на первом слое, тейк-профит по корзине в пунктах, а также независимый сигнал выхода для сеточных слоёв на основе второго индикатора полос Боллинджера
  • Безубыток для каждой отдельной позиции (сторона продаж) — стоп каждой открытой позиции независимо переносится на цену её собственного входа после того, как цена прошла в прибыль на заданное расстояние, без привязки к средней цене всей корзины
  • Защита от повторного входа в тот же бар и блокировка входов по воскресеньям — не даёт повторно открыть позицию в том же баре, в котором она только что была закрыта, и не открывает новые позиции по воскресеньям
  • Чёткое разделение по magic number — все сделки, управляемые EA, помечаются и изолируются от ручных сделок или сделок других EA на том же счёте
  • Поддержка хеджевых и неттинговых счетов — работает на счетах обоих типов при условии, что брокер допускает то количество одновременно открытых позиций, которое могут потребовать настройки вашей сетки

Как это работает

Плечо покупки

Первый слой открывается при свежем пересечении верхней полосы Боллинджера снизу вверх по цене закрытия. Дополнительные сеточные слои открываются по тому же сигналу, но только когда цена прошла заданное расстояние за пределы самого низкого открытого входа на покупку, и при этом первый слой в данный момент находится в плавающем убытке — то есть сетка расширяется только пока исходная торговая идея ещё не сработала, а не бесконечно. Вся корзина покупок закрывается целиком, как только средневзвешенная цена входа продвинулась в прибыль на заданное количество пунктов. Плечо покупки намеренно не использует стоп-лосс — это осознанный компромисс между риском и доходностью, подробно объяснённый ниже.

Плечо продажи

Первый слой открывается при свежем пересечении нижней полосы Боллинджера сверху вниз по цене закрытия, но только когда фильтр CCI подтверждает медвежьи условия (опционально, можно отключить). Первый слой имеет собственный денежный стоп-лосс. Дополнительные сеточные слои открываются только тогда, когда цена продолжает благоприятное движение за пределы самого низкого открытого входа на продажу, и при этом первый слой в данный момент находится в плавающей прибыли — это плечо пирамидирует в сторону усиления движения, а не усредняется против него. Каждый сеточный слой закрывается независимо, по одному, при срабатывании второго (более быстрого) сигнала выхода по полосам Боллинджера — отдельно от тейк-профита по корзине и отдельно от стопа первого слоя. Механизм безубытка для отдельной позиции также защищает каждый слой индивидуально по мере продвижения в прибыль.

Рекомендации по использованию

  • Символ: разработан и параметризован для CFD на US500 / S&P 500 — уточните у своего брокера точное название символа (US500, SPX500, SP500m, US500Cash и т.д. — варьируется в зависимости от брокера)
  • Таймфрейм: любой (EA считывает собственный настроенный таймфрейм полос Боллинджера независимо от таймфрейма графика)
  • Тип счёта: поддерживаются как хеджевые, так и неттинговые счета; брокер должен допускать то количество одновременно открытых позиций, которое могут открыть настройки вашей сетки
  • Всегда сначала тестируйте на демо-счёте и убедитесь, что настройки параметров соответствуют спреду, стоимости пункта и требованиям к марже вашего брокера, прежде чем переходить на реальный счёт

Важное предупреждение о рисках

Этот EA использует сеточное наращивание позиций на обоих плечах. В частности, на стороне покупки по умолчанию отсутствует стоп-лосс и отсутствует ограничение на количество слоёв — это намеренное решение для трейдеров, которые понимают и принимают, что устойчивый неблагоприятный тренд может привести к значительной, нарастающей просадке. Параметры MaxBuyLayers и MaxSellLayers доступны, если вы хотите ограничить экспозицию.

Прошлые результаты бэктестирования или отслеживания живых сигналов не гарантируют будущих результатов. Сеточные и усредняющие стратегии могут переживать длительные просадки перед восстановлением, а в неблагоприятных условиях могут вообще не восстановиться. Торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить, и подбирайте размер лота консервативно по отношению к капиталу на счёте.

Сводка параметров

Группа Параметры
Общие magic number, фильтр максимального спреда, время оценки сигнала
Плечо покупки период/отклонение/цена/таймфрейм полос Боллинджера, базовый и сеточный размер лота, шаг сетки, максимальное количество слоёв, тейк-профит (в пунктах)
Плечо продажи фильтр CCI (период/цена/уровень/таймфрейм), период/отклонение/цена/таймфрейм полос Боллинджера (для входа), отдельный более быстрый период BB (для выхода из сетки), денежный стоп-лосс, триггер безубытка, базовый и сеточный размер лота, шаг сетки, максимальное количество слоёв, тейк-профит (в пунктах)

Полное описание всех параметров приведено во встроенных подсказках (tooltips) к входным параметрам EA.

Это оригинальная реализация стратегии, разработанная самостоятельно для автоматизированной торговли. Перед использованием реального капитала тщательно протестируйте её в Тестере стратегий и на демо-счёте.


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Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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SP 500 Index Dual Grid Premium
Abhishesh Rao Aravelly
Эксперты
DualDirectionBB_CCI — Сеточный советник на основе полос Боллинджера и CCI для MT5 "Still undecided?   Test-drive the   Free Version   first , then upgrade to Premium whenever you're ready for grid trading and breakeven protection." Set-файл — по запросу в личных сообщениях (DM) or Download here Минимальные требования к счёту: Размер счёта: минимум 1000 USD  (US500/US100/Nasdaq) Размер лота: 0.1 (сетка автоматически увеличивает размер лота в зависимости от движения рынка) Таймфрейм: 1 минута /
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