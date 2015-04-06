MO Exit Manager MT4

**Exit Manager — trail and close your trades by rule**

Exit Manager takes over the exits on trades you already have open. You open positions however you like — by hand, from a signal, or from another EA — and this one manages them out with three rules you can mix: a peak-based Trailing Take-Profit, a Time-in-Trade close, and an ATR-trailing stop.

Exit-only EA: it never OPENS trades; it manages and closes existing ones.


Часть линейки торговых инструментов MO — введите «MO» в поиске Маркета, чтобы увидеть остальные бесплатные и платные инструменты.
Рекомендуем также
The HedgeFund Experiment
Augustine Kamatu
Эксперты
The HedgeFund Experiment This is a basic version of the professional version; The HedgeFund Manager  https://www.mql5.com/en/market/product/85241 It is a multi-currency EA that needs only to be loaded in one chart. It will access all Forex pairs or CFD provided by your broker and will only trade those with a spread less than or equal to MaxSpread specified in the settings. It uses standard Metatrader4 indicators to generate signals but with a customized trend filter to pick which pairs to includ
FREE
Quant MT4 Gold
Ng Jing Zhi
Эксперты
Quant King EA   — Built for Gold If you are interested in purchasing the full source code, feel free to contact me via private message. The source code is available for a one-time buyout at   10,999 USDT . Or Buy here then contact me. Trading gold was never meant to be guesswork. Quant King EA   is an intelligent trend-following grid system, purpose-built for XAUUSD. It doesn't chase noise. It doesn't trade blindly. It waits for the market to align — and when it does, it executes with precisio
EA Night Fox Scalper MT4
Ruslan Pishun
Эксперты
Советник использует скальпинг стратегию в ночное время, торговля состоит из   трёх алгоритмов и каждый алгоритм  работает в своём интервале времени. Советник использует множества умных фильтров для адаптации под практически любые экономические ситуации. Используется отложенные ордера для наименьшего проскальзывания при торговли скальпинга. Советник безопасный и не требует никаких настроек от пользователя, просто установить на график и готова. Советник устанавливает защитный стоп-приказ, поэтому
FXPrimeOperator
Alain Andras Korodi
Эксперты
FXPRIMEOPERATOR MT4 МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ FOREX EA СО SMART TRADE MANAGEMENT, 3 ВХОДНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ И ЛОГИКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ FxPrimeOperator — это мультивалютный Expert Advisor для MetaTrader 4, разработанный для автоматической торговли на рынке Forex. EA использует мульти-таймфреймовый подход и сочетает краткосрочные сигналы входа с рыночным контекстом старших таймфреймов. Перед открытием сделок оцениваются направление тренда, импульс, условия спреда, волатильность и качество рынка. Система разрабо
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Martin Antimartin on RSI
Roman Shiredchenko
Эксперты
Торговый советник торгует с элементами управления капиталом,  как с использованием системы по мартингейлу, так и с использованием антимартингейла, на выбор пользователя. Вид системы управления капиталом можете выбрать во внешних переменных. (Варианты использования с манименеджментом по Мартину или АнтиМартину) Открывает позиции стартовые по индикатору RSI, после выхода из позиции по тейк профиту увеличивает лот на коэффициент при АнтиМартине, опять входим в рынок по индикатору RSI. При манименед
EA Morpheus
Ruslan Pishun
2.42 (12)
Эксперты
Стратегия основанная на пробое, генерируют сигналы на вход в рынок, когда цены пересекают границу некоторого ценового диапазона. Для создания стратегии, мы использовали исторические данные с качеством истории 99,9%, за последних 15 лет. Было отобрано наиболее качественные сигналы, и также были отсеяны не качественные сигналы. Советник проводит технический анализ и берёт во внимание только те пробое которые показывают наиболее лучший результат. Использует систему отсеивания ложных сигналов. Экс
Exchange OnLine
Denis Chugrin
2.5 (8)
Эксперты
Стратегия основана на тех моментах, которые используют в своей торговле маркетмейкеры - это торговля против толпы. Эксперт использует реальную информацию объемов продаж. На графике индикатор выводит информацию сразу по 10 парам, где также можно для сравнения посмотреть результаты. Online-результаты работы советника Сигнал: ExchangeOnLine Настройки советника Для работы on-line версии нужно добавить сайт "" и разрешить WebRequest в окне Сервис/Настройки/Советники. Mode - Режим торговли Lots - Ло
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Эксперты
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Banker Pro
Aleksandr Valutsa
5 (1)
Эксперты
Советник «Banker»: описание и руководство Additional information on EA settings, monitoring, and support is available at: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/767656 Концепция «Banker» — советник для форекс, нацеленный на разгон небольшого депозита с минимальным риском. Ключевая идея: рисковать малой суммой ради потенциально крупного заработка. Как работает советник Алгоритм действий: Определение тренда. Встроенный пользовательский индикатор выявляет направление тренда. Установка отложенного орде
Multi Strategy Dashboard EA
Kevin Beltran Keena
5 (4)
Эксперты
Multi instrument and multi time frame EA, with the best indicators.  The MSD EA can be used for automated and manual trading. Click on the '?' button on the dashboard to obtain information about the various elements of the MSD EA. Uses ATR Take Profits, ATR Stop Losses and ATR Trailing Stops. Comes with an FX Currency Strength meter and a Market Sessions indicator. Has the option to place Trade Lines (Buy, Sell, Close, Alarm). When the price reaches the trendline, the EA will perform the approp
EA Candle Body SizeX2
Zafar Iqbal Sheraslam
Эксперты
The EA Candle Body SizeX2 strategy is a trading approach that focuses on the size of candle bodies in a price chart. Candlestick charts are a popular tool in technical analysis, used by traders to make decisions about buying or selling assets like stocks, forex, or cryptocurrencies. In the context of the "Candle Body SizeX2" strategy, here's how it generally works: Candlestick Analysis : Candlestick charts represent price movements over a specified period, typically showing open, close, high, an
The king tut pro mt4
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
Эксперты
KING TUT PRO v1.01 Algorithmic Expert Advisor for MetaTrader 4 Available for MetaTrader 4 (MT4) and MetaTrader 5 (MT5) Overview KING TUT PRO v1.01 is an Expert Advisor developed for XAUUSD. The strategy focuses on selective trade execution based on trend, momentum, volatility, and market structure analysis. Version 1.01 introduces improvements to the signal detection logic, allowing the EA to identify additional valid trading opportunities while maintaining its predefined entry conditions.
North Star EA
Zhongqu Wu
Эксперты
North Star EA is a trend EA, not  a Martin  EA,  non optimized EA.  just use fix lot size, auto get fix stop loss and take profit value, Max 3 open positions.EA has passed multiple platform tests.  Small capital withdrawal and no risk of exposure ！        North Star EA is a complex algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes use of Combination of Vector calculus and trend indicators an
HERO Time USDJPY
Yang Shu Shen Chuan
Эксперты
Благодарим вас за проявленный интерес к "HERO_Time_USDJPY". Обзор "HERO_Time_USDJPY": Работает с минимальным капиталом Занимает позиции всего на несколько часов Полностью автоматизированная операция Простые и понятные настройки Пожалуйста, уделите время, чтобы прочитать об этом советнике, так как он может стать ценным дополнением к вашему портфелю. Детали "HERO_Time_USDJPY": Может работать с маржой в 1,000 долларов США при использовании 0,27 лота. Торгует на 1-часовом таймфрейме пары USDJPY. Это
Banev EA
Akram Azizi
Эксперты
This Expert uses multiple indicators and special algorithm to choose the entry points and provide the maximum Gain with the minimum Risk . Run the BackTest and check the efficienty of the product. Working Conditions : This EA works on all Pairs on 15M Timeframe. With 1000 $ Balance Input Parameters : Trading Mode : Choose between 3 modes. AutoManagement : The lot will increase with the increasing of the balance. Trading Lot : The Lot is set manually. Take Profit : Set it by points. Spread
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Эксперты
Gridingale  - это новый комплексный советник, сочетающий в себе сетевую и мартингейльную составляющие. Он создаст сетку заказов в соответствии с настройками, а также добавит на нее мартингейл. Так что это будет приносить прибыль при небольших и больших перемещениях. Интегрирована система покрытия убытков, позволяющая восстановить ордера, которые слишком далеки от текущей цены. Он может работать с обеими сторонами одновременно, но интересно, чтобы он работал на рынках, имеющих скидку, чтобы макси
FREE
Galaxy MT4
Marta Gonzalez
Эксперты
GALAXY  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions  GALAXY      It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.        NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER   ALL AUTO MATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES   GALAXY  . It is a 100% automatic system, the system controls
Fast Lane
Panganani Sithole
Эксперты
Fast Lane Expert Advisor The Fast Lane expert advisor is a sophisticated trading algorithm designed to capitalize on market trends and momentum. This powerful EA utilizes the Moving Average indicator to identify optimal entry points, while also incorporating advanced features to maximize trading potential. Key Features: Moving Average Indicator: The EA uses the Moving Average indicator to gauge market momentum and identify trends. Swing Highs and Lows: The EA checks for swing highs and lows
Gold Happy
Dinh Khanh Do
Эксперты
HOW TO USE:   DOWNLOAD EA's LASTEST VERSION FIRST.( NEWEST  SET FILE is comment number # 1).   Don't hesitate send me private message. Recommentdation : Run bot in Asia session / early Europe  session   / late USA session ------------------------------------------------------------ Account Type:  Recommended Exness Zero /   Exness    Standard Minimum Deposit:  10 00$,  Pair:   XAUUSD,   timeframe:   M1 Broker:  Recommended  Exness (Others brokers 3 digit, please try yourself) Can trade in auto
FREE
AutoBBbot v1
Ulugbek Sadullaev
Эксперты
Здравствуйте уважаемые автотрейдеры. Представляю Вам полностью автоматизированного торгового советника    AutoBBbot v1. Данный торговый советник открывает ордер по сигналу Bolinger Bands. Рекомендую торговать советником на индексах # NASDAQ_m , # DJI 30_m  и  # SP 500_m у брокера Freshforex на счетах Market Pro . Если Вы купите прямо сейчас этот советник за эту сумму, то я Вам абсолютно бесплатно отдам нового советника " AutoBBbot v0.4". После покупки свяжитесь со мной через электронную почту: s
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Эксперты
Автоматизируйте свою стратегию Fimathe MT4 - Торгуйте с эффективностью и точностью Описание: Стратегия Fimathe широко признана своей прибыльностью, но также известна тем, что требует длительного мониторинга рынка. Для решения этой проблемы мы представляем Fimathe MT4, робота, который автоматизирует выполнение вашей стратегии. Принцип работы: Fimathe MT4 работает в "полуавтоматическом" режиме. Вы проводите анализ, и робот выполняет сделки на его основе. Преимущества: Исключите необходимость жд
Multi Indicator Bear Version
Vincenzo Tignola
4.5 (2)
Эксперты
ON THIS LINK YOU CAN FIND NEW VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/53022 https://www.mql5.com/en/market/product/53022 /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/- /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/-   /-/-/-/-/- /-/-/-/-
FREE
MagicSignals EA
Ola Said Abd Elghafar
Эксперты
MagicSignals - полностью автоматический советник для торговли GBPUSD. Он использует интеллектуальные алгоритмы для открытия сделок. Также система содержит небольшой код мани-менеджмента и в отличие от других экспертов позволяет торговать фиксированным лотом. Благодаря использованию интеллектуальной системы мани-менеджмента в советнике, для открытия сделки вам нужно лишь указать значение риска, а система сделает все остальное. Если указать значение риска равное нулю, система будет открывать сделк
Tradely Scalper
Seyedmohammad Gallafan
Эксперты
Tradely Scalper is a fully automated scalping EA that uses an exclusive breakout strategy and provides Advanced money management, Trailing stop, risk-free and profit save systems. This EA doesn't need over-optimization to be profitable which means it's suitable for every beginner or experienced trader. Requirements Trading pairs EURUSD, USDJPY Timeframe H1 or M30 Minimum deposit  $100 Leverage 1:100 Brokers Hedging   ECN account. Low spreads and zero stops level   How to setup - Open M
Long and Short PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
5 (2)
Эксперты
Long and Short PRO EA - это усовершенствованный советник Long and Short FREE EA (к сожалению намеренно сбивают оценки, поэтому пришлось выпускать платную версию). Все что просили из функций - все реализовано. Переписан код и исправлены множество ошибок, в том числе по закрытию позиций. Данный советник будет и в дальнейшем усовершенствоваться. Один из семейства   советников Yarukami Mnukakashi   для   золота (XAUUSD) . Можете торговать и валютные пары Forex. Рассматривается работа при   спреде д
EA Alba The Genius Aggressive 5M V4K
Ahmed Fadel Fouad Said
Эксперты
ألبا V4K: العبقري العدواني [نسخة VIP] قمة التداول الخوارزمي – مصمم لصالح XAUUSD مرحبا بك في أحدث عالم التداول الآلي. ALBA V4K ليست مجرد مستشارة خبيرة؛ وهي بنية خوارزمية من الدرجة المؤسسية مصممة لاستغلال التقلبات المفرطة على منصة MetaTrader 4. تم تصميم هذه النسخة من تصميم AF-Vision Systems وتستخدم محرك Tick-Throttle الخاص لتنفيذ الصفقات بدقة قاسية. إذا كنت تبحث عن نظام يتكيف ويحمي ويضرب بمنطق رياضي مطلق، فإن ALBA V4K هو سلاحك النهائي. الفلسفة الأساسية: محرك الضربة الكمومية يعمل ALBA V4K على نم
Gold Strike Predator
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
GoldStrike Predator – Professional Expert Advisor for XAUUSD GoldStrike Predator is an advanced, high-precision Expert Advisor (EA) designed exclusively for trading the XAUUSD pair (Gold vs. US Dollar) on the MetaTrader 4 platform. Developed with a sophisticated hybrid architecture, it combines multiple layers of technical and predictive analysis to identify high-probability opportunities in the gold market, one of the world's most volatile and profitable instruments. Trading Strategy The sys
Renko BoosterLive
Mariusz Mateusz Francuz
Эксперты
Renko Booster Choose to open a position, buy or sell, or both. Open a position with one, two or any number of reverse blocks. Close the position one, two, or any number of upside down blocks. Close position after pips. Specify the exact trading time. In my opinion, the EURUSD pair works best. 10 or 20 pips box. It also works on other pairs. Parameters in points: 10 pips = 100 points etc. My strategy EURUSD H4 box 200 points (200 points Stop Loss and  200 points TP, One reverse block, opening). 
FREE
Aurum Trade Director News
Hendrikus Johannes Gerardus Van Dongen
Эксперты
ATDNEWS is a lightweight MetaTrader 4 news EA that automatically downloads, filters, and publishes Forex Factory economic news for use by other Expert Advisors on the same computer or VPS. It downloads the weekly Forex Factory calendar at a configurable interval, stores the original file in MetaTrader Common\Files , applies the selected currency and impact filters, and creates a filtered calendar for shared use. ATDNEWS supports individual ON/OFF filters for USD, EUR, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CH
С этим продуктом покупают
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет во
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
5 (11)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Эксперты
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Эксперты
XGen Scalper MT4 — профессиональная автоматическая торговая система XGen Scalper — это передовой экспертный советник, который сочетает в себе передовую алгоритмическую структуру и проверенный технический анализ, обеспечивая стабильные результаты на всех рынках. Эта мощная торговая система бесперебойно работает с валютными парами, драгоценными металлами, такими как золото и серебро, криптовалютами и индексами сырьевых товаров. Передовая алгоритмическая технология Запатентованный алгоритм скан
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Эксперты
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 Eightcap Performance :  htt
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Эксперты
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.   No grid! No martingale! Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамическ
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
Эксперты
Mirror EA — это автоматизированная торговая система, разработанная для исполнения сделок на основе индикатора SmaSRS196, представляющего собой комбинацию простой скользящей средней (SMA) и индекса относительной силы (RSI), с использованием 96-периодной оптимизационной модели. Советник постоянно анализирует рыночные условия для выявления высоковероятных торговых возможностей, подтверждая направление тренда с помощью SMA и используя RSI для определения силы импульса и потенциальных условий переку
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (568)
Эксперты
EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Другие продукты этого автора
Elliott Wave Principle
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Торгуйте по волнам так, как учит книга, а не наугад.** Индикатор автоматически распознаёт структуру цены и размечает импульсы Эллиотта (1-2-3-4-5) и коррекции (A-B-C), а затем показывает, куда вероятнее всего пойдёт следующая волна и где, согласно книге, находится сделка. Он построен напрямую на книге «Волновой принцип Эллиотта — ключ к поведению рынка» А. Дж. Фроста и Роберта Пректера и точно следует первоисточнику: четыре незыблемых правила волн соблюдаются на 100%, поэтому недопустимая ра
Kaufman Pairs Spread MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Рыночно-нейтральная торговля спредом: когда z-оценка отношения двух коррелированных символов растягивается, продаётся дорогая нога и покупается дешёвая, выход у среднего. Входные параметры: - InpSymbolA — символ первой ноги - InpSymbolB — символ второй ноги - InpLookback — окно z-оценки в барах - InpEntryZ — порог z-оценки для входа - InpExitZ — порог z-оценки для выхода - InpLotsA — лот для каждой ноги - InpMagic
Chart Patterns full
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
Chart Patterns in Depth — Профессиональный детектор графических паттернов Индикатор автоматически находит, рисует и сопровождает 16 классических вариантов графических паттернов: симметричный, восходящий и нисходящий треугольники, «Голова и плечи» и обратная фигура, «Чашка с ручкой» и обратная, падающий и восходящий клинья, бычий и медвежий прямоугольники, флаги, вымпелы, двойные и тройные вершины/основания. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Полные торговые сетапы при подтверждении: вход (BUY/SELL), тейк
Perfect VWAP
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Perfect VWAP** — это профессиональный инструмент технического анализа для MetaTrader 5, который предлагает современный взгляд на классическую средневзвешенную по объему цену. В отличие от стандартных индикаторов VWAP, которые сбрасываются в начале каждого дня или сессии, данный индикатор использует **метод скользящего окна (Rolling Window)**. Он динамически рассчитывает VWAP за заданный пользователем период, формируя плавную непрерывную линию, идеально подходящую как для скальпинга внутри дня
FREE
Cycle Channel Index
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
Профессиональный индикатор для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Показывает положение цены внутри канала доминирующего цикла рынка, нормализовано 0-100, с сигнальной линией. Входные параметры: - InpCyclePeriod — длина доминирующего цикла в барах - InpSignalPeriod — сглаживание сигнальной линии Торговые идеи: - Покупайте у 20 и продавайте у 80 во флэте. - Подберите длину цикла под ритм вашего символа. Работает на любом символе и таймфрейме. Без DLL и внешних зависимостей. Св
Perfect VWAP MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Perfect VWAP** — это профессиональный инструмент технического анализа для MetaTrader 5, который предлагает современный взгляд на классическую средневзвешенную по объему цену. В отличие от стандартных индикаторов VWAP, которые сбрасываются в начале каждого дня или сессии, данный индикатор использует **метод скользящего окна (Rolling Window)**. Он динамически рассчитывает VWAP за заданный пользователем период, формируя плавную непрерывную линию, идеально подходящую как для скальпинга внутри дня
FREE
MO Exit Manager
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
**Exit Manager — trail and close your trades by rule** Exit Manager takes over the exits on trades you already have open. You open positions however you like — by hand, from a signal, or from another EA — and this one manages them out with three rules you can mix: a peak-based Trailing Take-Profit, a Time-in-Trade close, and an ATR-trailing stop. Exit-only EA: it never OPENS trades; it manages and closes existing ones. Часть линейки торговых инструментов MO — введите «MO» в поиске Маркета, ч
FREE
Elliott Wave Principle MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Торгуйте по волнам так, как учит книга, а не наугад.** Индикатор автоматически распознаёт структуру цены и размечает импульсы Эллиотта (1-2-3-4-5) и коррекции (A-B-C), а затем показывает, куда вероятнее всего пойдёт следующая волна и где, согласно книге, находится сделка. Он построен напрямую на книге «Волновой принцип Эллиотта — ключ к поведению рынка» А. Дж. Фроста и Роберта Пректера и точно следует первоисточнику: четыре незыблемых правила волн соблюдаются на 100%, поэтому недопустимая ра
Gann S9 Pro Signals and Star MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
5 (1)
Индикаторы
**Квадрат девяти Ганна 2 — продвинутый прогноз цены и времени** Квадрат девяти — один из самых мощных инструментов прогнозирования У.Д. Ганна. Этот индикатор — полная реализация второго поколения для MetaTrader 5, построенная строго по методу из книги Патрика Микулы. Добавлены: интерактивная панель инструментов, панель торговых сигналов, диаграмма «звезда Ганна», канальные зоны, статистика углов, оверлеи средних зон и интерфейс на 12 языках. От одной опорной цены индикатор проецирует уровни п
Gann S9 Pro Signals and Star
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
5 (1)
Индикаторы
**Квадрат девяти Ганна 2 — продвинутый прогноз цены и времени** Квадрат девяти — один из самых мощных инструментов прогнозирования У.Д. Ганна. Этот индикатор — полная реализация второго поколения для MetaTrader 5, построенная строго по методу из книги Патрика Микулы. Добавлены: интерактивная панель инструментов, панель торговых сигналов, диаграмма «звезда Ганна», канальные зоны, статистика углов, оверлеи средних зон и интерфейс на 12 языках. От одной опорной цены индикатор проецирует уровни п
Performance Lens
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Measure Utility (R-Meter) — журнал сделок MFE/MAE и панель эффективности** Перестаньте искать «идеальный» индикатор. Ваше настоящее преимущество — это данные, и этот инструмент измеряет их за вас. Measure Utility — это лёгкий индикатор, который работает только в режиме измерения: он автоматически отслеживает каждую вашу сделку и показывает реальную эффективность прямо на графике. Он никогда не открывает, не изменяет и не закрывает ордера — он только наблюдает и отображает данные, поэтому по
FREE
MO Spread Monitor MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Утилиты
=== RUSSIAN (Русский) === MO Spread Monitor — know your spread before it costs you Spread Monitor shows the live spread in points against a limit you set, with a clear OK / BLOCKED state and an alert whenever the spread blows past the limit. It also tracks the session maximum, the running average, and how many times the limit was exceeded. Utility only: it never sends, modifies, or closes orders. Посмотрите другие мои индикаторы и советники MO — нажмите на моё имя выше, чтобы увидеть весь н
FREE
MO Spread Monitor
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Утилиты
=== RUSSIAN (Русский) === MO Spread Monitor — know your spread before it costs you Spread Monitor shows the live spread in points against a limit you set, with a clear OK / BLOCKED state and an alert whenever the spread blows past the limit. It also tracks the session maximum, the running average, and how many times the limit was exceeded. Utility only: it never sends, modifies, or closes orders. Посмотрите другие мои индикаторы и советники MO — нажмите на моё имя выше, чтобы увидеть весь н
FREE
Performance Lens MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Measure Utility (R-Meter) — журнал сделок MFE/MAE и панель эффективности** Перестаньте искать «идеальный» индикатор. Ваше настоящее преимущество — это данные, и этот инструмент измеряет их за вас. Measure Utility — это лёгкий индикатор, который работает только в режиме измерения: он автоматически отслеживает каждую вашу сделку и показывает реальную эффективность прямо на графике. Он никогда не открывает, не изменяет и не закрывает ордера — он только наблюдает и отображает данные, поэтому по
FREE
N Day Breakout MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Торгует пробои N-барного канала, но только когда Efficiency Ratio подтверждает трендовый рынок. Стопы по ATR и опциональный расчёт лота от риска. Входные параметры: - InpBreakoutPeriod — период канала пробоя в барах - InpERPeriod — период Efficiency Ratio - InpERThreshold — минимальный ER для входа - InpLots — фиксированный лот - InpRiskPercent — риск на сделку в % от баланса (0 = фикс. лот) - InpATRPeriod — перио
N Day Breakout
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Торгует пробои N-барного канала, но только когда Efficiency Ratio подтверждает трендовый рынок. Стопы по ATR и опциональный расчёт лота от риска. Входные параметры: - InpBreakoutPeriod — период канала пробоя в барах - InpERPeriod — период Efficiency Ratio - InpERThreshold — минимальный ER для входа - InpLots — фиксированный лот - InpRiskPercent — риск на сделку в % от баланса (0 = фикс. лот) - InpATRPeriod — перио
Kaufman Pairs Spread
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Рыночно-нейтральная торговля спредом: когда z-оценка отношения двух коррелированных символов растягивается, продаётся дорогая нога и покупается дешёвая, выход у среднего. Входные параметры: - InpSymbolA — символ первой ноги - InpSymbolB — символ второй ноги - InpLookback — окно z-оценки в барах - InpEntryZ — порог z-оценки для входа - InpExitZ — порог z-оценки для выхода - InpLotsA — лот для каждой ноги - InpMagic
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв