Long and Short PRO EA - это усовершенствованный советник Long and Short FREE EA (к сожалению намеренно сбивают оценки, поэтому пришлось выпускать платную версию).
Все что просили из функций - все реализовано. Переписан код и исправлены множество ошибок, в том числе по закрытию позиций. Данный советник будет и в дальнейшем усовершенствоваться.

Один из семейства советников Yarukami Mnukakashi для золота (XAUUSD). Можете торговать и валютные пары Forex. Рассматривается работа при спреде до 30. Скальпер работает 24/5, убыток покрывает сетка с усреднением по легкому (небольшому) коэффициенту если вы выставите его. Работать должен всегда, за исключением стопов по времени которое Вы сами выставляете, например на новости, поэтому я реализовал две сессии по времени. 

Основные характеристики:

  • Тип стратегии: круглосуточная торговля, но я рекомендую избегать американской сессии и поставить себе дневной тейк 30-40 долларов на 0.01 лота. 
  • Торговые инструменты: GOLD (для других инструментов я не рассматривал, но Вы можете попробовать).
  • Таймфреймы: M1-H1, разницы нет, но для удобства рекомендую H1.
  • Алгоритм: алгоритм работы я оставлю при себе.
  • Риск-менеджмент: есть функция принудительно закрывать ордера при просадке до того процента от депозита, какой укажете. Есть функция паузы при просадке - новые ордера отрыты не будут.

Параметры советника:

Lot  == Лот
Tral  == Минимально закрытые пипсы 
Grid step  == Шаг сетки в пипсах
Profit in day  == При достижении количества в валюте, советник остановится до следующего дня
Spread limit  == Ограничение по спреду
Lot step  == Количество максимально открытых позиций

Time ON EA session 1  == Включение советника
Time OFF EA session 1  == Выключение советника
Time ON EA session 2  ==  Включение советника
Time OFF EA session 2  ==  Выключение советника
Close everything by time  == Принудительно закрывает все ордера по завершению времени

Lot multiplication  == Умножение лота при открытии сетки (если поставить 0, то будет прибавление лота 0.01, 0.02, 0.03....)
Stop limit in procent  == Закрывает все ордера при достижении просадки в процентах
Pause in procent  == Запрет на открытие новых ордеров при достижении просадки в процентах
Magic number  == Магическое число
Panel info  == Информационная панель

Контакты:

Группа в телеграм t.me/yarukamiea


dplus0000
68
dplus0000 2024.11.21 02:04 
 

I have been using it well since purchasing it. I am currently using it in small lots and am satisfied with the results. I will use it well.

Mahedi Hasan Monir
479
Mahedi Hasan Monir 2024.11.13 17:25 
 

I am very pleased with the results so far. The performance of this EA has been excellent, and I would highly recommend it. Thank you for your hard work.

