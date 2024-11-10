Long and Short PRO EA
- Эксперты
- Aleksandr Kazmirchuk
- Версия: 2.0
- Обновлено: 3 февраля 2025
- Активации: 5
Long and Short PRO EA - это усовершенствованный советник Long and Short FREE EA (к сожалению намеренно сбивают оценки, поэтому пришлось выпускать платную версию).
Все что просили из функций - все реализовано. Переписан код и исправлены множество ошибок, в том числе по закрытию позиций. Данный советник будет и в дальнейшем усовершенствоваться.
Один из семейства советников Yarukami Mnukakashi для золота (XAUUSD). Можете торговать и валютные пары Forex. Рассматривается работа при спреде до 30. Скальпер работает 24/5, убыток покрывает сетка с усреднением по легкому (небольшому) коэффициенту если вы выставите его. Работать должен всегда, за исключением стопов по времени которое Вы сами выставляете, например на новости, поэтому я реализовал две сессии по времени.
Основные характеристики:
- Тип стратегии: круглосуточная торговля, но я рекомендую избегать американской сессии и поставить себе дневной тейк 30-40 долларов на 0.01 лота.
- Торговые инструменты: GOLD (для других инструментов я не рассматривал, но Вы можете попробовать).
- Таймфреймы: M1-H1, разницы нет, но для удобства рекомендую H1.
- Алгоритм: алгоритм работы я оставлю при себе.
- Риск-менеджмент: есть функция принудительно закрывать ордера при просадке до того процента от депозита, какой укажете. Есть функция паузы при просадке - новые ордера отрыты не будут.
Параметры советника:
Lot == Лот
Tral == Минимально закрытые пипсы
Grid step == Шаг сетки в пипсах
Profit in day == При достижении количества в валюте, советник остановится до следующего дня
Spread limit == Ограничение по спреду
Lot step == Количество максимально открытых позиций
Time ON EA session 1 == Включение советника
Time OFF EA session 1 == Выключение советника
Time ON EA session 2 == Включение советника
Time OFF EA session 2 == Выключение советника
Close everything by time == Принудительно закрывает все ордера по завершению времени
Lot multiplication == Умножение лота при открытии сетки (если поставить 0, то будет прибавление лота 0.01, 0.02, 0.03....)
Stop limit in procent == Закрывает все ордера при достижении просадки в процентах
Pause in procent == Запрет на открытие новых ордеров при достижении просадки в процентах
Magic number == Магическое число
Panel info == Информационная панель
Контакты:
Группа в телеграм t.me/yarukamiea
I have been using it well since purchasing it. I am currently using it in small lots and am satisfied with the results. I will use it well.