SP 500 Index Dual Grid Rocketer

SP500 Index Dual Direction Rocketer

Независимая система пробоя полос Боллинджера для покупки и продажи с отдельной сеточной логикой для каждого направления, трендовым фильтром CCI на стороне продаж и защитой безубытка для каждой отдельной позиции.

Это бесплатная версия EA для SP 500 Index. Чтобы скачать полную версию: Нажмите здесь

Файл .Set можно скачать здесь, либо параметры .set файла указаны в скриншотах

Минимальные требования к счёту:

Размер счёта: 250–300 USD (US500/US100/Nasdaq)

250–300 USD Размер лота: 0,1 (сетка автоматически увеличивает размер лота в зависимости от движения рынка)

0,1 (сетка автоматически увеличивает размер лота в зависимости от движения рынка) Таймфрейм: 1 минута

1 минута Set-файл: находится в галерее скриншотов, одинаковые параметры для Demo и Live

(Примечание: увеличивайте размер лота в соответствии с размером вашего счёта — как для покупки, так и для продажи.)

Обзор

SP500 Dual Direction BB Grid EA торгует стороны BUY и SELL полностью независимо друг от друга, каждая — со своей собственной логикой входа, своими правилами сетки и своими правилами выхода. Вместо использования единой стратегии, зеркально отражённой в обоих направлениях, логика покупки и логика продажи намеренно ведут себя по-разному — в соответствии с тем, что цена действительно имеет тенденцию вести себя по-разному при движении вверх и при движении вниз.

Этот EA создан для трейдеров, которые хотят получить полностью автоматизированную систему, основанную на чётких правилах, с настраиваемыми элементами контроля риска, а не «чёрный ящик». Каждый параметр открыт и задокументирован, чтобы вы могли настроить его под своего брокера, символ и уровень допустимого риска.

Ключевые особенности

Два независимых торговых плеча — логика покупки и продажи работают раздельно, каждую можно включать/выключать по отдельности

— логика покупки и продажи работают раздельно, каждую можно включать/выключать по отдельности Входы по пробою полос Боллинджера — свежие пересечения полосы запускают вход, оценка происходит один раз на закрытом баре (без перерисовки, без внутрибарового шума)

— свежие пересечения полосы запускают вход, оценка происходит один раз на закрытом баре (без перерисовки, без внутрибарового шума) Фильтр подтверждения тренда по CCI (сторона продаж) — новые сделки на продажу открываются только тогда, когда CCI подтверждает медвежий импульс; на уже открытые позиции фильтр не влияет

— новые сделки на продажу открываются только тогда, когда CCI подтверждает медвежий импульс; на уже открытые позиции фильтр не влияет Сеточное наращивание с фиксированным шагом — размер лота увеличивается на фиксированную величину на каждом слое (не мультипликативный мартингейл)

— размер лота увеличивается на фиксированную величину на каждом слое (не мультипликативный мартингейл) Разная философия сетки для каждого направления — плечо покупки добавляет слои в незафиксированный убыток (усреднение в стиле восстановления), тогда как плечо продажи добавляет слои только в незафиксированную прибыль (пирамидирование прибыльной позиции) — интервалы и условия открытия полностью настраиваются для обеих сторон

— плечо покупки добавляет слои в незафиксированный убыток (усреднение в стиле восстановления), тогда как плечо продажи добавляет слои только в незафиксированную прибыль (пирамидирование прибыльной позиции) — интервалы и условия открытия полностью настраиваются для обеих сторон Раздельная логика выхода для каждого плеча: Покупка: тейк-профит по корзине, измеряемый в пунктах от средневзвешенной цены входа Продажа: денежный стоп-лосс на первом слое, тейк-профит по корзине в пунктах, а также независимый сигнал выхода для сеточных слоёв на основе второго индикатора полос Боллинджера

Безубыток для каждой отдельной позиции (сторона продаж) — стоп каждой открытой позиции независимо переносится на цену её собственного входа после того, как цена прошла в прибыль на заданное расстояние, без привязки к средней цене всей корзины

— стоп каждой открытой позиции независимо переносится на цену её собственного входа после того, как цена прошла в прибыль на заданное расстояние, без привязки к средней цене всей корзины Защита от повторного входа в тот же бар и блокировка входов по воскресеньям — не даёт повторно открыть позицию в том же баре, в котором она только что была закрыта, и не открывает новые позиции по воскресеньям

— не даёт повторно открыть позицию в том же баре, в котором она только что была закрыта, и не открывает новые позиции по воскресеньям Чёткое разделение по magic number — все сделки, управляемые EA, помечаются и изолируются от ручных сделок или сделок других EA на том же счёте

— все сделки, управляемые EA, помечаются и изолируются от ручных сделок или сделок других EA на том же счёте Поддержка хеджевых и неттинговых счетов — работает на счетах обоих типов при условии, что брокер допускает то количество одновременно открытых позиций, которое могут потребовать настройки вашей сетки

Как это работает

Плечо покупки

Первый слой открывается при свежем пересечении верхней полосы Боллинджера снизу вверх по цене закрытия. Дополнительные сеточные слои открываются по тому же сигналу, но только когда цена прошла заданное расстояние за пределы самого низкого открытого входа на покупку, и при этом первый слой в данный момент находится в плавающем убытке — то есть сетка расширяется только пока исходная торговая идея ещё не сработала, а не бесконечно. Вся корзина покупок закрывается целиком, как только средневзвешенная цена входа продвинулась в прибыль на заданное количество пунктов. Плечо покупки намеренно не использует стоп-лосс — это осознанный компромисс между риском и доходностью, подробно объяснённый ниже.

Плечо продажи

Первый слой открывается при свежем пересечении нижней полосы Боллинджера сверху вниз по цене закрытия, но только когда фильтр CCI подтверждает медвежьи условия (опционально, можно отключить). Первый слой имеет собственный денежный стоп-лосс. Дополнительные сеточные слои открываются только тогда, когда цена продолжает благоприятное движение за пределы самого низкого открытого входа на продажу, и при этом первый слой в данный момент находится в плавающей прибыли — это плечо пирамидирует в сторону усиления движения, а не усредняется против него. Каждый сеточный слой закрывается независимо, по одному, при срабатывании второго (более быстрого) сигнала выхода по полосам Боллинджера — отдельно от тейк-профита по корзине и отдельно от стопа первого слоя. Механизм безубытка для отдельной позиции также защищает каждый слой индивидуально по мере продвижения в прибыль.

Рекомендации по использованию

Символ: разработан и параметризован для CFD на US500 / S&P 500 — уточните у своего брокера точное название символа (US500, SPX500, SP500m, US500Cash и т.д. — варьируется в зависимости от брокера)

разработан и параметризован для CFD на US500 / S&P 500 — уточните у своего брокера точное название символа (US500, SPX500, SP500m, US500Cash и т.д. — варьируется в зависимости от брокера) Таймфрейм: любой (EA считывает собственный настроенный таймфрейм полос Боллинджера независимо от таймфрейма графика)

любой (EA считывает собственный настроенный таймфрейм полос Боллинджера независимо от таймфрейма графика) Тип счёта: поддерживаются как хеджевые, так и неттинговые счета; брокер должен допускать то количество одновременно открытых позиций, которое могут открыть настройки вашей сетки

поддерживаются как хеджевые, так и неттинговые счета; брокер должен допускать то количество одновременно открытых позиций, которое могут открыть настройки вашей сетки Всегда сначала тестируйте на демо-счёте и убедитесь, что настройки параметров соответствуют спреду, стоимости пункта и требованиям к марже вашего брокера, прежде чем переходить на реальный счёт

Важное предупреждение о рисках

Этот EA использует сеточное наращивание позиций на обоих плечах. В частности, на стороне покупки по умолчанию отсутствует стоп-лосс и отсутствует ограничение на количество слоёв — это намеренное решение для трейдеров, которые понимают и принимают, что устойчивый неблагоприятный тренд может привести к значительной, нарастающей просадке. Параметры MaxBuyLayers и MaxSellLayers доступны, если вы хотите ограничить экспозицию.

Прошлые результаты бэктестирования или отслеживания живых сигналов не гарантируют будущих результатов. Сеточные и усредняющие стратегии могут переживать длительные просадки перед восстановлением, а в неблагоприятных условиях могут вообще не восстановиться. Торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить, и подбирайте размер лота консервативно по отношению к капиталу на счёте.

Сводка параметров

Группа Параметры Общие magic number, фильтр максимального спреда, время оценки сигнала Плечо покупки период/отклонение/цена/таймфрейм полос Боллинджера, базовый и сеточный размер лота, шаг сетки, максимальное количество слоёв, тейк-профит (в пунктах) Плечо продажи фильтр CCI (период/цена/уровень/таймфрейм), период/отклонение/цена/таймфрейм полос Боллинджера (для входа), отдельный более быстрый период BB (для выхода из сетки), денежный стоп-лосс, триггер безубытка, базовый и сеточный размер лота, шаг сетки, максимальное количество слоёв, тейк-профит (в пунктах)

Полное описание всех параметров приведено во встроенных подсказках (tooltips) к входным параметрам EA.

Это оригинальная реализация стратегии, разработанная самостоятельно для автоматизированной торговли. Перед использованием реального капитала тщательно протестируйте её в Тестере стратегий и на демо-счёте.